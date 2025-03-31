臺灣人才缺口日益擴大、超過七成的企業面臨徵才挑戰

Robert Walters華德士調查：「企業間的招募與留才競爭」成職場變革主因！台北, 台灣 - 2025年3月31日 - 國家發展委員會日前指出2030年臺灣人才缺口將進一步擴大至48萬，然而，各大企業的人才戰爭已提前至2025年開打。全球最值得信賴的人才解決方案公司Robert Walters華德士最新調查顯示，今年在臺灣有52%的企業預計擴大招募，同時，高達71%的企業表示在招募關鍵職缺時遇到困難，其中49%的企業指出中高階人才的招募最具挑戰性。
面對早已敲響的人才戰爭，企業無不積極調整其招募與留才戰略。Robert Walters 近期調查顯示，全球40%的受訪者認為「企業間的招募與留才競爭」是推動職場變革的主因，其次是「公司財務狀況」與「宏觀經濟環境」，最後才是「員工的需求」。然而，在臺灣有高達51%的企業認為來自競爭對手的招募行動是其人才吸引與留任時需要面對的主要挑戰之一。
Robert Walters 臺灣總經理John Winter進一步指出：「人才市場競爭愈發激烈，具前瞻性的公司已經透過強化適應力、加速數位轉型、調整管理模式等策略，積極搶占先機。在這個職場變革受外部競爭驅動的時代，企業能否快速應變、激發創新，並打造一個能夠吸引和留住頂尖人才的工作環境，將成為未來發展的關鍵。」面對競爭日益激烈的人才市場，全球人才解決方案公司 Robert Walters 正式發布全新《2025 年職場趨勢報告》，深入剖析當前八大全球職場趨勢，並為企業人才吸引與留任提供解方。
2025年全球職場關鍵熱門趨勢：
- 人工智能與招募
- 以人為本的領導力
- 建立雇主品牌：從招募開始
- 遠距工作的反思
- 靈活的全新辦公模式：窗口工作法
- 橫向的職涯網絡或縱向的職涯階梯？
- 重返職場的浪潮
- 未來職場的技能需求與趨勢
資料來源：Robert Walters《2025 年職場趨勢報告》，點擊連結以探索更多詳細資料。
工作與生活平衡的工作環境、以人為本的管理模式，成為企業人才吸引與留任的最佳解方
Robert Walters 2025年薪資調查報告顯示，臺灣各領域的專業人士求職時衡量的指標高度一致，分別是「優渥的薪資和福利」(95%)、「彈性的工作模式」(75%)、「優於勞基法的休假制度」(73%)。可見彈性工作模式、平衡工作與生活對於求職者的重要性與日俱增。
然而，2024年由企業帶動的「回歸辦公室風潮」顯然與專業人士的期待相悖。Robert Walters《2025 年職場趨勢報告》中顯示，以人為本的領導模式 — 以包容性、同理心為出發點、以超越利潤為目的，為員工提供靈活性和心理安全的環境，尊重其健康和福祉，更能有效提升組織對人才的吸引力與留任率。因此，更能平衡工作與生活的「四天工作制、「窗口工作」（Window Working）等新的混合辦公模式，持續受到關注。
作為新興的彈性工作模式「窗口工作」（Window Working），允許員工根據自身高效能時段來安排工作，而非遵循傳統的固定工時。這種方式鼓勵員工在生產力最高的時段集中精力處理重要任務，同時保留足夠的彈性來兼顧個人需求。藉此，企業在提升工作滿意度與效率的同時，也能維持團隊協作與業務連貫性。Robert Walters 臺灣總經理John Winter進一步指出：「彈性與同理心驅動的管理方式將成為未來成功企業的關鍵，幫助組織提升員工滿意度與生產力」。
94%員工偏好重視職涯發展的企業！職涯發展模式轉型中：橫向「網絡發展模式」取代縱向「職涯階梯」
Robert Walters 最新調查發現，94% 的員工更傾向於長期留任於重視職涯發展的企業，這突顯了企業加強內部學習與發展計劃（L&D）的重要性。一來，職涯發展模式正在轉型，傳統的晉升階梯正逐步被橫向的「網絡發展模式」取代，專業人士愈發重視橫向發展與跨職能成長，以獲取更多元的技能與機會。此外，隨著科技進步與市場需求變化，Robert Walters預計2030 年，39% 的職場技能將發生變革，企業必須積極提升員工的技術與軟技能，以確保未來競爭力。
在臺灣，企業也同步認知到內部學習與發展計劃的重要性，高達 92% 的企業已採取包括強化內部學習與發展計劃、放寬入職條件等多元策略，靈活地應對人才短缺議題，滿足組織對專業人才的迫切需求。
人才戰提前開打、搶才唯快！招募流程全面導入人工智能，將大幅縮減時間成本、提高招募效率
隨著人工智能應用逐漸普及，在臺灣已有超過4 成的企業開始透過Chat GPT 等人工智能模組來提升日常工作效率，然而，現階段應用仍停留在相對初步的階段。未來，人工智能將從職務廣告撰寫、人選搜尋與篩選、到聘僱決策，全面滲透招募流程。在人工智能的參與下，企業將能大幅提升招募效率，從而提升競爭力。然而，Robert Walters《2025 年職場趨勢報告》也明確指出當下人工智能模組在招募的應用仍有其侷限性，企業須兼顧公平與道德，並認知到人性化判斷仍然不可取代，聰明的企業將在技術與人性化判斷之間找到平衡。
在最新發布的《2025 年職場趨勢報告》，Robert Walters集結多位專家深入剖析當前全球職場趨勢，旨在面對競爭日益激烈的人才市場中，為企業人才吸引與留任策略提供解方。 歡迎查閱完整報告：https://reurl.cc/04Y0Ob
關於Robert Walters（華德士）
Robert Walters 是全球最值得信賴的人才解決方案企業。我們在全球範圍內為各種規模的企業提供招募、招募流程外包和人才諮詢服務。我們致力為組織提供能實現願景與目標的人才解決方案，並攜手求職者一起重新定義職涯、實現其工作抱負。