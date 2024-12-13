義合控股附屬APEL榮獲「大灣區新質生產力企業大獎」

先鋒科研打造多元化道路 健康環境業務開拓顯成效

香港 - 2024年12月13日 -（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團間接非全資附屬公司Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)榮獲「」，標誌着資本市場對本集團健康及創新環境業務的高度肯定，印證多元化發展策略行之有效。「大灣區新質生產力企業大獎」由大灣區家族辦公室協會、香港國際家族辦公室總會、香港國際區塊鏈金融總會、大灣區國際醫療大健康產業總會、財經周刊《金星匯》以及家族辦公室雜誌《家辦》聯合主辦。該獎項以新質生產力作為評審的主要元素之一，旨在表彰和鼓勵於創新技術應用、生產效率提升、經濟結構優化以及可持續發展方面卓有成效的優秀企業，進而促進行業內的創新與發展，特別是新質生產力的發展。頒獎典禮今日（13日）假座於灣仔合和酒店水晶殿舉行。於頒獎典禮上，本集團間接非全資附屬公司APEL榮獲「大灣區新質生產力企業大獎環保節能及新能源、新材料」獎項，由代表領獎。此次APEL榮獲「環保節能及新能源、新材料」獎項，是市場各界對本集團力拓健康及創新環境業務的認可，同時亦充分印證本集團多元化發展戰略的可行性。作為本集團間接非全資附屬公司，APEL致力於探索及發展健康及創新環境業務，先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室，並善用雙方優勢產生協同效應，加速科研成果的轉化及應用。其所研發的多項先鋒科學研究包括低碳多功能矽微囊技術、應用於消毒和除臭的光療設備和安全及環保的多層次納米抗菌和驅蟲配方產品，亦於早前《第49屆日內瓦國際發明展》中共取得兩金一銅獎項，以得獎率100%之佳績印證APEL的卓越研究能力。此次再斬獲相關類別獎項正是市場對本集團於環境及健康方面所作努力的肯定，亦彰顯本集團在該領域深厚的專業實力與創新能力。表示：「有『義合控股有限公司』在香港上巿的母公司作為堅實後盾，我們積極投身於健康及創新環境業務，如今研發成果廣受認可，這不僅僅是對我們過往努力的肯定，更是對我們未來發展的莫大激勵。未來，我們將繼續堅守初心，在健康及創新環境領域創造更多價值，同時致力為母公司多元化業務發展貢獻力量。」表示：「我們很高興見證本集團間接非全資附屬公司APEL榮獲『大灣區新質生產力企業大獎環保節能及新能源、新材料獎』。其不僅是對本集團積極探索及發展健康及創新環境業務的一份認可，更是對本集團持續貫徹多元化發展戰略的一份激勵。展望未來，本集團將繼續踐行多元化發展戰略，秉承科技創新、綠色發展的理念，持續推動健康及創新環境業務發展，致力於研發並推廣前沿創新技術，推動更多變革性解決方案落地實施，為社會帶來長遠裨益。」