納斯達克與 AWS 攜手合作 借助下一代基礎設施解決方案　推動全球資本市場邁向成長新紀元

納斯達克與 AWS 宣布推出現代化藍圖，透過靈活部署將雲端優勢引入本地市場基礎設施，同時保障數據主權及韌性



作為現代化藍圖的一部分，納斯達克針對下一代金融市場科技解決方案推出了全新品牌 —— Nasdaq Eqlipse，為整個交易週期提供「雲就緒」能力及數據智能服務



納斯達克北歐市場將率先採用這項技術藍圖，同時加深與約翰內斯堡證券交易所 (JSE) 及墨西哥證券交易所 (Grupo BMV) 的合作



整合 AWS 、交易所與交易參與者的基礎設施，為全球資本市場提供本地化支援 ：基於 AWS 高效能、可擴展的基礎設施及其深厚的雲端運算營運優勢，納斯達克與 AWS 正在為市場營運商打造創新的解決方案。透過將 AWS 服務、交易所和交易參與者系統整合到統一地點，以滿足市場對韌性、安全、鄰近性和低延遲的需求。全球市場參與者將首次能夠在核心交易所以及他們本地的交易系統附近，使用 AWS 領先的運算服務。此外，AWS 還將透過 Amazon Direct Connect 服務和全球網絡，在這些基礎設施與 AWS 全球區域之間提供低延遲、高頻寬的連接，同時確保營運商對數據擁有完全控制權。



：基於 AWS 高效能、可擴展的基礎設施及其深厚的雲端運算營運優勢，納斯達克與 AWS 正在為市場營運商打造創新的解決方案。透過將 AWS 服務、交易所和交易參與者系統整合到統一地點，以滿足市場對韌性、安全、鄰近性和低延遲的需求。全球市場參與者將首次能夠在核心交易所以及他們本地的交易系統附近，使用 AWS 領先的運算服務。此外，AWS 還將透過 Amazon Direct Connect 服務和全球網絡，在這些基礎設施與 AWS 全球區域之間提供低延遲、高頻寬的連接，同時確保營運商對數據擁有完全控制權。 下一代市場技術平台 Nasdaq Eqlipse ： NasdaqEqlipse 無縫整合客戶群體的回饋與納斯達克的開發投資，涵蓋平台能力、應用架構、應用程式設計發展介面（APIs）和產品集成。該解決方案提供「雲就緒」應用程式和經過驗證的全球標準化 API，覆蓋整個交易週期。目前，納斯達克的市場技術解決方案已被全球超過 135 家市場基礎設施供應商應用於多資產交易、清算、中央證券存管及監管。此外，NasdaqEqlipse 還將推出一個全新解決方案 —— NasdaqEqlipse Intelligence ，旨在透過基於雲端的現代數據管理、分析和報告功能，深度挖掘市場營運商的全部數據潛力，優化其工作流程。鑒於人工智能（AI）在改變市場運作方式方面的巨大潛力，這些功能將為整個行業提供更大規模部署 AI 的機會。



NasdaqEqlipse 無縫整合客戶群體的回饋與納斯達克的開發投資，涵蓋平台能力、應用架構、應用程式設計發展介面（APIs）和產品集成。該解決方案提供「雲就緒」應用程式和經過驗證的全球標準化 API，覆蓋整個交易週期。目前，納斯達克的市場技術解決方案已被全球超過 135 家市場基礎設施供應商應用於多資產交易、清算、中央證券存管及監管。此外，NasdaqEqlipse 還將推出一個全新解決方案 —— ，旨在透過基於雲端的現代數據管理、分析和報告功能，深度挖掘市場營運商的全部數據潛力，優化其工作流程。鑒於人工智能（AI）在改變市場運作方式方面的巨大潛力，這些功能將為整個行業提供更大規模部署 AI 的機會。 一種新的服務部署模式：現代化技術藍圖透過一種新的服務部署模式，將納斯達克和 AWS 的專業知識和經驗整合。這讓市場營運商能夠利用兩家公司在資本市場的深厚專業知識，減輕營運負擔。最终，由 AWS 提供支援的服務部署模式將協助市場營運商降低轉型風險，讓他們能夠將技術資源集中投入以增長為導向的資本配置戰略之中。市場營運商將能夠增強和加速現代化進程，同時縮短新版本的上市時間並提高整體韌性。

通過提供靈活的技術堆疊和全球標準化的服務與工作流程， 加速營運商的現代化戰略並降低風險 ，讓金融市場營運商能夠專注於吸引全球投資者的流動性。

，讓金融市場營運商能夠專注於吸引全球投資者的流動性。 利用現代技術基礎設施， 為市場營運商的創新和貨幣化提供更大的靈活性 ，發揮人工智能的潛力，加強基於數據和深入洞察的服務，研發新的產品及功能，讓所有市場參與者受惠。

，發揮人工智能的潛力，加強基於數據和深入洞察的服務，研發新的產品及功能，讓所有市場參與者受惠。 通過加強交易、清算和結算操作，以安全的存取方式降低本地、區域和全球投資者進入市場的門檻，提高透明度、增強流動性並保證市場誠信。

香港 - 2025年4月29日 -納斯達克和 Amazon Web Services (AWS) 宣布，雙方在推動全球市場現代化的共同使命方面取得重大進展。憑藉雙方在賦能資本市場的深厚經驗及專業能力，納斯達克與 AWS 將推出一系列創新解決方案，協助市場營運商提升流動性、促進資本流動並推動業務增長，同時保持最高水平的效能、安全性和韌性。目前，市場營運商面臨著一系列前所未有的複雜性，包括新興技術的迅速發展、激烈的競爭環境、不斷演變的監管標準以及持續變化的客戶需求。然而，他們往往需要更深厚的專業知識及先進的技術能力加速創新與現代化進程。為應對這些挑戰，納斯達克和 AWS 透過提供基礎設施、軟件、數據管理和服務，幫助市場營運商以更具成本效益的方式克服現代化進程的障礙，同時確保不會犧牲韌性和可控性。這項嶄新的現代化藍圖透過納斯達克利用 AWS 服務成功實現市場現代化而得以驗證，並旨在提升行業標準、實現動態且可持續的營運，同時促進更具韌性的金融系統發展。長遠而言，這項藍圖有望增強投資者信心，將原本因技術複雜性而局限於本地的資本與全球投資機會連接起來。納斯達克主席兼行政總裁 Adena Friedman 表示：「當資本市場穩健運行時，地方經濟就會蓬勃發展，全球投資者也能安心地進行跨境資本配置。反之，一個強大的全球經濟也有賴於充滿活力的地方市場，這時創新者可以發展壯大，資本能夠無縫對接。推動這兩者的發展將形成一個價值創造的良性循環，帶動經濟增長並創造財富。納斯達克的技術專長與 AWS 的先進基礎設施的強強聯合，使我們能夠解決行業中最複雜的挑戰，這些挑戰曾阻礙全球金融市場的增長和擴展。通過簡化複雜性、消除阻礙和碎片化，我們正在以更高的連通性和韌性來強化金融體系，開啟一個經濟增長和繁榮的新時代。」AWS 行政總裁 Matt Garman 表示：「在雙方長達 15 年的合作夥伴關係的基礎上，納斯達克與 AWS 正進一步推進我們共同的願景，即開發能夠簡化和優化資本市場的技術。我們攜手協助市場營運商為全球金融市場和投資者提供無縫連接，打造現代化和創新的藍圖，並釋放資本市場創新與增長的新機遇。」AWS 與納斯達克現代化藍圖透過優化資源投資，幫助市場營運商加速他們的現代化戰略，同時兼顧卓越營運、競爭差異化、監管合規以及市場創新。現代化藍圖包括三項關鍵組成部分：該藍圖為市場營運商帶來了顯著優勢，讓他們能夠推動創新，具體包括：納斯達克已擴大與約翰尼斯堡證券交易所 (JSE) 和墨西哥證券交易所集團的現代化合作。此外，納斯達克北歐市場今日宣布，計畫根據該藍圖對基礎設施進行現代化改造。約翰尼斯堡證券交易所正與納斯達克圍繞同地服務、數據智能和洞察以及客戶互動等服務的開發展開合作。這項藍圖服務部署模式將支援約翰尼斯堡證券交易所的技術賦能進程，協助其實現技術現代化轉型、運用邊緣運算基礎設施、探索人工智能以提供創新的市場解決方案並提高營運效率。約翰尼斯堡證券交易所集團行政總裁 Leila Fourie 表示：「此次戰略協作是 JSE 與納斯達克長期合作關係的延伸。JSE 與納斯達克和 AWS 合作開發的金融市場基礎設施，將開啟全球金融市場互聯互通的大門，實現最低延遲，促進美國和南非資本市場之間的流動性及資本流動。透過能夠為市場參與者創造價值的創新和技術，我們將為整個行業樹立全新的標準。」建基於與納斯達克攜手推動市場現代化的基礎，墨西哥證券交易所正在分析如何有效利用該服務部署模式，在現有的技術合作關係上，將合作範疇擴展至清算和中央證券存管平台。此外，他們亦在評估墨西哥雲端基礎設施的長期潛力，以及其建構一個強大、擁有高度誠信的業務系統的能力，旨在降低市場參與門檻、提高營運效率，並加速墨西哥金融領域應用新興科技的步伐。墨西哥證券交易所行政總裁 Jorge Alegría 表示：「我們的後交易技術基礎設施正在經歷變革，納斯達克作為賦能我們的合作夥伴，將在我們未來十年的發展中將發揮關鍵作用。我們致力於推動創新，提高營運效率，並積極滿足本地和國際客戶不斷變化的需求。」根據該藍圖，納斯達克計畫在北歐市場引入託管基礎設施模式。從北歐衍生品市場開始，納斯達克將能夠運用 AWS 基礎設施為客戶提供額外服務，使納斯達克的客戶能夠在納斯達克位於瑞典 Väsby 的數據中心快速擴展 GPU 資源，並運用雲端服務加速創新。納斯達克歐洲市場服務總裁 Roland Chai 表示：「納斯達克北歐市場的成功印證了現代市場基礎設施吸引國際資本的巨大力量。引入 AWS 先進的雲端基礎設施將提升我們的市場在全球舞台上的地位，有助於推動歐洲市場下一階段的增長。」這些進展將在與相關監管機構密切協商的情況下進行，並需獲得相關批准。###