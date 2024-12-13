第十九届中國梅花蠟梅展覽會暨無錫文旅春季產品（香港）發佈會成功舉辦

南京，中國 2024年12月13日 - "太湖明珠"無錫跨越山河，千里奔赴"東方之珠"香港，開展一場以"花開太湖 春暖香江"為主題的盛情邀約。



活動合影

12月12日，第十九届中國梅花蠟梅展覽會暨無錫文旅春季產品發佈會在香港馬哥孛羅飯店舉辦。 通過在香港標誌性景點路演地推和快閃炸街，活動生動展示無錫城豐富的旅遊資源和深厚的人文底蘊，加快推動兩地交流與發展，打響"太湖明珠，江南盛地"旅遊品牌。



本次活動由無錫市人民政府主辦，無錫市文化旅遊發展集團有限公司承辦，無錫市委統戰部和無錫市文化廣電旅遊局協辦。 兩地文旅部門、協會領導，無錫黿頭渚景區、體育集團、梅園景區負責人，以及粵港澳大灣區旅行社、媒體代表出席。



活動現場，都市文旅宣傳片《我在無錫等你》拉開推介會的序幕，為香港市民朋友展現著江南水鄉獨有的風姿綽約。 活動過程中"太湖美"古箏表演則生動展現了無錫文化的獨特韻味與深厚底蘊。



無錫市文化旅遊發展集團有限公司總裁邱亞君致辭表示，近年來，無錫文旅集團緊緊圍繞"創享美好生活"目標導向，積極謀劃"旅遊+"特色產品供給，高品質舉辦"梅花蠟梅展覽會"、"太湖黿頭渚國際櫻花節" 、"國際帆船拉力賽" 、"太湖音樂節" 、"惠山菊會"等活動，全力打造"向世界展示無錫的視窗"，積極助力長三角與粵港澳大灣區的融合發展。



香港中國旅遊協會理事長辛聰金指出，無錫被譽為"太湖明珠"，擁有得天獨厚的自然風景資源和豐富的人文旅遊資源，這為無錫文化旅遊發展提供無限可能，也為香港、無錫雙向旅遊奔赴創造良好條件。 協會將利用香港有關平臺和資源進一步文宣無錫文化旅遊，組織更多遊客到無錫旅行。



活動還發佈了無錫2025年春季旅遊產品，重點推介了春季旅遊精品線路。 隨後，無錫梅園重磅介紹第十九届中國梅花蠟梅展覽會。 作為江南四大賞梅勝地之一，此次展覽會將匯聚眾多珍稀梅花品種，為遊客帶來一場視覺與嗅覺的盛宴。



活動進行了無錫文旅港澳推薦官授牌以及無錫文旅香港推廣中心揭牌。 與此同時，粵港澳大灣區旅行社與文旅集團萬人團正式簽約，樂遊無錫春季賞花首發團現場授旗，一系列舉措勢必在香港掀起無錫出遊熱潮。



備受關注的是，第十九届中國梅花蠟梅展覽會暨無錫文旅春季產品（香港）發佈會正式啟動。 活動期間，無錫文旅還在香港地標維多利亞港口進行炸街快閃，展示無錫的自然與人文魅力，讓香港市民近距離體驗無錫的風情。



花開太湖 春暖香江。 此次推介會進一步拉動了無錫與香港兩地的文化旅遊交流互動，讓更多香港市民進一步瞭解無錫，助力無錫拓展香港文旅市場。

