艾雪持續鞏固區域競爭優勢 國際化戰略佈局再提速

香港 - 2025年4月28日 - 2025年初，東南亞冰淇淋領軍品牌艾雪（Aice）獲得包括蒙牛集團在內的大股東增資，吸引市場投資者高度關注。市場分析認為，此次資本注入為艾雪在東南亞市場及以外市場的快速拓展提供了資本和資源雙重助力。



戰略鎖定市場機遇，從印尼首站到區域龍頭



公開資料顯示，作為東南亞冰淇淋市場的開拓先鋒，艾雪自2015年成立並進軍海外市場以來，已迅速成長為年營收超30億規模的東南亞冰淇淋市場龍頭，穩居印尼市場份額榜首、菲律賓市場份額第二、越南市場份額持續提升。



艾雪的成功與其精准的東南亞市場策略密不可分。憑藉深度市場調研，艾雪將印尼作為首站，以高性價比品牌定位滿足當地普惠式消費需求，並通過在印尼自建三家工廠，有效解決跨境運輸難題，保障產品的快速響應，並同步持續搭建完善的本土經銷網絡，實現成本優化。



進軍印尼僅僅三年，艾雪年銷售額從2,000萬元升至12億元，並成功拓展至菲律賓、越南、泰國、老撾、柬埔寨、東帝汶等周邊市場，成為東南亞區域最具成長性的明星企業、中國食品飲料企業的出海標杆。據悉，2024年艾雪菲律賓工廠已實現落地投產，未來將通過印尼、菲律賓工廠佈局輻射更廣闊的東南亞及國際市場。



產品、渠道、營銷創新，構建差異化競爭壁壘



通過產品、渠道、營銷三大創新維度構建競爭壁壘，艾雪快速佔領東南亞消費者心智。



其中，產品方面，艾雪圍繞「質優價實、健康創新」的產品理念，深入調研消費者購買習慣和飲食風俗，著手產品造型和口味的深度開發創新，每年孵化多支銷量過億的大單品；渠道方面，作為印尼冰品市場的「新進入者」，艾雪策略性聚焦廣大中小商店，通過為100多個城市中的社區免費提供冰櫃，搶佔大量零售終端，激活此前未被滿足的市場需求，成功實現與國際巨頭的差異化競爭，市場份額迅速提升；營銷方面，通過終端門店包裝、大型體育賽事贊助等形式，不斷提升品牌知名度和能見度。



資本助力全球化新征程



據悉，融資完成後，艾雪計劃重點深化東南亞現有市場佈局、完善供應鏈體系、全方位提升品牌區域競爭力，同時持續拓展東南亞以外的更多國家市場。



蒙牛近年來持續深化國際化戰略佈局。作為蒙牛「一體兩翼」戰略中國際化平台的重要組成部分，艾雪始終承擔著東南亞橋頭堡使命，並取得豐碩成果。本次艾雪獲得控股股東蒙牛的增資，也充分彰顯蒙牛對國際化發展的堅定信心，以及從資源和資本上多維度支持艾雪快速發展。



據知情人士透露，艾雪近期也已啟動與國際投資機構的接洽，在強化內生增長動能的同時，通過持續拓展多元化融資渠道，為後續發展儲備資源。憑藉多年積累的成功出海經驗，艾雪將在資本助力下，開啟發展快車道，以東南亞為橋頭堡，打開更多國際市場大門。



