義合控股附屬APEL全球首個智能生產線在港啟動

科研成果產業轉化 提升集團增長動力

APEL

義合控股有限公司

香港 - 2025年4月9日 -（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團間接非全資附屬公司(「APEL」)全球首個智能生產線在香港正式啟動，並正式投入生產運營。這標誌着本集團在環保科技產業化發展的重要里程碑，顯示集團具有足夠實力將科研成果轉化產品作巿場投產，有望為本集團培育新的業績增長引擎。APEL全球首個智能生產線座落於九龍灣，佔地4,000平方呎，涵蓋技術人員辦公室及一條智能生產線車間，配備逾八台大型智能運作機器及工業物聯網系統，以實現生產數據的可視化，提升實時監控和數據分析能力。智能生產線將專注於生產APEL WISEPURA逾6款產品，當中包括適用於大型供水基建（如跨區域排水處理網絡及其連接）、排水系統、中央冷氣、老人及醫院院舍、水景觀池、魚塘之消毒產品，以抗藻、抗臭為目標的環境健康產品以及針對環境、社會和管治（ESG）之衍生產品等，預計日均最高生產量約為6噸，本集團預期每月的生產量達到約120噸及產品總值為約港幣4,000萬元。該智能生產綫由香港生產力促進局（HKPC）之專業生物醫學資深專家顧問團隊參與研發及製造，應用前沿生物醫學及工業4.0技術包括傳感器、工業物聯網、大數據及人機界面，全面智能化整個生物醫學生產過程，不僅有效保證產品的製造品質及產能，更為後續數據化分析及人工智能技術的應用奠定基礎。APEL WISEPURA專利創新技術產品在全球首個及唯一智能生產線，透過生物醫學設備設計、廠房佈局設計和智能化技術，在有限空間以的新型製造模式構建智能生產線，以數碼精益和實時監控優化生產流程，及透過緩釋技術減少液體產品的體積，預計每年節省最多500噸的塑膠廢料及減少100萬噸碳排放。這不僅標誌着本集團在健康與環境創新領域的重大突破，充分發揮集團高效運營及可持續發展的能力，也為WISEPURA材料的智能化生產樹立了全新標桿。近年，本集團積極透過APEL拓展健康與環境創新業務領域，致力守護社會福祉的同時，亦為集團戰略轉型打造穩健增長的基石。早前所研發之多孔結構矽微囊技術屬世界首創，亦是APEL WISEPURA產品主要應用技術之一，早於2012年已獲得專利，亦分別於2022及2024年榮獲日內瓦國際發明展一金一銀獎項。該技術有效消滅逾95%的有害微生物及耐藥性細菌，主動去除異味及藻類。當矽微囊接觸水時，會釋放內含的藥劑或抗菌劑，並可調節釋放速率，以提升不同應用場景的性能，目前已廣泛應用於公立醫院的冷氣系統及供水系統，有效改善空氣及水的質量，同時矽微囊亦會釋出有效成份減少超級細菌及病毒滋生，如COVID-19病毒株、人類冠狀病毒、手足口病原體、退伍軍人症、甲型流感、白色念珠菌、大腸桿菌及金黃葡萄球菌等。此外，矽微囊能被反覆使用，而即使在其生命週期結束時亦能安全棄置，最大限度地減少塑膠廢物產生。智能生產線正式啟動及運營，標誌着本集團成功實現將實驗室創新科技轉化工業生產的進程。該生產線不僅融合本集團最前沿的科研成果，更經過精密設計與優化，確保實驗室中的創新理念與技術能夠高效、穩定地應用於大規模生產中，有效提升生產效率與產品質量的同時，亦為本集團開闢了新興增長點，展現科技創新與工業實踐深度融合。此外，該智能生產線的啟動及投產亦有助加速履行APEL與力霸水泵機械工程有限公司的合作協議，推動本集團的環境健康技術在水務處理領域的應用，進一步帶動產品與服務的市場增長。表示：「我們非常榮幸見證APEL WISEPURA 智能生產線正式啟動及準備投產。這條產線的落成，是我們團隊不懈努力與持續創新的結晶，充份體現着我們對健康與環境創新業務的熱愛與追求。展望未來，我們將繼續貫徹工業4.0的發展方向，持續推進企業智能化升級，通過數碼化連接與可視化技術，提升科學決策效率。同時，我們還將持續推動創新型轉型，通過促進研究的商業化，將科研成果轉化為市場產品和解決方案，助力香港和全球的創新科技發展。」表示：「在香港設立全球首個APEL WISEPURA智能生產線，是我們於健康與環境創新領域的一次重大突破，亦是我們從實驗室創新科技向工業化生產成功轉型的重要里程碑。多款 WISEPURA產品高質量生產，亦為本集團產品及服務銷量增長帶來新興契機。我們堅信，隨着智能生產線全面營運，本集團將持續提供優質的健康與環境產品，進一步滿足巿場需求，並深化科技創新與工業實踐融合，構建更加靈活、高效、可持續的生產體系。」