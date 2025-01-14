艾睿電子與印尼初創協會合作 支持本地科技初創公司

雅加達，印尼 - 2025年1月14日 - 全球技術解決方案供應商艾睿電子（Arrow Electronics）與印尼初創協會合作（STARFINDO）簽署備忘錄，達成合作意向，為印尼本地生態系統中的科技初創公司提供支持。



艾睿電子與印尼初創協會合作支持本地科技初創公司

通過該項合作，初創企業將獲得尖端電子技術和極其重要的工程專業知識，從而推動AIoT（人工智能物聯網）和EvTech（電動汽車技術）領域的創新。



根據2023年的行業研究，印度尼西亞的初創企業產業生態系統在東南亞地區排名第二1。全行業和跨領域的支持對於科技初創企業產業生態系統的可持續發展至關重要。STARFINDO致力於促進印度尼西亞科技初創企業的發展。通過與政府機關、機構和私營企業合作，STARFINDO為初創企業提供資金來源、技術生態系統支持以及在國內外營銷其產品的機會。



印度尼西亞工業初創企業協會主席Lukas Dedy Setiyawan表示：「艾睿電子是一家專注於工程、分銷支持以及供應鏈服務的全球技術解決方案供應商，我們與艾睿電子的合作是對我們行業領先合作夥伴網絡的重要補充。這項戰略合作將幫助我們建立一個更強大的信息技術產業生態系統，促進當地科技界、公有企業和私營企業之間的深入合作，加速印度尼西亞國內外的增長。」



艾睿咨詢和STARFINDO計劃為初創企業提供大量支持，向其提供加速創新歷程所需的知識。近期，在印度尼西亞雅加達舉行的人工智能物聯網和電動汽車技術研討會上，艾睿電子與包括達邇科技（Diodes）、英諾斯（Inolux）、安森美（onsemi）、芯科科技（Silicon Labs）、意法半導體（STMicroelectronics）和國巨集團（Yageo Group）在內的多家國際技術供應商攜手合作，充分體現了其正致力於實現該承諾。在研討會上，來自艾睿電子和這些技術供應商的工程專家介紹了最新的市場趨勢。他們還通過現場演示展示了新的人工智能物聯網、電動汽車技術以及電池技術和產品，讓90多名與會者親身體驗了如何將這些技術應用於現實世界場景。



艾睿電子南亞、韓國和日本業務總裁Raphael Salmi博士表示：「通過利用我們的全球資源網絡、行業洞察力和市場影響力，我們已成為值得信賴的技術合作夥伴。我們指導並協助志向遠大的初創企業和企業家，以更高效且更具成本效益的方式將他們的創意轉化為影響深遠的創新。」





1 https://www.statista.com/topics/10216/startups-in-indonesia/#topicOverview



