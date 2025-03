糖尿病學會於亞洲糖尿病國際會議發表T-CaReMe臺北宣言

八年內八成患者達控制三高護腎目標,領先國際精準預防趨勢 公私攜手響應健康臺灣新目標

圖一:T-CaReME 台北宣言大合照,從左至右分別為李文領副理事長、許永和秘書長 、莊立民監事、吳昭軍署長、石崇良署長、Yutaka Seino教授、黃建寧理事長、陳建仁院士、Moon-Kyu Lee教授、Daisuke Yabe教授、許惠恒副院長、歐弘毅理事長。

健康台灣新目標:三高相關慢性病標準化死亡率降低

圖二:左為中央研究院 陳建仁院士,右為社團法人中華民國糖尿病學會 黃建寧理事長,一同為T-CaReMe台北宣言發佈合影。

跨國專家齊聚響應,奠定台灣作為慢病照護示範基地

台北,台湾 - 2025年3月28日 - 隨著全球高齡化進程加快,慢性病的預防與照護已成各國首要課題,台灣政府也積極響應國際趨勢,推動「健康台灣」政策,並啟動「三高防治888計畫」。在上個月召開的第三屆「健康台灣推動委員會」會議上,更宣布新目標,要在2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3,期望透過公私協力,強化慢性病防治措施。為響應「健康台灣」願景及888計畫,也接軌國際「精準預防」慢病防治趨勢,中華民國糖尿病學會於亞洲糖尿病國際會議正式發表 《T-CaReMe三高護腎精準照護台北宣言》。台灣憑藉全民健保的完善體系,確保每位高風險族群都能及早接受預防與個人化管理,在慢病照護的可及性與完整性上具備國際競爭力,為應對日益嚴峻的慢性病挑戰,尤其是高血壓、高血脂、糖尿病(三高)與慢性腎臟病,中華民國糖尿病學會於日前在第17屆亞洲糖尿病研究協會會議(17Scientific Meeting of Asian Association for the Study of Diabetes,AASD)中,在亞洲糖尿病研究協會、健保署、國健署、中央研究院、國家衛生研究院、中華民國糖尿病學會、臺灣腎臟醫學會、中華民國心臟學會等政府機關、學術機構以及醫學會的見證下,正式發表《T-CaReMe三高護腎精準照護台北宣言》,呼應政府「健康台灣」揭櫫願景及888計畫中對於延緩失能及提升餘命的目標,提出以風險分級、精準醫療及數位管理為核心的慢性病全程健康照護模式,進一步促進全人健康照護與醫療服務一體化,並結合跨領域合作,推動慢性病防治的全新典範。隨著高齡化、病齡長期化、新發病年輕化的趨勢,慢性病防治已成全球關注的焦點。台灣緊跟國際腳步,成立「健康台灣推動委員會」 訂定未來八年內兩大健康目標:將國人平均餘命從 79 歲提升至 82 歲,並將不健康餘命比例從10% 降至 8%。為強化慢病管理,政府近期在 健康台灣推動委員會議上提出 「2030 年前降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一」 的目標,並將推動從 健康生活型態、肥胖防治到慢病全方位管理的完整策略,透過公私協力強化健康政策,減少慢性病與失能風險。糖尿病學會發表 《T-CaReMe三高護腎精準照護台北宣言》,將「三高護腎」列為核心,透過T-CaReMe 計畫落實「風險分級、精準醫療、數位管理、餘命提升」願景,並提出五大行動綱領,推動精準風險診斷、標準化臨床指引、個人化健康管理、數據共享及跨專科合作,目標讓8成三高和腎臟病患者可以達到血糖、血壓、和血脂控制,並確保8成腎臟病患接受個管師的照護及指引建議用藥,提升存活率並改善健康品質,為國人慢性病照護打造更穩固的防線。T-CaReMe台北宣言聚焦精準風險診斷分類評估,以精準識別高風險族群、提升慢病管理效能為核心目標;並透過專家共識與臨床風險分級以及醫療指引,整合臨床數據與國際標準,確保患者獲得以個人精準健康管理與適切治療。此外,宣言亦強調跨國與跨學會協同合作,與亞太地區共同合作慢性病領域精準醫療與研究成果,影響公衛政策與周全慢病照護改善預後,發展更精準、可及的全人健康照護,奠定台灣作為區域示範基地的地位。本次會議齊聚健保署、國健署、中央研究院、國家衛生研究院,以及國際糖尿病聯盟(IDF-WPR)與亞洲糖尿病研究協會(AASD)的專家學者,並邀請糖、心、腎等相關醫學會代表,共同見證《T-CaReMe三高護腎精準照護台北宣言》正式發佈。中華民國糖尿病學會表示,台北宣言的發表,不僅奠定台灣在慢病精準照護及落實三高護腎照護的發展藍圖,更期許推動慢病管理模式升級,促進跨領域協作,打造更完善的健康照護體系,從臺灣出發,推動全球慢性病照護品質的進步與繁榮。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示,雖然台灣已發展風險分級與數據驅動的個人化治療,但尚未納入標準化指引,臨床應用仍具提升空間,特別是在腎臟病與糖尿病的整合管理上仍待強化,透過T-CaReMe 計畫,能促進跨科合作,讓腎病風險與糖尿病、高血壓等共病管理更為整合,有助於提升患者存活率與腎功能維持。中華民國心臟學會理事長李誼恆則強調,透過風險分級與數據驅動的個人化管理,能更有效降低心血管事件的發生率,進一步強化國人的健康防線。國家衛生研究院許惠恒副院長表示,精準醫療的應用在未來慢性病管理中扮演關鍵角色,國衛院正積極嘗試多項計畫,例如運用AI技術與大數據建立智慧風險預測系統,相信在T-CaReMe計畫的願景行動下,更優化心血管與腎臟與代謝疾病風險精準預測,為慢性疾病原發與續發併發症/器官損傷預防,提供更好科學依據,實現台灣健康藍圖。國健署近年積極推動「科學算病館」及風險預測工具,強化民眾健康識能與自我管理意識,並以主動衛教模式延緩慢病發生;健保署則導入 AI 風險分級工具與分級照護制度,推動「大家醫平台」與全人全程照護,提升照護效率與資源運用效益。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授表示,T-CaReMe 計畫正與政府從預防到治療的整合政策高度契合,展現888計畫所倡議的核心精神。未來也期盼攜手各界,深化跨科協作與公私整合,打造永續且具韌性的慢病照護模式。全球醫療界已將精準風險評估與個人化治療視為慢病管理的關鍵趨勢。最新糖尿病照護指引[1]中,特別針對三高與腎臟病共病風險,建議更早期介入心血管與腎臟健康管理,並提升數據驅動的診斷模式;強調早期篩檢與治療的重要性;精準風險評估與患者資料整合將是未來慢病管理的核心發展方向。這些國際趨勢顯示全球慢病管理正朝向精準醫療、數位化監測以及跨專科整合方發展,與T-CaReMe 計畫目標高度一致。中華民國糖尿病學會早在2023年即率先行動,攜手台灣12家醫療機構加入iCaReMe全球登錄計畫,透過跨專科的整合照護、病患追蹤及臨床數據的運用,不僅提供更精準的風險評估與患者輪廓,也有效監測與優化治療結果,而且已被證實可改善患者的健康狀況。黃建寧理事長分享,T-CaReMe 計畫的短期目標,便是要在兩年內建構具有代表性的資料庫,透過分析生活型態因子,更能準確評估不同患者的共病風險;要推動完整的慢病精準照護模式,除了醫界的努力,更需要政府機構、學術單位、產業夥伴與公民團體的積極參與,共同推動數據整合與個人化健康管理,讓風險分級與標準化指引更臻完善,攜手提升台灣與亞太區的慢病管理成效。亞洲糖尿病研究協會會議主席Yutaka Seino表示,台灣在亞洲的慢性病防治表現一直屬於前段班,期待未來透過公私協力及跨領域合作,從台灣出發,引領全球慢性病照護品質的進步。