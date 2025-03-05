第六屆國際移民及置業博覽 3/22 揭幕 一展包覽移民+海外物業資訊

全港最具規模移民及海外置業展覽 3月22-23灣仔會展載譽歸來
100+參展商 70+場講座 覆蓋40+國家 一站式提供移民、海外物業、升學及相關服務
香港規模最大的移民物業展覽 —— 第六屆國際移民及置業博覽，將於2025年3月22至23日於香港會議展覽中心舉行。屆時訪客能一站式了解全球40多個國家及地區的移民、海外物業資訊與移民相關服務。今屆活動將有超過100名參展商參與，同時設有超過70場專題講座，多個移民顧問及海外地產商更親身到場，環繞多個熱門移民及置業話題分享市場趨勢與專家看法，有意者萬勿錯過。
超過100名參展商 分享移民及房地產投資動向
博覽精心按照最新移民及投資趨勢，挑選多家知名移民及地產專家提供專業諮詢服務。當中涵蓋多個傳統移民熱點與近期新興地區，包括英國、美國、澳洲、加拿大、日本、歐盟以至東南亞（馬來西亞等）、中東（杜拜等）等，訪客可即場與專家了解多國最新動向。多元化的參展單位相信能滿足不同移民需要，方便訪客同時比較不同目的地差異。部分參展移民顧問包括景鴻集團、葉謝鄧律師行、American Lending Center等，將為訪客提供行內新動向及一對一諮詢。
博覽精心按照最新移民及投資趨勢，挑選多家知名移民及地產專家提供專業諮詢服務。當中涵蓋多個傳統移民熱點與近期新興地區，包括英國、美國、澳洲、加拿大、日本、歐盟以至東南亞（馬來西亞等）、中東（杜拜等）等，訪客可即場與專家了解多國最新動向。多元化的參展單位相信能滿足不同移民需要，方便訪客同時比較不同目的地差異。部分參展移民顧問包括景鴻集團、葉謝鄧律師行、American Lending Center等，將為訪客提供行內新動向及一對一諮詢。
此外，海外置業是博覽的核心之一。近年海外如日本、杜拜等地的樓市雖然甚為熾熱，機遇背後卻暗藏風險，情況諸如「隔山買牛」後貨不對辦，甚至樓花變「爛尾樓」等亦不時出現，因此地產商的信譽極為關鍵。今屆 Banyan Group Residences 悅榕集團住宅 、Berkeley Group、Concord Pacific等知名發展商品牌不止將進駐博覽，更將直接展示當地樓盤項目。與各國發展商親身交流的機會至為可貴，相信可為投資者增添信心，放心爭取樓市機遇。逾70場講座 專家雲集分享觀點與趨勢
而地產代理公司如List Sotheby’s 利斯蘇富比 、CBRE、Ray White等亦將到場與訪客介紹各國注目項目。訪客可藉此機會親身了解各地發展商及代理，獲取有關樓盤的一手資訊，甚至直接交易。
除了以上品牌，同場亦邀請到搬運、金融、稅務、升學服務的權威坐陣，其中金融範疇包括滙豐銀行、寰宇信託等，覆蓋移民計劃的方方面面，一「展」解決訪客的所有疑難。
而地產代理公司如List Sotheby’s 利斯蘇富比 、CBRE、Ray White等亦將到場與訪客介紹各國注目項目。訪客可藉此機會親身了解各地發展商及代理，獲取有關樓盤的一手資訊，甚至直接交易。
除了以上品牌，同場亦邀請到搬運、金融、稅務、升學服務的權威坐陣，其中金融範疇包括滙豐銀行、寰宇信託等，覆蓋移民計劃的方方面面，一「展」解決訪客的所有疑難。
景鴻集團在港擁有超過35年移民經驗，亦已多年在博覽上為訪客提供專業意見。集團區域執行董事兼香港公司總經理李國基先生表示：「目前很多國家的移民政策都以投資及廣納技術人才為主，傳統移民大國如澳洲；歐洲多國或香港投資移民及人才計劃仍然是最多人的選擇。每年的國際移民及置業博覽令訪客一站式了解到最新移民資訊，景鴻集團亦憑藉其豐富經驗與專業顧問團隊包括前移民官及澳洲前移民簽證官等，為客戶提供全方位服務，從規劃到安居，一路貼心照顧。」
澳洲最大房地產經紀公司Ray White Hong Kong已連續第5年參展。面對澳洲在房地產與移民政策上的全新變化，集團物業部銷售總監Felix Xu表示：「澳洲剛宣布進一步禁止海外人士以臨時居民身份（俗稱TR）購買二手物業，在房屋需求高企的情況下，更有利全新物業的樓價穩步上揚。」同時，澳洲國家創新簽證（NIV）正式出台，Ray White合作伙伴Affinity Migration 創辦人、前澳洲移民官Mei Lai相信，NIV簽證推出初期會更為寬鬆，呼籲有興趣的人士捉緊「頭啖湯時機」。
兩日活動期間，各領域的專業嘉賓將馬拉松式舉行逾70場講座，就世界各地的移民議題、投資項目如日本購房攻略、英國學區投資、澳洲樓市最新政策分析等分享獨到觀點；新興熱話如馬來西亞第二家園、杜拜投資、威士卡原酒桶投資等亦不容錯過，隨時為訪客帶來意想不到的新機遇。
全面覆蓋移民相關服務 一站式了解
IMPEX 涵蓋多種移民相關服務，旨在讓訪客在一個展覽、一個場地内接收移民及海外物業的全面資訊，加快實現移民大計。訪客可透過IMPEX這個平台一站式了解移民及海外物業資訊，輕鬆了解並比較40多個國家的最新移民資訊和物業投資機會，並了解所有相關服務包括資產管理、稅務規劃、保險及銀行服務、搬運、海外升學、寵物移民等。部分講座設名額限制，建議有意參與者盡快報名，切勿錯失良機！
國際移民及置業博覽 IMPEX網頁：https://immigration-expo.com/
講座登記：https://registration.immigration-expo.com/event/3049
IMPEX 背景
國際移民及置業博覽 IMPEX（前簡稱爲 IMMI）是規模最盛大的移民及海外物業相關展覽。自成立以來，IMPEX 共吸引了超過 400 家參展商，訪客合共超過20萬人次。其中2024年的第五屆國際移民及置業博覽更大獲成功，展前有超過2萬5千人預先登記入場，一連兩日的展覽有超過4萬6千人次入場參觀，入場人次按年升15%，盛況空前。