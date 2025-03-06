科羅拉多州，美國 - 2025年3月6日 - 艾睿電子開發並推出了一系列技術資源，幫助電子專業社區成員更好地瞭解快速發展的機器人領域的進展。



艾睿電子推出機器人解決方案技術資源

在現有豐富資源的基礎上，艾睿電子創建了一套機器人手冊，包含技術分析和元器件推薦，幫助公司更快地將產品推向市場，並將在未來幾周內舉辦一系列線上技術研討會。艾睿電子的公司官網上設有機器人解決方案專區，讓用戶深入瞭解供應商的產品，並找到最適合其需求的解決方案。



機器人和自主機器正在通過提高效率、改善安全性和降低成本，改變各個行業的應用。艾睿電子與領先供應商合作，提供創新的機器人技術，包括具有AI驅動導航的自主移動機器人、設計用於安全與人類協作的協作機器人（cobots）以及用於空中監視和交付任務的無人機。



目前有兩場線上技術研討會可供按需觀看。第一個是由艾睿電子和Microchip公司聯合舉辦的「工業進化：如何利用AI/ML和機器人技術的力量」，探討了Microchip在安全認證、預測性維護、智能嵌入式視覺和多軸電機控制方面的尖端技術如何革新設計流程。



第二場是由艾睿電子和NVIDIA公司聯合舉辦的「利用NVIDIA全棧加速計算平台推進邊緣AI和機器人開發」，展示了NVIDIA的Jetson平台、基礎AI模型和Isaac ROS工作流程如何通過邊緣AI改變機器人技術。內容涵蓋構建自主系統的實用框架，並探討了展示快速開發的真實案例研究。



艾睿電子還將舉辦另外兩場線上技術研討會，第一場將於3月19日與高通公司合作舉辦，第二場將於3月25日與恩智浦公司合作舉辦。



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