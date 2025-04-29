菲律賓馬尼拉 - 2025年4月29日 - 全球技術解決方案供應商艾睿電子（Arrow Electronics）為菲律賓初創公司Xeleqt Technology Innovations Inc. (Xeleqt) 提供工程專業知識和服務支持，助力其開發人工智能物聯網（AIoT）的解決方案和產品，以優化零售、建築、公用事業和製造業的員工工作效率和職場參與度。



艾睿電子助力菲律賓初創公司Xeleqt 開發人工智能物聯網技術 提升工作效率和場所運營

Xeleqt 的人工智能物聯網設備與系統依托先進電子元件及前沿人工智能算法驅動，不僅能夠簡化工作流程、將重複性任務數字化，還能最大程度減少人為錯誤。同時，為員工實時提供精準分析數據，助力其高效優化員工管理。



企業越來越多地將人工智能和物聯網（IoT）的力量結合起來，創建更智能、更強大的系統，以提高運營效率、實現數據驅動的決策，並提供最佳的服務體驗。預計到2030年，亞太地區人工智能物聯網市場的收入將達到2.61億美元1 ，復合年增長率為36%。



Xeleqt成立於2021年，總部位於菲律賓宿務市，是一家屢獲殊榮的初創公司，專門為中小企業的業務專注於提供人工智能物聯網應用服務。人工智能物聯網系統日益複雜且實施成本高昂，這給許多中小企業採用這些數字工具和解決方案帶來了重大障礙。



Xeleqt首席執行官兼聯合創始人Norman Curato表示：「我們致力於提供人工智能驅動的物聯網設備，幫助中小企業優化運營、減少人工干預並解決員工短缺問題。通過提供「人工智能物聯網即服務」模式，我們的中小企業客戶可以利用價格合理、易於部署的數字解決方案，幫助降低風險、盤活閒置產能、保障重要崗位員工安全並提高服務質量。作為一家新興的科技初創企業，我們向全球技術領先企業尋求指導和最佳實踐。艾睿電子為我們提供了的工程專業知識和工具，幫助我們解決技術問題，加速我們從設計到原型再到產品的人工智能物聯網創新進程。」



Xeleqt使用的約70%的電子元件均由艾睿電子提供，涵蓋從人工智能芯片、傳感器、藍牙/無線網絡連接模塊到互連、無源和機電元件。艾睿電子的技術團隊為Xeleqt帶來工程專業知識和設計工具，幫助Xeleqt應對技術挑戰，加快從設計到原型再到最終產品的轉變。Xeleqt預計在短期內推出的部分人工智能物聯網產品包括：