聯易融發佈2024年業績：資產規模達4112億元，戰略收購拓展業務邊界

深圳，中國 - 2025年3月25日 - 2025年3月25日，中國領先的供應鏈金融科技解決方案服務商聯易融科技集團（09959.HK，以下簡稱"聯易融"）發佈2024年業績公告。2024年公司總收入及收益達10.3億元，同比增長19%；受益於產品結構優化與運營效率改善帶來的毛利率提升，毛利同比增長36%至7.2億元。聯易融全年累計資產處理規模達4,112億元，同比增長28%，並服務了2533家核心企業及金融機構。截至年末，公司累計助力超過33萬家中小微企業獲得高效、便捷的數字普惠金融科技服務。



公司保持著穩健的財務狀況，現金儲備達51億元。為持續增強對股東的資本回報，聯易融董事會建議派發每股0.03港元的特別股息。



核心業務持續增長，客戶拓展成效顯著



2024年，聯易融在宏觀經濟穩健增長與供應鏈金融科技行業政策紅利持續釋放的背景下，堅定執行"戰略聚焦+創新驅動"的發展模式，推動業務持續向上，科技解決方案處理的供應鏈資產總量達4,112億元，同比增長28%。聯易融供應鏈金融科技解決方案新增核心企業及金融機構客戶373家，客戶數較2023年增長51%至1,108家。金融機構客戶包括銀行、信託、保險資管、證券及基金等共計377家。整體客戶留存率達96%。根據灼識諮詢數據，聯易融連續五年在中國第三方供應鏈金融科技解決方案提供商市場佔有率排名第一，市場份額達21.1%。



聯易融的供應鏈金融科技解決方案涵蓋核心企業雲業務中的多級流轉雲和AMS雲，以及金融機構雲業務中的ABS雲和e鏈雲。2024年，核心企業雲業務表現強勁，其中多級流轉雲處理的供應鏈資產總量達2,073億元，同比增長52%，占公司總業務規模的50%，客戶留存率高達99%。AMS雲處理的供應鏈資產總量為750億元，同比增長16%。



在金融機構雲業務中，ABS雲交易規模逆勢突破，達542億元，同比增長101%，並在產品創新層面成效顯著，包括成功落地全國首單技術產權ABN及大灣區首單綠色資產支持專項計畫。在e鏈雲中，公司主動優化低毛利產品，聚焦金融機構數智化轉型，推出一站式輕量化供應鏈金融智能體（"AI Agent"）蜂聯AI（"BeeLink AI"），與渣打銀行等18家客戶達成深度合作，助力金融機構運營效率全面提升。



2024年，聯易融深化建築/基礎設施、電力設備、交通運輸、商貿零售等核心行業的業務佈局，成功實現業務拓展，服務客戶範圍更加廣泛，覆蓋了申萬行業分類31個行業中的全部行業。其中，有14個行業的核心企業客戶及合作夥伴的供應鏈資產交易量超過人民幣50億元。公司重點推進區域化和行業化佈局，聚焦"大基建+新能源+先進製造"產業週期機遇，圍繞長三角、京津冀、大灣區等重點區域，深化服務網絡，引導更多鏈屬生態圈合作夥伴轉化為核心企業客戶。



AI賦能業務創新，推動行業智能化轉型



作為供應鏈金融科技領域的人工智慧技術深耕者，聯易融持續投入AI技術研發與應用場景拓展。2024年，公司基於自研LDP-GPT大模型技術，推出業內首個羽量級供應鏈金融AI Agent"蜂聯AI"，集成多模態數據處理、智能審核引擎等核心功能，已在多家金融機構成功交付應用，並獲得《亞洲銀行家》"最佳AI技術"大獎。通過深化與DeepSeek大模型的技術協同，聯易融將進一步升級認知引擎能力，目標實現客戶管理、風控審核等全流程智能化，同時推動運營成本顯著下降。



在產品及場景創新方面，聯易融加速"脫核"模式創新場景落地，持續為客戶加載基於數據驅動的"弱信用鏈接"產品解決方案，推動產品組合優化與收入品質提升。2024年，公司攜手環球醫療、江蘇交通控股集團、長江產業投資集團、上海城建及揚子江藥業集團等18家央國企及頭部民企落地綜合產融平臺專案，進一步鞏固了在市場上的頭部地位。公司還通過AI技術優化跨境雲業務，為跨境電商平臺物流服務商構建全鏈路物流融資解決方案，顯著提升跨境貿易資金周轉效率。



戰略收購拓展業務邊界，國際業務加速全球佈局



聯易融以戰略並購與全球化佈局打開新增長空間。2024年，公司通過並購加速業務及產品拓展，收購深圳市拜特科技股份有限公司，進一步豐富產品矩陣，從核心企業上下游產業鏈供應鏈融資解決方案延伸至集團資金管理類解決方案。此次收購將助力聯易融為央國企及大型民營企業客戶提供從資金管理到供應鏈金融體系建設的完整服務，推動客戶加速構建世界一流財務管理體系。



在國際業務方面，聯易融跨境雲業務處理的供應鏈資產總量達207億元，同比增長64%。公司通過「Go Early」與「Go Deep」雙引擎戰略，拓展全球合作夥伴網路，為中小商戶提供跨境貿易融資服務，並助力多家中國出海龍頭企業構建全球供應鏈產融體系。公司計畫在美國、英國、印度設立區域運營中心，並與新加坡總部的亞太資源、浩立（Olea）的東南亞產業生態網路及綠聯數字銀行的跨境清算能力形成有機聯動，標誌著聯易融集團全球化戰略進入縱深推進階段,將全面打造全球化業務體系。



可持續發展成果顯著，助力綠色供應鏈金融發展



聯易融秉持"科技向善"理念，圍繞"科技助力可持續供應鏈金融發展"這一核心ESG使命，持續構建數位化普惠金融新範式。2024年，公司服務的可持續供應鏈資產規模突破371億元，同比大幅增長93%，重點覆蓋可再生能源、鄉村振興、環境保護和公共衛生四大關鍵領域。



通過深度融合ESG理念與產業數位化，聯易融自2022年起聯合多家頭部金融機構，共同探索綠色供應鏈金融創新模式。公司以智能評估、環境定價和產融協同為手段，推動可持續發展產業蓬勃發展，助力萬千企業享受數智普惠與科技普惠，為實體經濟發展和數字經濟升級注入強大動力。



在ESG領域，聯易融獲得了廣泛的行業認可。公司連續三年獲得國際權威ESG評級機構Sustainalytics的"低風險"評級，並首次榮獲萬得ESG"A"評級，位列萬得評級181家軟體服務行業公司中的第5名。2024年，公司入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）》，並憑藉與渣打銀行聯合打造的"渣打迅連"ESG解決方案，榮獲《財資》"中國最佳ESG方案獎"。此外，聯易融還獲得格隆匯"ESG創新實踐卓越企業"與"年度ESG先鋒獎"，以及智通財經"最具社會責任上市公司"獎，彰顯了公司在可持續發展領域的卓越成就。



聯易融創始人、董事長兼CEO宋群表示："在過去一年，聯易融實現了業務的高質量增長與創新突破。2025年，我們將聚焦主業，提升效率，並通過AI技術應用與戰略並購打造新的增長曲線。聚焦具備長期收入可持續性與高盈利能力的核心業務，優化資源配置，落實以科技驅動的運營效率升級，以重回盈利。在穩健的財務資源支撐下，聯易融將為客戶創造更大價值，為股東帶來持續回報，並為全球供應鏈金融的可持續發展貢獻力量。"