維佳全球強化全球領導地位：遷入全新總部及任命 Max Davies 為澳洲區經理

香港 - 2025年2月3日 - 全球領先的視聽及資訊科技解決方案供應商維佳全球宣布兩項重大里程碑：其全球總部將遷至香港中環花園道 3 號冠君大廈，並任命快思聰 (Crestron) 前高層 Max Davies 為維佳全球澳洲區經理。這些舉措充分展現了維佳全球在創新、領導力及為全球客戶提供卓越解決方案方面的承諾。





全新全球總部進駐冠君大廈



維佳全球全新全球總部將於 2025 年 2 月正式遷入位於香港核心商業區的冠君大廈。此舉不僅反映了維佳全球對業務增長與團隊協作的重視，也體現了與金融服務與商業領域主要客戶保持緊密聯繫的決心。



新總部位於高樓層，可俯瞰半山壯麗景色，並配備頂尖設施，包括專為客戶活動、合作夥伴會議及內部團隊協作打造的智能工作空間。



維佳全球首席執行官 Steven Medeiros 表示：「我們將總部遷至花園道 3 號的決定，充分體現了公司對推動全球業務增長的承諾，並鞏固我們在亞洲與中東市場的領導地位。這一舉措不僅能進一步提升我們的服務能力，還能激發團隊的創新潛能，為維佳全球的未來奠定更堅實的基礎。」



Max Davies 加盟擔任澳洲區經理



維佳全球欣然宣布，Max Davies 將出任維佳全球澳洲區經理一職。Max 擁有接近 20 年的視聽及資訊科技解決方案經驗，曾任職於快思聰 (Crestron)，領導多個備受矚目的大型專案，例如佳能（Canon）總部及澳新銀行（ANZ Bank）悉尼總部的技術整合項目。



Max 在視聽整合、數位工作場所科技及專案策略執行方面的深厚專業知識，使其成為推動維佳全球澳洲市場增長的理想領袖。他對尖端協作技術的深入理解，將幫助維佳全球滿足不斷變化的市場需求。



Max Davies 表示：「我很榮幸能加入維佳全球，與澳洲團隊及全球業務攜手合作，延續成功的基石。我將與業內最優秀的專才共同努力，致力於為客戶提供卓越且創新的解決方案。」



Steven Medeiros 補充道：「Max 在 快思聰 (Crestron) 的領導經驗與專業能力，將進一步鞏固維佳全球在澳洲市場的地位，並提升我們跨行業提供卓越解決方案的能力。」



持續專注創新與全球增長



這些重要舉措充分展現了維佳全球對創新、客戶成功及全球增長的專注。公司將繼續擴大全球足跡，致力於為客戶提供世界級的視聽及資訊科技解決方案。





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