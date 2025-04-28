花旗銀行在五一黃金周於指定分行增設額外營業時間， 同時為跨境客戶帶來多重獎賞優惠

獎賞 1



全新客戶迎新優惠



現凡成功開立Citigold或Citigold Private Client國際個人銀行戶口並帶來新資金，可享高達港幣172,000元（Citigold Private Client）／港幣63,000元（Citigold）現金獎賞。



合資格之資本投資者入境計劃（CIES）及人才入境計劃（TTPS）之合資格客戶均可享有以上迎新優惠。

