綠竹生物核心產品LZ901生物制品許可申請(BLA)獲國家藥監局受理

香港 - 2025年2月10日 - 北京綠竹生物技術股份有限公司（「綠竹生物」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，股份編號：2480.HK）欣然宣佈，其核心產品LZ901的生物制品許可申請（BLA）已成功獲得國家藥品監督管理局受理，意味著LZ901在中國的進程又向前邁出了一大步。



LZ901是綠竹生物自主研發的重組帶狀皰疹疫苗，已經成為全球首款具有四聚體分子結構的帶狀皰疹疫苗，用於預防40歲及以上成人由VZV引起的帶狀皰疹及併發症，已在全球九個國家（含中國）申請相關發明專利。同時，LZ901也是首款中美兩地同期開展臨床試驗的國產疫苗。自2023年9月起，LZ901在中國開展多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照的III期臨床試驗，入組超過26,000名健康受試者，試驗已達到臨床預設目標，並取得符合預期的臨床結果。



綠竹生物表示，LZ901的BLA獲受理是公司發展史上的重要里程碑，也是中國創新帶狀皰疹疫苗研發領域的一大突破。根據中國相關法律法規，BLA獲得受理後，國家藥監局將進一步採取包括技術審評、臨床試驗現場核查、生產現場檢查等程序以評核該申請，而LZ901只有在獲得BLA批准及批簽發證明後方可進行商業化。



LZ901的BLA獲受理標誌著公司在創新疫苗研發和商業化方面邁出了關鍵一步。綠竹生物將繼續秉承「以人為本，精益求精」的宗旨，為增進民眾的健康、為推進社會的發展創新、為股東創造更多價值和回報。」



