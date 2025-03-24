聯邦制藥與諾和諾德宣佈達成GLP-1/GIP/GCG三靶點受體激動劑UBT251獨家許可協議

中國廣東和丹麥巴格斯韋德 - 2025年3月24日 - 聯邦制藥國際控股有限公司（「聯邦制藥」）與Novo Nordisk A/S（「諾和諾德」）今日宣佈，諾和諾德與聯邦制藥之全資附屬公司——聯邦生物科技（珠海橫琴）有限公司（「聯邦生物」）達成UBT251的獨家許可協議。UBT251是一款GLP-1/GIP/GCG三靶點受體激動劑，當前處於早期臨床開發階段，用於治療肥胖、2型糖尿病及其他疾病。



根據許可協議，諾和諾德將獲得UBT251除中國內地（大陸）、香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區以外的全球範圍內開發、生產及商業化的獨家授權許可，聯邦生物將保留UBT251在中國內地（大陸）、香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區的權利。聯邦生物將獲得諾和諾德支付的2億美元的首付款，最高達18億美元的潛在里程碑付款，以及在中國內地（大陸）、香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區外基於淨銷售額的分級特許權使用費。



「諾和諾德致力於為肥胖、2型糖尿病及其他心臟代謝疾病患者提供更為先進的治療選擇。此次引入靶向GCG、GLP-1和GIP的候選藥物，將為我們的臨床管線增添一項重要的選擇，進一步豐富我們開發的差異化治療方案，以滿足這些高發疾病患者的多樣化需求。」諾和諾德研發執行副總裁Martin Holst Lange表示，「我們期待在聯邦生物的科研成果的基礎上，進一步探索UBT251在心血管疾病和代謝疾病相關適應症領域可能具備的同類中最佳的治療效果。」



聯邦生物近日在中國完成了一項隨機、雙盲、安慰劑對照的1b期臨床試驗，旨在評估UBT251在超重或肥胖人群中多次皮下給藥的安全性、耐受性、藥代動力學和藥效學特徵。



該臨床研究共納入36例患者，分別接受三種不同劑量方案（1mg、1mg/3mg、1mg/3mg/6mg）。各組試驗均採用劑量滴定的方式，每週進行一次皮下注射給藥，連續給藥12周。



UBT251的安全性特徵與基於促胰島素激素的療法一致。最常見的不良事件為胃腸道反應，且絕大多數為輕至中度。在最高劑量組中，完成試驗的受試者平均體重較基線下降15.1%，而安慰劑組受試者的平均體重較基線增加1.5%。



「我們很高興宣佈與諾和諾德就UBT251達成獨家許可協議。作為一家全球領先的生物製藥公司，諾和諾德在慢性疾病治療領域佔據著重要地位。」聯邦制藥主席蔡海山先生表示，「聯邦制藥聚焦內分泌和代謝性疾病等慢性疾病治療領域，積極深化佈局及持續拓展全球市場。我們相信，諾和諾德的專業能力對於加速UBT251的全球研發至關重要。」



此次合作標誌著聯邦制藥進一步深化全球化戰略佈局，同時也是公司創新轉型的重要里程碑。聯邦制藥將持續推進科研創新及高質量、可持續發展，加快完善更具國際競爭力水平的生產、研發及商業化體系。



本次交易將在獲得適用的監管部門的批准及滿足其他慣常條件後生效。