置地廣塲花團錦簇賀新歲 呈獻 Nicolai Bergmann「繁花綻放」裝置藝術喜迎蛇年

香港 - 2025年1月24日 - 為恭迎新歲，置地廣塲呈獻由國際知名花藝大師 Nicolai Bergmann 匠心打造的「繁花綻放」(Flourishing Blooms) 賀歲裝置藝術，以充滿生氣的展品配合傳統氣息，歡慶蛇年新春。此次展覽亦標誌著 Nicolai Bergmann 首次在香港展出大型裝置藝術，同時迎來其標誌性花盒面世 25 週年。由 1 月 23 日起至 2 月 8 日，置地廣塲中庭將化身一片絢麗奪目的花卉景觀，以喜慶的紅色為主調，象徵著歡樂、團結和繁榮，祝願大家擁抱美好新一年。





享譽國際的花藝大師 Nicolai Bergmann，以其獨特的北歐與日式美學融合風格而聞名，今年更首度將「繁花綻放」帶到香港亮相。於1976年出生於哥本哈根的 Nicolai，建立了獨特的風格，深深吸引了全球觀眾。為迎接農曆新年，Nicolai 將其標誌性的黑色花盒換上充滿喜慶的紅色，重新演繹這經典之作，展現了他將花藝設計以藝術形式昇華的能力。鮮豔的紅色花盒在中庭營造出一幅懾人的景象，反映出他能夠持續與奢侈品牌合作，並彰顯他在日本花藝界擁有的地位。



Nicholai Bergmann 表示：「我熱衷於透過花藝設計，以嶄新的方式帶來驚喜和歡樂，不斷探索花藝的可能性，就這樣誕生了花盒這個設計概念。我希望重新構思贈送和展示花卉的方式，因此將花盒融入農曆新年主題的裝置藝術中，完美體現出這個節慶活動帶給人們的喜慶氛圍。而每個花盒換上充滿活力的紅色，盛放着精算的各種花卉，編織成色彩斑斕、質感豐富的花卉圖騰，象徵著新年的豐盛和繁榮。」





「繁花綻放」誠邀各位蒞臨置地廣塲，探索這片迷人的花卉景觀。細賞氣勢磅礴花盒的精緻細節，感受其中蘊含農曆新年豐富的象徵意義。裝置藝術採用超過 50 種花卉，色彩繽紛，質感豐富，營造出一種夢幻和迷人的感覺，令人目不暇給。



置地廣塲更獨家發售由 Nicolai Bergmann Flowers & Design 設計的限量版農曆新年禮品，讓顧客與摯愛親朋一同分享節日喜悅，送禮自用兩相宜。顧客可於 1 月 23 日至 26 日期間，於品牌首度登陸香港的期間限定花店選購心儀禮品。一系列首次在香港發售的獨家產品，令獨特的花藝作品可以帶回家中細心欣賞。特別為是次合作計劃而設計的限量版置地廣塲 x Nicolai Bergmann Flowers & Design 農曆新年花盒，以充滿活力的紅色花盒盛載着匠心獨運的花卉設計，增添獨特的節日色彩。除了花盒外，場內亦發售一系列由 Nicolai Bergmann Flowers & Design 設計、製作及發售的節慶花卉擺設，完美捕捉裝置藝術的美感和藝術性，是理想的新年禮物。



Nicolai Bergmann 補充：「我很榮幸能首次與香港市民分享我的作品，並在這個充滿活力的城市，尤其是在如此重要的文化節慶期間，呈獻這個裝置藝術，與大家分享希望和繁榮的信息。」



置地廣塲致力為顧客締造世界級的精彩體驗。值此新春佳節，Nicolai Bergmann 的藝術視野將置地廣塲中庭點綴成一個難忘的藝術、自然與新年氣息交融的慶典。誠邀各位蒞臨體驗「繁花綻放」的魅力。



附註：



限量版置地廣塲 x Nicolai Bergmann Flowers & Design 農曆新年花盒



期間限定花店營運時間：

1 月 23 日：下午 1 時至晚上 6 時

1 月 24 至 26 日：上午 11 時至晚上 6 時



位置：置地廣塲中庭地下（裝置藝術旁邊）





產品資料

Joyful Red Flower Box (細盒裝)

HK$880



Joyful Red Flower Box (中盒裝)

HK$1,180

Abundance in Bloom – Flower Arrangement (細樽裝)

HK$1,700



Abundance in Bloom – Flower Arrangement (大樽裝)

HK$2,280



訪港旅客尊享禮遇





農曆新年及情人節將至，置地廣塲誠意為訪港旅客呈獻多重禮遇及獨特體驗，與摯愛締造珍貴回憶。由2025年1月23日至2月16日，於置地廣塲購物、餐饗及歡度佳節，即可尊享總值逾港幣18,000元的精彩禮遇。



最低消費要求（港幣）

精彩禮遇

無需額外消費

港幣100元餐飲獎賞一張

港幣200元購物獎賞兩張

港幣800元購物獎賞兩張 40,000 元或以上

（最多三張收據合計）

1. 尊享以下其中一項雙人餐飲體驗（價值超過港幣2,600 元）：

Amber：於米芝蓮二星及綠星餐廳 Amber，尊享現代法式四道菜雙人午餐。

Ami：享受現代法式佳餚，雙人四道菜午餐（周一至周六）。

Café LANDMARK：於香港繁華地段，奢享精緻雙人下午茶。

Mandarin Oriental, Hong Kong：於快船廊及Café Causette體驗傳奇雙人下午茶。 2. 可享兩張 BESPOKE 雋環貴賓室通行證，暢享雍容華貴的貴賓室體驗。



獎賞有效期至2025 年 8 月 31 日。

100,000 元或以上

（最多三張收據合計）

尊享港幣5,000元購物獎賞，下次消費滿港幣20,000元或以上即可使用。



獎賞有效期至2025 年 8 月 31 日。

憑支付寶（中國）消費滿人民幣 40,000 元或以上（7天內累積消費合計）

人民幣8,000元額外獎賞



推廣期為 2025年1月23日至3月22日



推廣活動受條款及細則約束，詳情請瀏覽活動網站：

https://www.landmark.hk/tc/whats-on/happenings/cny2025-tourist-promotion/



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關於置地廣塲 置地廣塲是頂級購物和品味生活的代名詞。其悠久歷史始自 1904 年，時至今日，這裡已成為置地公司中環物業的高級時尚購物點，當中包括四座地標建築：置地廣塲中庭、置地歷山、置地遮打和置地太子。這些建築由行人天橋相連，雲集約 208 家精選名店和和餐廳，薈萃高級時裝和配飾、鐘錶珠寶、家居用品、貼心專業的美容護理服務，以及中外美饌，為品味非凡的顧客呈獻愜意稱心的購物體驗。

關於置地公司 置地公司為大型上市的物業投資、管理及發展集團。集團專注於開發、持有或管理位於亞洲主要城市的尊尚綜合物業，包括甲級寫字樓、高端零售、住宅及酒店項目。集團持有超過850,000平方米的綜合物業總樓面面積，當中包括位於香港、新加坡與上海的旗艦級項目。集團的物業獲得行業領先的綠色建築認證，吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。集團在香港中環持有約450,000平方米的優質物業。此外，集團主要透過合營公司在新加坡擁有165,000平方米的高級寫字樓物業，並在中國內地擁有五個零售中心，包括一座位於北京王府井的高檔零售中心。集團在上海徐匯濱江持有一個超過1,100,000平方米的綜合商業項目之43%的權益，預計將於2028年落成。置地控股有限公司於百慕達註冊成立，在倫敦證券交易所的標準板塊擁有第一上市地位，同時亦在百慕達及新加坡作第二上市。集團的資產及投資由香港置地集團公司於香港管理。置地公司乃怡和集團成員之一。



關於 Nicolai Bergmann Nicolai Bergmann 於1976年出生在哥本哈根，是最代表性的花藝大師之一，他建立了獨有的風格，融合北歐和日本的設計概念。以花藝設計為核心，Nicolai Bergmann 持續擴展他的創作，在時尚和設計領域與多個領導市場的奢侈品牌合作。他亦是當代日本最知名的花藝大師之一。

