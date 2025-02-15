紀錄片《舌尖上的中國（第四季）》引發熱議：美食碰撞的文化漣漪

北京，中國 - 2025年2月15日 - 如今，文化交流已成為國與國之間溝通的重要橋樑。最近，人工智慧DeepSeek、動畫電影《哪吒之魔童鬧海》、美食紀錄片《舌尖上的中國（第四季）》等有關中國的科技、藝術、文化產品彙聚成一股強勁的"中國風"，在世界各地掀起熱潮。其中，《舌尖上的中國（第四季）》以"美食"這一普世性的話題，打開了全球觀眾探索中國文化的味蕾。隨著該片熱播，讓人口舌生津、眼前一亮的一系列短視頻在全球各大社交媒體平臺熱傳，收穫了來自葡萄牙、加拿大、日本、韓國、南非、義大利、迪拜、希臘、秘魯等多個國家和地區媒體的關注和報導。



長期以來，中餐在海外食客心中留下的都是"便捷""外賣""酸甜"的刻板印象，而《舌尖上的中國（第四季）》以細膩的鏡頭語言，展現了中餐背後的豐富故事與東方哲學。從飄洋過海，到本土化改良，再到與異國餐飲進行深度融合，中餐在海外碰撞、交融之後激蕩出波瀾湧動的文化漣漪。



紀錄片中有這樣一幕戲劇性十足，在巴黎街頭，一邊是金髮碧眼的食客們用生硬的中文喊著"刀削麵"，一邊是在流動餐車裏，一位中國婦女正手持弧形刀片，將麵團削成柳葉般的面片，投入沸騰的湯鍋。從中國飄洋過海的傳統麵食裏，蘊含著三揉三餳的"中國功夫"，讓法國食客們品嘗到了傳承千年的正宗東方技藝。有觀眾在社交媒體上留言說："看中國廚師做飯就像在看一場精彩的表演，他們的雙手仿佛有魔法，能讓普通的食材在短時間內變成美味的菜肴。"



除了正宗中餐的異國漂流，中餐文化正在世界的各個角落落地生根，與當地的飲食交融共生。東南亞的娘惹菜承載了中華餐桌的智慧與審美，每一種滋味都延續了華人對家鄉味道的思念。法國的米其林星廚艾德琳則展示了她的"中法混合"哲學：用中國炒鍋來烹飪法國名菜馬賽魚湯，用蒸箱取代平底煎鍋料理鵝肝，花雕酒替代法國黃酒製成紹興酒白醬，以鎮江香醋搭配桂皮成就黑醋醬......熟悉的食材、陌生的味道，來自中國的秘訣讓法國的食客享受到了味蕾的愉悅。



隨著世界各地共同歡度春節申遺成功後的首個春節，紀錄片《舌尖上的中國（第四季）》的熱播推動中餐在全球範圍內迎來新的熱潮。有外國觀眾感受到了濃烈的新春氛圍和多樣的美食文化，留言稱："以前我只知道左宗棠雞、麻婆豆腐，看了紀錄片才發現，中國美食的世界如此廣闊。我要趁著'春節'去中餐廳，吃更多美味的中國菜。"



中國美食與海外美食的碰撞交融，不僅發生在餐廳裏，也滲透在了普通人的日常生活中。在法國的傳統市集，中國陳醋與義大利黑醋並肩陳列；在東南亞的各個國家，中餐廳正在經歷從"華人專屬"到"國民美食"蛻變；在美國的課堂裏，中餐成為一門學科，供全球學生瞭解、學習。



與此同時，中國正以更開放的姿態迎接世界。近期推出的外國人免簽便利化政策，讓來華"打卡"中國年俗成為新時尚。而《舌尖上的中國（第四季）》的播出，也將讓更多外國人對中餐產生濃厚興趣，推動他們親身踏上這片土地，在胡同裏品嘗剛出鍋的煎餅果子，在江南水鄉品嘗傳承千年的西湖醋魚，在川渝街巷感受麻辣火鍋的熱烈。



正如紀錄片中所說："如果世界真有一張清晰的美食地圖，那麼一定沒有清晰的國界。"當法國食客用筷子夾起刀削麵，當矽谷精英的餐盤裏裝著上海拌餛飩，當英國的百姓愛上了"麻辣"與"魚香"，他們品嘗的不僅是食材經中式烹飪產生的交響，更是一個古老文明對生活的熱忱。



