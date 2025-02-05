艾美疫苗mRNA RSV疫苗申報美國臨床 多家機構給予艾美「買入」評級

香港 - 2025年2月5日 - 國內疫苗龍頭企業 – 艾美疫苗（06660.HK）2月5日發出公告，公司自主研發的mRNA RSV（呼吸道合胞病毒）疫苗已於近日向美國食品和藥品監督管理局(FDA)申報臨床，體液免疫、細胞免疫顯著高於國際上市產品。該產品如進展順利，將加快艾美疫苗的國際化步伐，並帶來可觀的業績增長。



艾美自主研發的mRNA RSV疫苗，臨床前動物試驗中，協力廠商檢測單位的檢測結果顯示：該疫苗的特異性IgG抗體滴度、真病毒中和抗體效價、特異性T細胞免疫，均顯著高於國際上市的mRNA RSV對照疫苗。



此次公告的研發進展，進一步突顯了艾美疫苗的創新實力，也彰顯了公司國際化步伐加速，這一點獲得了多家機構的認可。



不久前，復興國際證券發佈研究報告，首次覆蓋艾美疫苗並指出，由於公司擁有強大的產品管線、技術領導力和國際增長潛力，給予艾美「買入」評級，12個月的目標價為11.0港元。國證國際亦發佈研究報告，稱艾美疫苗未來三年預計每年將有 1-2 款產品上市，若在研產品陸續成功獲批上市，同時產品出海進展順利，有望為公司帶來新的業績增長點並打開市場天花板，同時亦給予「買入」評級，目標價9.5港元。



復興國際證券研究報告分析，中國疫苗市場正在演變，與全球趨勢一致，即市場由高價值產品和領先企業主導，艾美疫苗憑藉其差異化優勢，有望在國內市場佔據領導地位，同時在國際市場上實現規模化擴張。另外，艾美疫苗全面且反覆運算的產品組合將增強其市場份額、定價權和盈利能力，並進一步支撐公司的長期增長。



復興國際證券認為，艾美疫苗憑藉其多樣化的產品組合、技術優勢以及全球擴張戰略，為投資者創造了一個極具吸引力的投資機會。隨著一系列高價值產品的即將推出以及盈利能力預計從2025年開始反彈，公司有望實現強勁增長，並可能迎來價值重估。



僅從RSV疫苗的競爭格局看，目前，全球尚無獲批的針對RSV可用於臨床的抗病毒特效藥，接種疫苗進行主動免疫預防是避免RSV重症感染的有效手段。中國尚無RSV疫苗獲批上市，2023年度RSV疫苗的全球銷售額為24.6億美元，根據行業顧問灼識諮詢預測，預計到2030年，RSV疫苗在全球的市場規模將達到約167億美元。



目前全球範圍內mRNA疫苗領域競爭者寥寥，技術前沿的mRNA疫苗也是名副其實的藍海。艾美疫苗是中國最早開發mRNA疫苗產品的企業之一，也是國內第一批取得mRNA技術自主專利的疫苗企業，具有成熟的mRNA疫苗研發體系，已研發了數款mRNA候選疫苗，除mRNA RSV疫苗外，還包括mRNA帶狀皰疹疫苗、mRNA狂犬病疫苗、mRNA流感疫苗等。



