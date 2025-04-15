肺塵埃沉着病補償基金委員會慶祝成立45週年活動啟動禮

「防塵有道 先有態度」 守護工友病人健康 推廣職業健康意識

圖一：主禮嘉賓勞工處處長陳穎韶女士，JP致歡迎辭。

圖二：肺塵埃沉着病補償基金委員會主席林健榮測量師，MH致歡迎辭。

圖三：（由左至右）肺塵埃沉着病補償基金委員會復康委員會主席余烽立先生、基金委員會主席林健榮測量師，MH、勞工處處長陳穎韶女士，JP、基金委員會45週年活動籌組工作小組主席廖聖鵬工程師、基金委員會研究委員會主席楊海珈醫生一同為45週年活動揭開序幕。

標語創作比賽 ：比賽預計於今年第二季至第三季舉行，邀請學生、建造業工友及市民創作防塵標語，旨在提高公眾對職業健康的關注並強化預防肺塵病及間皮瘤的意識。

：比賽預計於今年第二季至第三季舉行，邀請學生、建造業工友及市民創作防塵標語，旨在提高公眾對職業健康的關注並強化預防肺塵病及間皮瘤的意識。 專題展覽： 展覽預計於今年第三季至第四季舉行，將展示基金委員會的歷史成就及未來計劃，並向市民介紹相關的預防知識。

展覽預計於今年第三季至第四季舉行，將展示基金委員會的歷史成就及未來計劃，並向市民介紹相關的預防知識。 專題研討會與酒會：基金委員會預計於今年第四季舉辦專題研討會，將邀請業界專家、醫療界代表及研究人員分享肺塵病及間皮瘤的成因、治療、預防及一些相關研究的成果，隨後的酒會將成為業界交流的平台。

圖四至圖五：主禮嘉賓和一眾基金委員會委員、45週年活動籌組工作小組成員及各支持機構代表一同合照。

圖六：肺塵埃沉着病補償基金委員會45週年活動籌組工作小組主席廖聖鵬工程師致辭。

香港 - 2025年4月15日 - 為慶祝肺塵埃沉着病補償基金委員會（基金委員會）成立45週年，啟動禮今日假九龍灣建造業零碳天地舉行，標誌著一系列紀念活動的正式展開。勞工處處長蒞臨擔任主禮嘉賓，與基金委員會主席及45週年活動籌組工作小組主席共同主持活動，與來自建造業界、學術界、醫學界及病人組織等合作機構的嘉賓共同慶祝這一重要時刻。在啟動禮上，基金委員會回顧自1980年成立以來的發展歷程與重要里程碑。45年來，基金委員會一直致力於提升建造業工友對肺塵埃沉着病（肺塵病）的預防意識，推出多項具影響力的計劃，包括提供免費胸肺檢查的「醫學監測計劃」讓超過五萬多名的建造業工友受惠，以及協助中小企採用減塵設備的「中小型企業裝修維修及建造業減塵工具資助計劃」。表示：「今年45週年系列活動以『防塵有道 先有態度』為主題，希望喚起社會對預防肺塵病的重視，提醒大家改變觀念是防塵的第一步。我們期望凝聚政府、業界及市民的力量，共同倡導職場安全文化，我們深知每一宗個案背後都是一個家庭故事，我們始終以「同理心」和「責任感」為基石，按法例規定提供補償及復康服務，讓受影響的病友得到及時和適切的援助。」隨著社會對職業健康的關注日益提升，立法會最近已通過決議調高《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》下五項補償項目的金額，其中，「疼痛、痛苦與喪失生活樂趣的補償」金額更獲大幅提升，進一步加強對患者的保障。今年45週年活動的主題為「防塵有道 先有態度」，寓意防塵工作不僅是技術層面，更須從態度出發，建立正確職安健文化。基金委員會精心策劃了一系列豐富多元的慶祝活動，旨在回顧基金委員會的發展歷程並加強社會各界對肺塵病及間皮瘤的認識與預防意識，務求讓更多市民了解肺塵病及間皮瘤的成因與防治方法：45週年活動籌組工作小組主席呼籲：「我們誠邀建造業工友、市民及學生踴躍參與各項活動，實踐『防塵有道 先有態度』的理念，讓預防肺塵病及間皮瘤的意識深入社區，從根源改善工作環境。」展望未來，基金委員會將繼續秉承「以人為本」的理念，貫徹「補償、預防、復康、研究」四大範疇，落實「預防—復康」的全方位支援策略。基金委員會未來將會繼續從源頭減少矽塵和石棉塵的危害、積極推動治療方法的研發，以及完善復康服務等方面着手，努力守護工友的職業健康。