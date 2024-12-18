置地公司為中環專業社群推出新一代租戶禮遇服務

全新流動應用程式提供高度個性化的用戶體驗，並包含嶄新功能、內容與服務，為中環物業組合的租戶帶來更美好的辦公體驗

流動應用程式的推出，正值Centricity 慶祝其在中環社區建設領域的創新踏入五周年里程

新流動應用程式可建立個人化首頁，顯示所屬商廈及自訂登入訊息，用戶可快速瀏覽屬功能和服務，日常工作更流暢簡便。





[1] 此功能根據使用權限而有所不同。

香港 - 2024年12月18日 - 置地公司宣布推出Centricity第二代流動應用程式（下稱Centricity 2.0）。更新升級後的流動應用程式，為辦公室租戶及其員工提供了一個更具個性化的平台，使他們僅需透過手中的應用程式，便可無縫連接並享用置地公司中環物業組合旗下各類型的服務、空間、優惠及體驗。新推出的數碼禮遇服務平台，不僅是香港市場中最全面及完善的產品之一，更適逢置地公司旗下Centricity平台 — 一個旨在優化租戶工作生活的專用空間及服務系列 — 慶祝其創立五週年之際，並見證著其用戶需求的強勁增長。自2019年推出以來，Centricity已成為中環一個充滿活力的社區營造平台，為企業、員工、非營利組織和奢侈品牌提供了廣泛且融合的線上和線下便利設施。置地公司商廈業務部董事及主管安德燊（Neil Anderson）先生表示：「Centricity是香港獨一無二的租戶禮遇平台，我們為平台邁入五周年的成果感到高興。Centricity不單令租戶及員工能便捷地使用中環核心地段的各項服務配套空間，同時亦能享用眾多專屬優惠及體驗，迎合租戶多元需求。簡而言之，Centricity標誌着我們『體驗即核心（Experience is central）』的全新品牌理念。」「集團新一代租戶禮遇服務Centricity 2.0流動應用程式的推出，充分體現了公司的核心價值觀。這一創新且高度個性化的服務平台，預視了租戶對未來辦公生態系統的需求，並突顯了我們專注於與租戶在其辦公生活上的多方面緊密合作。」全新推出的數碼禮遇服務，是集團多年來透過對租戶習慣及使用數據的深入分析，並結合對其未來需求的預測所累積的成果。新的應用程式擁有煥然一新的外觀、優化的功能和引人入勝的新內容，全面提升了用戶體驗。當中主要的亮點包括個性化和可自訂的登錄界面、專屬定制優惠及活動資訊的接收渠道、改進了的資訊分享功能、以及在中環核心區域的實時公共交通到站資訊。租戶亦可更無縫地使用置地公司所提供的辦公空間服務，包括辦公室溫度控制[1] 、室內空氣質素監測、優化的訪客管理流程，以及更便捷地在Centricity預訂會議室和共享辦公空間。建基於Centricity應用程式原有的22,000名註冊用戶，應用程式2.0版本預計將可透過在租戶和客戶之間舉辦的活動及資訊分享，進一步加強中環專業社群之間的聯繫。在活動方面，第二代流動應用程式將進一步充實Centricity位於遮打大廈的Concentric活動空間。這是一個佔地7,000平方呎、專為企業和奢侈品牌客戶打造的動態多功能空間。在2024年，Concentric 錄得約230次預約，較其首年營運時近50次預約獲得大幅增長。本年度約66%預訂乃來自中環物業組合租戶，比率創新高，顯示Centricity在置地公司生態中強大的整合能力。置地公司商廈業務助理總經理陳穗汶女士表示：「Centricity是香港中環商務與奢侈時尚社群的焦點。由蘇富比拍賣、奢侈時裝品牌展、以至身心靈健康工作坊和企業活動，Centricity帶來的多方面美好體驗，豐富我們超過400間租戶和其賓客的辦公生活。」Centricity強調工作與生活的平衡的重要性，目前已舉辦超過270節身心靈健康活動，包括瑜伽和冥想班等。平台對身心健康的關注，結合第二代流動應用程式等創新項目，再加上Concentric的持續成功，進一步鞏固了置地在中環核心商業區創建充滿活力和吸引力的工作空間方面的領導地位。