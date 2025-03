聚焦本土，放眼國際 ──「大館表演藝術季：SPOTLIGHT 2025」： 呈獻來自香港、澳門、日本等地的優秀跨界作品新篇章

香港 - 2025年3月18日 - 今年邁向第五屆的「大館表演藝術季:SPOTLIGHT 2025」帶來了一系列跨界合作,不僅探索各種藝術形式的邊界,更以嶄新的表演形式,跳出場域及形式的限制。隨著過往為大館獨特場地及戶外空間特別委約的作品逐漸登上國際舞台,SPOTLIGHT載譽歸來,繼續為本地及國際藝術家提供一個別樹一格的表演藝術舞台,與觀眾一同穿梭於個人與普世共鳴的思緒歷程之間。





今年的節目陣容豐富多元,既有享負盛名的藝術家作出新嘗試,也有首次亮相大館的新面孔挑戰自我。開幕作品《人類開箱》由得獎媒體藝術家梁基爵創作,表演結合場域特性、視覺體驗和聽覺想像,引領觀眾遊晃大館不同空間,並沉浸於裝置藝術、聲畫投影、虛擬遊戲與現場表演之中。來自日本的《ARIKA》則將當代舞蹈與饒舌音樂結合,舞者島地保武的身體語言與饒舌歌手環ROY的即興饒舌相互碰撞與對話,創造出一種前衛的表演風格,這亦是二人在日本本土以外的亞洲城市首度演出。來自香港及廣州的三位青年編舞家姜凱翎、黃寶娜和符彬靖透過現場表演、參與式展演及舞台裝置,在《無限延展》這個體驗式當代舞蹈劇場中,以三個短篇舞作,多角度喚醒觀眾對身體的省思和對空間的感知。而藝術團隊「歷歷在目」則在《異步同曲》中探索香港與澳門數百年來的聯繫與交織的命運,這系列的環境劇場於2021年首度於大館啟航,歷經四年的發展迎來最終章,為這部場域特定歷史環境劇場三部曲劃上完美句點。



大館藝術總監簡寧天表示:「自2018年開幕以來,大館不僅支持藝術家創作突破常規的作品,更持續為藝術人才提供多元的機會及平台。例如『歷歷在目』就是我們自2021年開始合作的表演藝術團隊,當時,他們以大館監獄與香港礦石歷史為靈感,創作出與岩石有關的體驗式環境劇場《場邊練習曲》。這個系列的終章《異步同曲》則從結實的土壤轉向來回往復的流水,象徵香港與澳門從漁港發展為繁榮現代城市的歷程。這也證明了即使與同一藝術團隊多次合作,仍可孕育不同的創意面向。」



大館表演藝術主管葉健鈴補充道:「我們多樣的場地與表演空間──從半戶外的洗衣場石階到極具靈活性的賽馬會立方劇場,為藝術家──不論是新晉或資深藝術家,如梁基爵提供了特別的場域空間創作,將虛擬遊戲的元素融入現場空間設計中──大館提供的藝術平台,可說是比實體空間本身更具價值,能讓藝術家發揮更大的創意。在這裡,世代、地域與藝術流派的傳統界限已不復存在,讓本地藝術家如《無限延展》的年輕編舞家,或海外藝術家如《ARIKA》的島地保武和環ROY,能夠聚首一堂,突破固有形式跨界合作,迸發出更多的創意及可能。」



為期六週的「大館表演藝術季:SPOTLIGHT 2025」邀請來自香港及世界各地的音樂、舞蹈、戲劇與視覺藝術愛好者,一同於大館這獨一無二的文化古蹟空間中,欣賞及感受本地與國際藝術家的多元創作,參與連場打破常規的旅程,從中得到啟發與創意靈感。



[裝置 x 流動影像 x 聲音]《人類開箱》 | 04-06, 08-10.04.2025



當現代社會漸次從固態通向液態,磚塊與紙皮箱、堅固與脆弱,很可能僅只一步之遙。呼應大館歷史建築磚石的大型紙箱裝置藝術,將洗衣場石階及賽馬會立方建構成一場別開生面的全感式體驗。《人類開箱》由屢獲殊榮的媒體藝術家梁基爵(GayBird)領銜創作,結合環境劇場特性、視覺體驗和聽覺想像。《人類開箱》中的紙箱不僅象徵堆疊磚塊的穩定性,也代表著重新組合成人體形態的流動性。讓觀眾沉浸在裝置藝術、聲畫投影、虛擬遊戲與現場表演之中,展開對脆弱與穩定的深度探索。



全感式體驗



藝術及音樂總監、裝置及程式設計、現場演出:梁基爵



日期與時間:2025年4月4日至6日及8日至10日,晚上7時30分至8時40分

地點:大館賽馬會立方及洗衣場石階

票價:$280

粵語演出,中英文字幕



將有演後座談會及「後台開箱」環節,詳情有待公佈,敬請留意大館網站最新資訊。



[當代舞 x 饒舌音樂] 《ARIKA》 | 04–05.04.2025



《ARIKA》意指「之去向」,以「舞蹈、音樂與文字的尋溯」為理念,打破傳統藝術邊界。兩位在各自領域綻放異彩的日本藝術家,聯手創造前衛的現場即興表演風格──曾是科西舞團的舞者島地保武,聯同獲獎饒舌歌手兼音樂家環ROY,超脫舞蹈與音樂間的藩籬,創造出一場打破類型界限的合作,流暢的舞蹈與音樂的優雅交織,嘻哈韻律則以強烈的身體力量推進。他們深入思考各自領域的本質,探討音樂與舞蹈的根源。究竟音樂是單純的歌舞,還是舞蹈源於音樂?舞蹈、音樂、文字,哪個最早出現?就讓觀眾與表演者一同在演出當中尋找答案。



當代舞 x 饒舌音樂



導演、編舞及演出:島地保武

導演、作曲及演出:環ROY



日期與時間:2025年4月4日至5日,晚上6時至7時

地點:大館F倉展室

票價:$280

日語,不設字幕



[當代舞 x 探索]《無限延展》 | 11–13.04.2025



《無限延展》是一場體驗式當代舞蹈劇場,聚集香港及廣州三位青年編舞家姜凱翎、黃寶娜、符彬靖,從自身經驗與視點出發,把大館F倉轉換成內在而私密的空間,多角度喚醒觀眾對身體的省思和對空間的感知,並透過現場表演、參與式展演及舞台裝置,反思對舞蹈的期望,以及背後各種意識框架。姜凱翎的《I Saw a Ping-Pong. I Crushed It. It Was an Egg.》以語言、影像、身體動作,穿梭於分析與意識流之間,重新描繪個人與系統之間的關係。黃寶娜的《Come closer, go deeper!》通過從身體的伸展拉筋練習,思考女性身體經驗與被凝視之間的張力,邀請觀眾感受由此產生的痛苦、愉悅、緊張與放鬆。符彬靖的《無限快樂園》從物品與身體的互動中,探問何謂「美」、「標準化」與「意義」之概念。



體驗式當代舞蹈劇場



編舞與表演:姜凱翎、黃寶娜、符彬靖



日期與時間:2025年4月11日,晚上7時30分至9時

2025年4月12日至13日,下午2時30分至4時

地點:大館F倉展室

票價:$280

粵語,不設字幕



演後座談會



日期與時間:2025年4月11日,晚上9時至9時30分

12日及13日,下午4時至4時30分

地點:大館F倉展室



[歷史 x 環境劇場]《異步同曲》 | 25.04–17.05.2025



藝術團隊「歷歷在目」橫跨四年為大館度身打造的歷史環境劇場三部曲將迎來最終章。首部曲《牆邊練習曲》(2021)以香港礦石史為創作靈感,以域多利亞監獄週邊的岩石探索人的根源,二部曲《未境進行曲》(2023)則以物種流動及族群遷徙為題,探討移民與離散主題。團隊今年接續以《異步同曲》作系列終章,聚焦於香港與澳門之間長久的關係。四位行者將帶領觀眾穿梭於大館構成的深邃時空,對比雙城的歷史根源,追溯它們從沉睡的港口城市發展成繁榮都市的交織命運。透過燈光、聲效、投影與現場表演的多維度詮釋,探索澳門與香港兩座城市的前世今生。



歷史環境劇場



策劃及與製作:歷歷在目

概念、聯合導演、多媒體設計:李沛榮

概念、聯合導演、編劇、資料搜集:李淑雯

劇場構作:郭慶亮

演員:陳頴璇、陳秄沁、許晉邦、李頊珩

聲演及戲劇指導:蔡澤民



日期與時間:2025年4月25日至26日及28日;5月1日至3日、5日、8日至10日及15日至17日,晚上8時至9時30分

2025年4月27日;5月4日及11日,晚上7時至8時30分

地點:大館F倉展室及監獄操場

票價:$280

語言:粵語,不設字幕



藝術家座談

日期與時間:2025年5月1日,下午6時至7時

地點:大館洗衣場石階



門票發售

門票現已於art-mate.net公開發售。



「大館表演藝術季:SPOTLIGHT 2025」

2025年4月4日至2025年5月17日

大館各處

www.taikwun.hk



更多節目詳情: https://www.taikwun.hk/zh/programme/detail/spotlight-a-season-of-performing-arts-2025/1569