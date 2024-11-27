展示香港品牌魅力 拓展大灣區市場機會

第二屆香港國際品牌博覽會（南沙）盛大舉行 — 聚焦南沙·融匯國際·啓航夢想，展示香港品牌魅力，拓展大灣區市場機會。

聚焦灣區企業交流「新方向」

展會設四大展區 50多個知名品牌參展

十場主題演講促進交流

企業交流會 數十家企業代表分享 展望新機遇

設置分會場 港人港貨集市

港澳青創中心融聚「新力量」

灣區互通展現「新藍圖」

香港 - 2024年11月27日 - 由南沙IFC與穗港鏈聯合主辦，以「聚焦南沙·融匯國際·啟航夢想」為主題的第二屆香港國際品牌博覽會（南沙）」隆重舉行，匯聚南沙政府領導、行產業協會菁英、大灣區企業代表及主流媒體平台等各方，探討粵港澳深度融合與品牌發展的未來趨勢，不僅是對未來區域發展與品牌建設路徑的前瞻性佈局，更開創了大灣區合作新篇章！在本次博覽會的論壇環節，南沙明珠灣管理局經濟合作處處長鍾敏華以及越秀商管南沙IFC總經理祝思明發表開幕致辭，以共話南沙發展未來、共享灣區融合機遇的視角歡迎企業來賓、展望合作交流。明珠灣管理局經濟合作處處長鍾敏華首先向香港先進生產力促進局、大灣區（香港）青年會、香港經緯青年商會對活動的支持致以謝意，她表示「南沙區將積極推進城市基礎建設，完善公共服務配套，努力營造宜居、宜業、宜遊的環境，讓每位來到這裡的朋友都能感受到明珠灣獨特的魅力和無限潛力。」越秀商管南沙IFC總經理祝思明代表活動主辦方，歡迎參展企業與參會嘉賓後，重點提到本屆博覽會舉辦的意義，以及國企越秀在推動大灣區深度融合中擔當的責任「南沙作為大灣區的幾何中心，肩負著時代賦予的歷史使命，越秀集團作為市屬國企，正積極推動港澳地區的交流與合作，粵港澳青創中心（南沙IFC）在今年4月份開始正式運營，截至目前，已經有三十多家香港企業進駐，包括中科智城、創紀元、穗港鍊和火火等企業...我們希望透過提供一站式、國際化的商務辦公環境，全程陪伴式服務、全鏈條產業式平台，助力更多港澳青年逐夢南沙，分享灣區發展的新機會。 」為期2天的活動涵蓋參觀南沙規劃展覽館、品牌展示、論壇分享、政策宣講、專題工作坊、圓桌論壇、歡迎晚宴等多元形式，精心策劃了四大版塊內容，粵港澳企業代表等參與者得以深度體驗南沙國際化的營商環境、拔節向上的產業活力、對外開放的滿滿誠意，共同探索大灣區發展新路徑，共享國際品牌發展大​​機會。展會期間，逾50家企業在南沙展現了品牌與產品，其中有十多家香港企業以最新、最具競爭力的品牌和產品首次亮相，亦有企業現場獲得預訂訂單，部分展商獲得銀行的初步評估，有助進一步解決內地資金困難，實現推廣香港優質品牌和產品、南沙為支點融入大灣區發展的願景。創新科技展區展示「無電冷凍技術的節能新材料」等最新科技應用技術，並增設XR核心技術現場體驗，吸引了許多觀眾前往。食品零售展區匯集如紅酒、澳洲鮑魚等來自世界各地的優質食品與特色零售產品，透過現場展示與食品品鑑等活動，推動食品文化的交流與傳播。企業服務展區匯集資訊交流、人才服務、商務服務、企業服務與金融服務等領域的傑出服務供應商，為參展企業提供一對一的商業洽談，精準對接潛在客戶及合作夥伴。綜合服務展區包含休閒娛樂、教育諮詢和生活服務等內容，滿足觀眾的多元需求。本屆博覽會圍繞企業「引進來」和「走出去」設置共十場主題演講。在「引進來」版塊，聚焦南沙在港澳人才政策的創新措施與顯著優勢，介紹人才補貼、住房保障、子女教育等配套措施。同時，主講嘉賓對香港企業落地南沙的相關政策進行了深度解讀，涵蓋稅收優惠、落戶補貼、行政審批簡化等多方面的扶持政策。此外，部分演講內容也重點介紹粵港澳青創中心（南沙IFC）所提供的專業且多元化服務體系，涵蓋創業孵化、技術支援、資金對接、市場拓展等一站式服務，為促進港澳企業走進南沙提供肥沃的「營商」土壤。在「走出去」 板塊，與會嘉賓深入探討跨境貿易、跨境電商以及中國品牌如何成功落地海外市場等重要議題，南沙憑藉得天獨厚的地緣優勢與前瞻性的戰略佈局，構建起全方位的保障體系，從而有效提升中國品牌在海外市場的知名度、美譽度與市場佔有率，推動中國企業在全球經濟舞台上嶄露頭角，實現可持續的國際化發展。本次博覽會邀請至來自港澳地區的數十家企業代表，共同就當前經濟情勢、政策走向及企業發展策略進行深入交流與探討。企業代表在對自身企業進行推廣後，結合自身實際情況，就如何掌握政策機會、提升企業競爭力等議題展開了熱烈的討論。不少企業代表表示，隨著內地與港澳地區經濟合作不斷深化，他們非常期待能進一步加強與內地企業的合作與交流。本屆香港國際品牌博覽會打破傳統，在南沙蕉門商圈等設立分會場，引領企業深入商圈，讓參展商直接與內地消費者接觸。參展商們積極展示了一系列高品質的港貨，吸引消費者的極大興趣，現場不僅實現了即時交易，還收到了不少諮詢。本屆博覽會針對粵港澳企業入駐南沙的新動向，面向參展企業展現粵港澳青創中心（南沙IFC）的"戰略合作簽約儀式"，以服務平台的掛牌、企業入駐簽約，大幅提升了港澳企業走進大灣區的期待與信心。粵港澳青創中心（南沙IFC）創新平台掛牌代表南沙IFC產業平台再添「新力軍」，是南沙IFC攜手穗港鍊等資源，為樓內港澳企業創新孵化、人才成長提供優質的全場景服務和全鏈條生態。聚焦粵港澳青創中心（南沙IFC），香港經緯青年商會成立南沙服務中心，粵港澳大灣區青年協會掛牌成立南沙服務中心，廣州市南沙區外商投資企業協會掛牌成立合作交流基地，雙中心一基地將充分發揮連結港澳創新動能的橋樑和紐帶作用，吸引更多港澳企業來南沙創新創業、學習交流。以3場策略合作簽約儀式重磅環節，粵港澳青創中心（南沙IFC）第二批入駐企業簽約，在明珠灣管理局經濟合作處處長鍾敏華、越秀商管南沙IFC總經理祝思明見證下，廣州佳聘捷人力資源有限公司、灣星（香港）文化傳媒服務有限公司等青創團隊正式入駐，協同已入駐粵港澳青創中心（南沙IFC）的多家企業，全面拓展大灣區商貿和科創領域的合作。截至目前，粵港澳青創中心（南沙IFC）吸引近百家符合港澳青創企業條件的企業關注，部分企業已明確入駐意向，大多數為香港BUD、數碼港、科技園等政策計劃支持的優質港澳企業，在香港生產力促進局舉辦的「中小企資援組：政府資助與科技博覽2024」活動中大展光芒，令眾多有意願前往南沙發展或開拓業務的香港中小品牌企業參觀查詢，吸引眾多香港企業參展本屆博覽會，期待讓品牌與產品南沙為支點，走進內地市場。博覽會以「政企搭台，品牌唱戲」的創新形式，舉行一場「國際品牌新品發佈會」—澳洲智慧穿戴品牌金適寶Goldilocks品牌發佈會。澳洲駐廣州總領事館商務領事兼澳洲貿易投資委員會商務專員Ms. Lauren Gilbert女士、金適寶Goldilocks創辦人Mr. Shem Richards先生、阿德雷德大學ThincLab孵化專家、金適寶Goldilocks國際業務發展負責人付峰先生，以及青擷生科總經理郭越先生等中外嘉賓出席並致辭，共同為金適寶Goldilocks在中國市場發布剪綵。發表會成功展現南沙高水準對外開放、澳洲新品牌力量走進灣區舞台的發展新趨勢。在博覽會即將謝幕之際，主辦單位邀請小紅書跨境官方為香港國際品牌分享跨境行銷平台，為參展企業展現用戶群的多元化、內容的豐富性以及品牌合作的廣闊前景。針對人工智能在智慧城市的實踐與展望、跨國貿易企業合規化轉型等主題，南沙IFC優秀進駐企業－中科智城（廣州）資訊科技有限公司國際合作總裁朱奕璇、中科匯智（廣東）資訊科技有限公司戰略發展部部長趙天苑進行了分享。中科智城是廣州軟體應用技術研究院孵化成立的第一家企業，與南沙IFC建立緊密的合作關係，助力區域數位轉型升級，凝聚更多區域發展合力，助力明珠灣未來城市的高品質建設。中科匯智專注於「區塊鏈+貿易金融」領域，在南沙IFC依托跨境金融中心建構了區塊鏈及貿易金融科技成果轉化的前沿陣地。無論是品牌展覽、主題演講或企業交流，第二屆香港國際品牌博覽會一致保持著熱烈的現場氣氛，參會企業代表們均表示，此次博覽會內容充實，對南沙面向港澳的人才政策與營商環境舉措有了更全面與深入的學習，為企業走進南沙、品牌走向世界提供了清晰的指引與幫助，切身感受到南沙政企平台攜手助力國際品牌進駐南沙的重視與支持，也在現場切身體驗到南沙IFC的高品質商務配套與辦公環境，踴躍諮詢粵港澳青創中心（南沙IFC）入駐政策，期待能以港澳企業的身份融入“IFC朋友圈”，以助力粵港澳三地更好實現優勢互補、協同創新、合作共贏。一場博覽會只是“啟航”，乘著粵港澳大灣區的東風，我們將共同奔赴星辰大海。南沙IFC將依托南沙優渥營商環境的支持，發揮越秀商管實力國企的資源優勢，攜手穗港聯等眾多機構，持續推動粵港澳企業交流合作，為區域高品質發展持續注入新的活力與動力。同時，南沙IFC作為南沙明珠灣金融科技重要產業載體，將持續提升營運服務品質、面向國際品牌招強引優，期待更多的領導企業與創新團隊入駐，共同推動粵港澳大灣區的創新發展。