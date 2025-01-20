義合控股附屬APEL與力霸水泵達成合作協議

提供其研發及生產的殺菌除臭產品 推動全港物業應用香港 - 2025年1月20日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團間接非全資附屬公司Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」) 與力霸水泵機械工程有限公司(「力霸水泵」)於17日簽訂合作協議，將向力霸水泵客戶提供其研發及生產之環境健康技術衍生之產品及應用服務。此次合作成功將研發成果延伸至水務處理領域，有望助推產品及服務銷量增長。
根據協議內容，Absolute Pure EnviroSci Limited與力霸水泵機械工程有限公司達成合作，APEL將會向力霸水泵及其客戶提供APEL研發及生產之環境健康技術衍生之產品，當中包括矽微囊技術、除臭微米噴霧及其應用服務。力霸水泵為新鴻基地產發展有限公司全資附屬機構，以生產、代理、銷售、安裝、維修及保養服務各類型水泵和水務設備為主要業務，目前為逾1,000幢物業提供供水系統維修及保養服務。
環境與健康密切相關，本集團近年積極透過APEL投身於健康及環境創新業務領域，旨在保護社會福祉的同時，為本集團策略轉型奠定穩定增長的基礎。通過持續的研發投入，APEL成功打造「Wisepura Aquapura」及「Wisepura Airpura」兩大核心技術。作為⼀種⻑效抗菌材料，「Wisepura Aquapura」旨在透過控制釋放有機殺菌劑、代謝抑制劑和活性除臭劑來消除惡臭。而「Wisepura Airpura」則通過快速和直接分解空氣中不同類型的惡臭氣體，及賦予表面層「接觸殺滅」及「抗黏附」能力，從而在塗層應用環境區域產生長期脫臭和抗菌作用。該等技術之衍生產品歷經逾十年的潛心研發，成功融合政府認可的技術精髓與本地知名學府—「香港科技大學」的前沿科研成果，以其卓越的殺菌效果著稱，能夠在消除異味的同時，高效抑制藻類及細菌的繁殖與滋生。
力霸水泵機械工程有限公司以生產、代理、銷售、安裝、維修及保養服務各類型水泵和水務設備為主要業務。作為知名發展商旗下之全資附屬機構，力霸水泵不僅是全港首間水泵研發及製造商，亦是唯一結合水泵製造及維修保養服務的公司，目前為過千幢物業提供供水系統維修及保養服務。此次與力霸水泵簽訂合作協議標誌着本集團在市場拓展方面邁出了重要一步，有望藉助力霸水泵於行業內豐富的資源及網絡，將自身研發及生產的環境健康技術衍生產品及服務更廣泛地推向市場，快速提升品牌知名度和市場佔有率。此外，其亦將助力本集團更高效觸達目標客戶群體，實現精準對接市場需求，為本集團的策略轉型奠定堅實基礎。
APEL主席鍾偉强博士表示：「我們非常榮幸可以與實力雄厚、客戶群體廣泛的力霸水泵達成合作，亦衷心感謝力霸水泵對我們產品的信任和支持。APEL專注於健康及環境創新業務，致力為社會提供更健康、更潔淨的環境，而本次合作的產品結合我們超過十年的研發成果，同時融入科大的授權技術，具備抗菌、除臭、長效及安全等多重優勢。我們相信，借助力霸水泵在供水系統維修保養方面的豐富經驗和實力，我們的產品將能夠進一步提升市場的競爭力，並實現更加廣泛的應用。」
力霸水泵機械工程有限公司董事羅安勝工程師表示：「力霸水泵很榮幸與APEL簽訂合作協議，我們期望藉着這次合作，可以將矽微囊技術及除臭微米噴霧，廣泛應用於社會上，協助業界解決污水系統及冲廁系統上的細菌和臭味滋擾問題。能夠提升建築物內的健康和環境衛生，並能防止病毒在大廈內傳播及保護巿民健康。」
義合控股有限公司主席兼執行董事詹燕群先生表示：「我們很高興見證APEL與力霸水泵簽訂合作協議。此次合作不僅是本集團市場拓展的重要一步，更是我們推動健康及環境創新業務發展的重要舉措。我們相信，力霸水泵在水務行業的專業能力和市場經驗將為集團的健康及環境創新產品及服務提供更廣泛的應用場景，進一步滿足市場日益增長的健康與環保需求。展望未來，本集團將繼續專注於透過尖端的管理解決方案來提高城市健康、安全和環境滿意度，並結合先進技術和全面監控來應對住宅和商業環境中的緊迫挑戰，致力為社會可持續發展做出貢獻。」
有關義合控股有限公司：
義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，已將地基及其他土木工程業務拓展至菲律賓市場。此外，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。
有關Absolute Pure EnviroSci Limited：
Absolute Pure EnviroSci Limited（APEL）爲香港聯合交易所主板上市公司—義合控股有限公司（股份代號：1662.HK）的間接非全資附屬公司，以改善生活品質及居住環境為使命，主要從事健康及環境創新業務，包括從事特種生化及生物醫藥產品的分銷、研究及開發業務。APEL期待與有志協助香港綠色産業發展的研究人員合作，共同爲香港及大灣區的低碳轉型及邁向碳中和作出貢獻，並推動香港的再工業化以達致長期繁榮。
有關力霸水泵機械工程有限公司：
力霸水泵機械工程有限公司(「力霸水泵」)於1977年成立，為新鴻基地產全資附屬機構，以生產、代理、銷售、安裝、維修及保養服務各類型水泵和水務設備為主要業務。力霸水泵屹立於香港超過45年，是全港首間水泵研發及製造商，也是唯一結合水泵製造及維修保養服務的公司。目前，力霸水泵聘用多名專業技術人員，為超過1,000幢物業提供供水系統維修及保養服務，物業類型包括高級豪宅、大型屋苑、商場、寫字樓、酒店及學校等。
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