編造創新常態：FabriX Digital Fashion Roadshow繼續其時尚之都之旅 首度亮相佛羅倫斯 Pitti Immagine Uomo

關於FabriX

將虛擬時裝由城市城市延伸到世界！



FabriX致力展示未來時尚之外，更著力於創造時尚行業的未來。從2022年成立後，FabriX即成為全球最火熱時裝設計師及品牌的原點 – 一個能夠展示及購買各種虛擬時裝作品的平台！FabriX亦成功由香港走到世界，繼「FabriX 2023 - Digital Fashion Roadshow」於倫敦及巴黎時裝周登場後，更進駐首次在美國以外舉辦的熱門國際潮流盛事「ComplexCon香港2024」，為未來虛擬時裝鋪墊更多可能。我們希望成為領導全球的虛擬時裝交易平台，連結行業中最頂尖的技術夥伴、設計師、品牌及先驅，通過遊戲平台與其他新興應用，令虛擬時裝成為未來日常。一個集合創意、藝術與商業機遇的虛擬時裝平台 – FabriX由此而生。

