第六屆國際移民及置業博覽 3/22 揭幕 一展包覽移民+海外物業資訊

全港最具規模移民及海外置業展覽 3月22-23灣仔會展載譽歸來

100+參展商 70+場講座 覆蓋40+國家 一站式提供移民、海外物業、升學及相關服務







今屆活動將有超過100名參展商參與，同時設有超過70場專題講座，多個移民顧問及海外地產商更親身到場。



超過100名參展商 分享移民及房地產投資動向



博覽精心按照最新移民及投資趨勢，挑選多家知名移民及地產專家提供專業諮詢服務。當中涵蓋多個傳統移民熱點與近期新興地區，包括英國、美國、澳洲、加拿大、日本、歐盟以至東南亞（馬來西亞等）、中東（杜拜等）等，訪客可即場與專家了解多國最新動向。多元化的參展單位相信能滿足不同移民需要，方便訪客同時比較不同目的地差異。部分參展移民顧問包括景鴻集團、葉謝鄧律師行、American Lending Center等，將為訪客提供行內新動向及一對一諮詢。





博覽涵蓋多個傳統移民熱點與近期新興地區，包括英國、美國、澳洲、加拿大、日本、歐盟以至東南亞（馬來西亞等）。

此外，海外置業是博覽的核心之一。近年海外如日本、杜拜等地的樓市雖然甚為熾熱，機遇背後卻暗藏風險，情況諸如「隔山買牛」後貨不對辦，甚至樓花變「爛尾樓」等亦不時出現，因此地產商的信譽極為關鍵。今屆 Banyan Group Residences 悅榕集團住宅 、Berkeley Group、Concord Pacific等知名發展商品牌不止將進駐博覽，更將直接展示當地樓盤項目。與各國發展商親身交流的機會至為可貴，相信可為投資者增添信心，放心爭取樓市機遇。



而地產代理公司如List Sotheby’s 利斯蘇富比 、CBRE、Ray White等亦將到場與訪客介紹各國注目項目。訪客可藉此機會親身了解各地發展商及代理，獲取有關樓盤的一手資訊，甚至直接交易。



除了以上品牌，同場亦邀請到搬運、金融、稅務、升學服務的權威坐陣，其中金融範疇包括滙豐銀行、寰宇信託等，覆蓋移民計劃的方方面面，一「展」解決訪客的所有疑難。



