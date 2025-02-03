花旗香港蛇年 「雙福」迎新年

相片二：迎接乙巳年首個工作天，花旗香港管理層，包括花旗銀行香港Citigold及Citigold Private Client業務主管蔡惠琳（中）、保險策略及業務部主管鍾月英（左）及客戶策略及銷售管理主管成靜雯（右）親臨分行與前線員工拜年，答謝同事的努力。



