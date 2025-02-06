花旗集團基金舉辦 2025年「Global Innovation Challenge」 資助非牟利組織提升青年就業能力

為50個社區組織提供合共2,500萬美元資助香港 - 2025年2月6日 - 花旗集團基金宣佈為2025年「Global Innovation Challenge」徵集提案，致力為社區組織提供慈善資助，支持他們試行或擴展解決全球社會和經濟問題的方案。
全球各地青年持續面對就業困難，包括技能錯配和缺乏優質的工作機會。國際勞工組織（International Labour Organization）的報告指出，全球有6,500萬青年失業。透過這次徵集提案，50個社區組織將分別獲得50萬美元資助，為低收入青年提供創新的就業方案，如技能提升、再培訓課程、創業計劃和理財教育等。
2025 年「Global Innovation Challenge」延續花旗集團及花旗集團基金對青年發展長久以來的投資，包括：
- 在過去十年，花旗集團基金透過Pathways to Progress計劃，於多個項目投資了超過3億美元，幫助逾100萬名青年提升技能、拓展經驗和擴大人際網絡。
- 在香港，花旗集團及花旗集團基金歷年來支持多個青年發展項目。在2017年，由聯合國開發計劃署與花旗集團基金共同發起的Youth Co :Lab計劃舉辦了「香港對談」和「香港社會企業挑戰賽」 ，讓青年藉著這些平台探討他們所面臨的問題，與業界領袖建立聯繫，並參與可持續發展的推動。此外，過往舉辦的「社創．社區 4.0」亦鼓勵學生為各種社會問題構思創新的解決方案。
- 花旗集團通過銀行及金融服務支持從事教育和青年創業的客戶，並透過社會融資債券（social finance bonds）等方式，讓新興市場的青年獲得教育機會。
- 花旗集團員工亦有參與義工服務，利用自身的經驗和專長幫助青年提升就業能力，例如為青年舉辦理財教育和職業發展工作坊，以及師友和輔導計劃。
花旗集團企業服務與公共事務部環球主管暨花旗基金會主席 (Citi Head of Enterprise Services & Public Affairs and Chair of the Citi Foundation) Ed Skyler表示：「花旗集團及花旗集團基金多年來投資多項促進青年就業的方案，包括技能培訓以至實習計劃等。然而，青年就業困難依然是一個持續存在且逼切的問題，我們需要為此作出更大努力。今年的Global Innovation Challenge聚焦於這個議題，標誌著我們投資在社區建設的下一步，同時致力促進青年發展，從而創建一個繁榮昌盛和具備抗逆力的社會。」
「Global Innovation Challenge」的截止報名日期為 2025 年 3 月 5 日（星期三）香港時間凌晨1時，獲資助機構名單將在今年稍後時間公佈。有關計劃的參加資格及目標地區，請瀏覽以下網站：www.citifoundation.com/rfp。
關於花旗集團基金
花旗集團基金致力促進全球各地社區的經濟發展，協助低收入社區改善生活，並積極投入擴展金融普及，推動創造年青人就業機會和重定建設充滿經濟活力城市的不同方案。花旗集團基金的「超越慈善」公益理念，利用花旗集團龐大專業知識與人力資源，以達致我們的使命，並推動領導素質和創新改革。請瀏覽網站 www.citifoundation.com。
關於花旗集團
花旗集團是機構客戶的卓越銀行夥伴，涵蓋其跨境服務需要，亦是財富管理的全球領導者之一，以及於美國本土市場提供個人銀行服務的主要銀行。花旗集團在超過180個國家及地區為企業、政府、投資者、機構及個人客戶提供一系列多元化的金融產品和服務。
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