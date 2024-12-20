義合控股附屬APEL獲香港傳承基金頒發「碳中和及可持續發展金獎」

健康及環境創新業務再獲認可 優勢及實力兼具

香港 -（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團間接非全資附屬公司(「APEL」)獲「香港傳承基金」頒發「碳中和及可持續發展金獎」，充分肯定本集團在碳中和及可持續領域的卓越成就，印證旗下健康及環境創新業務優勢與實力兼備。《碳中和可持續發展》獎項由「香港傳承基金」主辦，旨在表彰於碳中和及可持續領域中具備傑出表現的機構及企業。於昨晚（19日）舉辦之2024「香港傳承基金」六周年慈善晚宴暨《碳中和及可持續發展》獎項頒授典禮及《大灣區傳承榮譽獎章》頒授典禮中，APEL獲頒「碳中和及可持續發展金獎」，由領取獎項。「香港傳承基金」作為環境保護及文化傳承的慈善機構之一，持續鼓勵企業簽署由其推動之《碳中和及可持續發展目標約章》，呼籲企業響應聯合國所訂立之17項可持續發展目標（SDGs），期望為香港及大灣區的可持續發展作出積極貢獻。本集團榮幸獲得由其頒發之「碳中和及可持續發展金獎」，既是對本集團健康及環境創新業務成果的肯定，亦是對集團積極承擔社會企業責任形象的鼓舞。本集團始終堅持以科技創新驅動企業及社會綠色發展，並通過旗下Absolute Pure EnviroSci Limited（APEL）逐步開拓健康及環境創新業務領域，研發出包括低碳多功能矽微囊技術、應用於消毒和除臭的光療設備和安全及環保的多層次納米抗菌和驅蟲配方產品等先鋒科學研究，持續為健康及環境創新貢獻力量。同時，本集團亦與香港科技大學及香港科學園達成合作，共同探索並開發前沿科技，推出高實用性香料及消毒產品，切實推動香港健康與環境事業可持續發展。此次獲獎展現本集團在環境可持續發展領域的實力，為集團推動該等業務發展增添動力。本集團將以此為契機，繼續深化與科研機構合作，加速科技成果轉化與應用，與業界共同探索香港碳中和及可持續發展新路徑。表示：「非常榮幸附屬公司APEL能夠獲得『碳中和及可持續發展金獎』，肯定集團健康及環境創新業務為社會可持續貢獻的積極力量，亦印證集團新業務拓展切實可行。展望未來，本集團將繼續將碳中和及可持續發展理念融入業務運營，通過技術創新和資源優化，推動更多低碳與環保項目的落地，促進環境保護與社會福祉。同時，本集團亦將積極與各界攜手合作，共同構建綠色發展生態圈，為推動全球可持續發展貢獻力量。」