義合控股附屬簽訂為期3年獨家採購合約

個人防護及消毒產品拓展至航空業

香港 - 2024年12月10日 -（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團旗下Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）全資附屬公司 -）與就飛機上使用的個人防護及消毒產品（「該產品」）訂立獨家採購合約，為期3年。此次合作是本集團在健康及創新環境業務領域上一重大供應合同，顯示本集團之個人防護及消毒產品的巿場認受性高，巿場佔有率日漸擴大。根據合約內容，廣州致純將擔任劼科上海的唯一供應商，為中國的航空公司提供飛機上使用的個人防護及消毒產品，合約期為3年。該產品在 COVID-19期間已獲得政府機構及私人企業高度認可及使用，並證明能有效消滅禽流感、豬流感、MERS、SARS-CoV-2及超過100種病毒及細菌，且效果長達90天。同時，其亦已獲證明基本上對碳鋼、不鏽鋼、鋁及銅等金屬無腐蝕性。本集團向來致力於健康及創新環境領域的深耕細作，以科技創新為引領，不斷提升各種產品的品質及性能，包括個人防護及消毒產品等。是次訂立獨家採購合約，不僅標誌著本集團在健康及創新環境領域邁出了堅實一步，更為本集團開闢了一條穩健的收益來源。通過長期穩定地供應和銷售個人防護及消毒產品，本集團精準對接市場對高品質防護產品的迫切需求，為集團健康及創新環境業務增添新的業績增長動力。同時，劼科上海在醫療保健行業及航空行業已建立成熟分銷渠道，本集團依託其全面的網絡，發揮緊密銜接與高效運作的優勢，加速本集團產品之市場滲透進程，並進一步拓展市場覆蓋率。表示：「我們很高興見證廣州致純簽訂飛機上個人防護及消毒產品的獨家採購合約。該份合約為期3年，不僅為集團的持續發展增添了新興動能，同時其亦是對我們集團防護產品品質的認可，是本集團實現業績增長與品牌價值的雙重提升。展望未來，本集團將繼續踐行多元化發展戰略，持續發展健康及創新環境業務，不斷提升產品性能和服務品質，為更多客戶提供優質的健康防護解決方案及產品。」