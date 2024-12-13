綠竹生物再獲兩筆貸款融資

融資管道持續拓寬 為持續經營能力奠定基礎

香港 - 2024年12月13日 -（「綠竹生物」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，股份編號：2480.HK）欣然宣佈獲由中國農業銀行股份有限公司珠海金灣支行及交通銀行股份有限公司珠海分行提供不超過人民幣300.0百萬元的銀團貸款融資和由上海科創銀行有限公司（原「浦發矽谷銀行有限公司」）北京分行提供不超過人民幣70.0百萬元的流動資金貸款融資。這將有助綠竹生物優化現有債務結構及充實在手現金，為日後研發進程和持續經營能力奠定基礎。連同今年初由北京銀行股份有限公司大興支行提供的人民幣200.0百萬元銀行融資，截止2024年12月12日，本集團已成功獲得總額不超過人民幣570.0百萬元的銀行融資，充裕的現金流作日後研發和營運之用。本集團認為自今年起多次獲得融資可優化本集團的財務結構，有利於擴寬融資渠道、降低融資成本並提升融資效率。融資將為本集團的持續業務發展，包括本集團候選產品的研發及商業化以及本集團研發生產設施的建設提供支持。在現時複雜多變的大環境及融資較難的市場形勢下，獲得多筆可觀的融資充分顯示了綠竹生物長期以來強大的研發能力及公司良好的業務及財務情況。在生物科技行業，公司的品種管線和持續經營能力是投資者關注的焦點。綠竹生物憑藉其豐富的研發管線和穩步的研發進展，已在行業內樹立了良好的形象。截至2024年6月30日，本集團共有三個臨床階段的在研產品，即核心產品重組帶狀皰疹疫苗LZ901、阿達木單抗生物類似藥K3和用於治療淋巴瘤/白血病的雙特異性抗體K193。截至目前，根據本集團2024年中期報告及公告中披露，本公司已實現多項公司重大里程碑。其中包括，於2023年9月本公司在中國啟動核心產品LZ901的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照III期臨床試驗後，本公司於2024年1月已完成共26,000名40歲及以上健康受試者的入組。另外，於2024年4月至2024年8月，本集團分別於美國、澳洲及韓國就其核心產品獲授發明專利；並在於2024年6月就LZ901舉行中期總結會議，討論其在中國的III期臨床試驗。此外，於2024年4月，本公司亦已於廣東省珠海市完成二期生產設施的建設，該生產設施的規劃建築面積約為12萬平方米，其中7.2萬平方米為生產廠房。此次貸款的獲得，不僅為公司提供了充足的現金流，以支援其持續的創新和研發活動，更顯現了資本市場及銀行界對綠竹生物未來發展的充足信心。融資能力是生物醫藥行業衡量持續經營能力的重要指標。綠竹生物的成功融資，不僅展示了其在資本市場的認可度，也為公司未來的業務拓展和技術創新提供了有力資金支援。目前，綠竹生物的核心產品重組帶狀皰疹疫苗LZ901研發正處於中國III期臨床關鍵階段，如若獲批上市，預計將為公司帶來巨大增長空間。隨著生物科技行業的發展和市場需求的不斷增加，綠竹生物的未來市場前景被普遍看好。憑藉創新的品種管線、穩健的研發進展以及充足的現金流，綠竹生物將繼續秉承「以人為本，精益求精」的宗旨，為增進民眾的健康、推進社會的發展創新做出更多貢獻，並為股東創造更多價值。