致富證券舉辦「2025投資展望講座」 匯聚多位星級投資專家分享多元資產部署

致富集團

致富集團創立於1979年，植根香港45年，總部開設於中環環球大廈5樓，位置卓越，盡攬頂尖財富及金融中心的優勢，分行網絡遍佈港、九、新界，亦於中國北京、上海及深圳設立代表處，為大中華地區顧客提供全面的投資、理財服務及方案，包括股票、期貨、基金、債券、各類保險、企業融資、資産管理及環球置業等一站式投資理財服務。本集團一直秉承「以客為本」之精神為客戶服務，憑藉誠信務實的經營理念及超卓服務而屢獲殊榮，連續兩年榮獲《資本雜誌》頒發「卓越網上金融服務平台」大獎，更多次獲香港交易所頒發大獎，最新獎項為2023年度「最大躍進證券數據供應商」及「交投躍升經紀商- 結構性產品」。致富集團堅守品牌承諾「理財重質‧創富重量」，致力提供卓越證券買賣服務及多元化財富管理產品。

