致富證券舉辦「2025投資展望講座」 匯聚多位星級投資專家分享多元資產部署

香港 - 2024年12月13日 - 由致富證券主辦的「2025投資展望講座 - 多元資產部署」已於日前圓滿舉行。活動榮獲花旗環球金融亞洲有限公司、南方東英資產管理有限公司及華夏基金(香港)有限公司等金融機構全力支持，邀請星級投資專家率先分享2025年部署，涵蓋港美股、牛熊窩輪、虛擬資產及基金等等產品分析，吸引超過200名投資者參加，陣容鼎盛。
「2025投資展望講座 - 多元資產部署」邀請了8位專家嘉賓包括星級環球經濟專家王冠一教授、知名易學家侯天同師傅、花旗環球金融亞洲有限公司上市衍生產品部副總裁麥穎儀小姐、南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳小姐、華夏基金(香港) 有限公司高級經理李星宇先生、致富證券財富管理部總經理張德明先生、致富證券研究部聯席董事莊志豪先生及量化交易員錢琛先生，分別主講「港美股、牛熊窩輪及基金全方位分析」、「虛擬資產投資策略」及「蛇年經濟走勢」等三大題目，內容豐富，在座的觀眾反應踴躍，多次積極發問，全場氣氛熾熱。會場同時亦特設有獎遊戲攤位，由致富證券送出超市禮券及「黃金發財樹」水晶擺設等豐富獎品，務求來賓滿載而歸。
展望未來，致富證券將繼續舉辦更多精彩講座及活動，為客戶提供全面投資資訊，推動香港金融發展，與投資者緊密連繫共同創造更優質的投資體驗，創富未來。
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致富集團
致富集團創立於1979年，植根香港45年，總部開設於中環環球大廈5樓，位置卓越，盡攬頂尖財富及金融中心的優勢，分行網絡遍佈港、九、新界，亦於中國北京、上海及深圳設立代表處，為大中華地區顧客提供全面的投資、理財服務及方案，包括股票、期貨、基金、債券、各類保險、企業融資、資産管理及環球置業等一站式投資理財服務。本集團一直秉承「以客為本」之精神為客戶服務，憑藉誠信務實的經營理念及超卓服務而屢獲殊榮，連續兩年榮獲《資本雜誌》頒發「卓越網上金融服務平台」大獎，更多次獲香港交易所頒發大獎，最新獎項為2023年度「最大躍進證券數據供應商」及「交投躍升經紀商- 結構性產品」。致富集團堅守品牌承諾「理財重質‧創富重量」，致力提供卓越證券買賣服務及多元化財富管理產品。