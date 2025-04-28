花旗銀行在五一黃金周於指定分行增設額外營業時間， 同時為跨境客戶帶來多重獎賞優惠

香港 - 2025年4月28日 - 為迎接五一黃金周假期，花旗銀行將於指定分行增設額外營業時間，為客戶提供銀行及理財服務。此外，更為跨境客戶帶來悉心挑選的豐富獎賞和優惠，讓來港客戶在香港能盡情享受黃金周假期：
| 獎賞1
全新客戶迎新優惠
| 現凡成功開立Citigold或Citigold Private Client國際個人銀行戶口並帶來新資金，可享高達港幣172,000元（Citigold Private Client）／港幣63,000元（Citigold）現金獎賞。
合資格之資本投資者入境計劃（CIES）及人才入境計劃（TTPS）之合資格客戶均可享有以上迎新優惠。
| 獎賞 2
現有客戶額外獎賞：
親友推薦計劃 + 五一黃金周額外推薦獎賞 [1]
| 現有花旗銀行戶口或信用卡戶口客戶成功推薦每位全新國際個人銀行客戶，可享高達港幣18,000元（Citigold Private Client）／港幣5,000元（Citigold）現金回贈。
五一黃金周額外推薦獎賞：全新國際個人銀行客戶（受推薦人），更可享額外港幣2,000元（Citigold Private Client）／港幣1,000元（Citigold）現金回贈。
| 獎賞 3
全新大灣區客戶新資金獎賞
| 現凡於花旗開設南向通銀行賬戶，並存入金額達3,000,000人民幣，可享高達港幣3,000元現金回贈（詳細請參閱優惠詳情）。
以上優惠日期為2025 年4月28至5月31日。優惠受條款及細則約束。詳情可瀏覽銀行網頁﹕https://www.citibank.com.hk/ipboffer
而於2025年5月1日和3日，花旗銀行將於彌敦道分行和K11 Atelier 分行增設額外營業時間如下，為客戶提供以下銀行服務：
| 分行
| 額外營業日期
| 服務時間
| 分行服務
| 彌敦道分行
尖沙咀彌敦道
72號地下
|
2025年5月1日
（星期四，公眾假期）
|
上午11時
至
下午4時
| 開立戶口、
申請信用卡、
保險或私人貸款及
一般查詢服務。
（*不設現金交易服務）
|
2025年5月3日
（星期六）
|
上午9時30分
至
下午4時
| K11 Atelier 分行
梳士巴利道18號K11 Atelier 10樓04-06室
Citi Global Wealth中心
| 2025年5月1日
（星期四，公眾假期）
| 上午11時
至
下午4時
| 開立戶口、
保險及
一般查詢服務。
（*不設現金交易服務）
| 2025年5月3日
（星期六）