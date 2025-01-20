義合控股附屬APEL與力霸水泵達成合作協議

提供其研發及生產的殺菌除臭產品 推動全港物業應用

APEL

力霸水泵機械工程有限公司

義合控股有限公司

香港 - 2025年1月20日 -（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團間接非全資附屬公司(「APEL」) 與力霸水泵機械工程有限公司(「力霸水泵」)於17日簽訂合作協議，將向力霸水泵客戶提供其研發及生產之環境健康技術衍生之產品及應用服務。此次合作成功將研發成果延伸至水務處理領域，有望助推產品及服務銷量增長。根據協議內容，Absolute Pure EnviroSci Limited與力霸水泵機械工程有限公司達成合作，APEL將會向力霸水泵及其客戶提供APEL研發及生產之環境健康技術衍生之產品，當中包括矽微囊技術、除臭微米噴霧及其應用服務。力霸水泵為新鴻基地產發展有限公司全資附屬機構，以生產、代理、銷售、安裝、維修及保養服務各類型水泵和水務設備為主要業務，目前為逾1,000幢物業提供供水系統維修及保養服務。環境與健康密切相關，本集團近年積極透過APEL投身於健康及環境創新業務領域，旨在保護社會福祉的同時，為本集團策略轉型奠定穩定增長的基礎。通過持續的研發投入，APEL成功打造「Wisepura Aquapura」及「Wisepura Airpura」兩大核心技術。作為⼀種⻑效抗菌材料，「Wisepura Aquapura」旨在透過控制釋放有機殺菌劑、代謝抑制劑和活性除臭劑來消除惡臭。而「Wisepura Airpura」則通過快速和直接分解空氣中不同類型的惡臭氣體，及賦予表面層「接觸殺滅」及「抗黏附」能力，從而在塗層應用環境區域產生長期脫臭和抗菌作用。該等技術之衍生產品歷經逾十年的潛心研發，成功融合政府認可的技術精髓與本地知名學府—「香港科技大學」的前沿科研成果，以其卓越的殺菌效果著稱，能夠在消除異味的同時，高效抑制藻類及細菌的繁殖與滋生。力霸水泵機械工程有限公司以生產、代理、銷售、安裝、維修及保養服務各類型水泵和水務設備為主要業務。作為知名發展商旗下之全資附屬機構，力霸水泵不僅是全港首間水泵研發及製造商，亦是唯一結合水泵製造及維修保養服務的公司，目前為過千幢物業提供供水系統維修及保養服務。此次與力霸水泵簽訂合作協議標誌着本集團在市場拓展方面邁出了重要一步，有望藉助力霸水泵於行業內豐富的資源及網絡，將自身研發及生產的環境健康技術衍生產品及服務更廣泛地推向市場，快速提升品牌知名度和市場佔有率。此外，其亦將助力本集團更高效觸達目標客戶群體，實現精準對接市場需求，為本集團的策略轉型奠定堅實基礎。表示：「我們非常榮幸可以與實力雄厚、客戶群體廣泛的力霸水泵達成合作，亦衷心感謝力霸水泵對我們產品的信任和支持。APEL專注於健康及環境創新業務，致力為社會提供更健康、更潔淨的環境，而本次合作的產品結合我們超過十年的研發成果，同時融入科大的授權技術，具備抗菌、除臭、長效及安全等多重優勢。我們相信，借助力霸水泵在供水系統維修保養方面的豐富經驗和實力，我們的產品將能夠進一步提升市場的競爭力，並實現更加廣泛的應用。」表示：「力霸水泵很榮幸與APEL簽訂合作協議，我們期望藉着這次合作，可以將矽微囊技術及除臭微米噴霧，廣泛應用於社會上，協助業界解決污水系統及冲廁系統上的細菌和臭味滋擾問題。能夠提升建築物內的健康和環境衛生，並能防止病毒在大廈內傳播及保護巿民健康。」表示：「我們很高興見證APEL與力霸水泵簽訂合作協議。此次合作不僅是本集團市場拓展的重要一步，更是我們推動健康及環境創新業務發展的重要舉措。我們相信，力霸水泵在水務行業的專業能力和市場經驗將為集團的健康及環境創新產品及服務提供更廣泛的應用場景，進一步滿足市場日益增長的健康與環保需求。展望未來，本集團將繼續專注於透過尖端的管理解決方案來提高城市健康、安全和環境滿意度，並結合先進技術和全面監控來應對住宅和商業環境中的緊迫挑戰，致力為社會可持續發展做出貢獻。」