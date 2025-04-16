義合控股附屬與科大簽訂為期2年採購合約

拓展健康與環境創新業務至公共環境健康領域

香港 - 2025年4月16日 -（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團間接非全資附屬公司Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）與香港科技大學（「科大」）簽署一份為期兩年採購合約，合約總金額約為350萬港元。是次獲授新採購合約，是繼早前與力霸水泵就殺菌除臭產品達成合作協議，以及去年底簽訂的飛機個人防護及消毒產品獨家採購合同後，又一重大合同，進一步彰顯本集團品牌在健康與環境創新領域強勁的競爭力，巿場份額日漸鞏固。根據合約內容，APEL將會向科大供應受控制釋放用於環境健康及衛生提升及保護排水供應及處理設施及╱或消毒抗臭產品。相關設施及產品均採用APEL研發之世界首創性多孔結構矽微囊專利創新技術，該技術兼具高殺菌率、可反復利用、免額外處理優勢，將大大降低疾病傳播之風險；此外，針對多項水質及空氣質量參數，尤其針對供水基建（包括沖廁水箱及排水處理網絡及其連接）的異味及微生物，該等產品採用耐用設計，其智能釋放機制可維持至少30天。本集團持續關注健康與環境創新領域的深入發展，秉承技術驅動和可持續發展的理念，致力於為社會提供高質量的健康及創新環境解決方案。過去，本集團與科大合作無間，年前與科大成立「科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」，隨着本集團旗下APEL全球首個智能生產線亦在港啟動，成功實現從實驗室研發到工業化生產的轉化，標誌着本集團在環境科技產業化方面邁出關鍵一步。生產線的啟用大幅提升了本集團的量產能力與產品質量，並為持續拓展業務與承接大型訂單提供堅實基礎。在成功與力霸水泵機械工程有限公司簽訂合作協議、將產品服務應用於逾1,000幢物業供水系統後，本集團再獲科大採購合約，為其供應可受控釋放的消毒抗臭產品，專用於提升環境衛生並保護其排水供應與處理設施及相關網絡。此項新訂單進一步印證本集團與科大合作無間、互信穩固，並彰顯本集團於健康與環境創新領域的領先優勢與市場認可度日益提升。表示：「我們很高興見證APEL與科大再次在健康與環境創新領域攜手合作。這一合作，不僅契合當下社會對於公共環境健康關注度持續攀升的時代趨勢，同時亦為本集團開闢了新興戰略高地，將我們的健康與環境創新業務擴展至公共環境健康領域。我們在過去幾個月已成功簽訂了數個採購合同，由航空業至公共環境健康等，夯實了本集團的業績基礎。展望未來，本集團將持續貫徹多元化發展戰略，積極拓展業務範疇，並深化與各方合作夥伴的協作關係。同時，我們亦將繼續投身於健康與環境創新領域的研發與創新，致力於提升產品性能和服務品質，確保本集團在快速變化的市場環境中保持領先地位。」