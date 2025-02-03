花旗香港蛇年 「雙福」迎新年

管理層偕財神送福 向員工大派利是喜迎蛇年 舉辦「蛇年送福」捐款活動 愛心傳社會香港 - 2025年2月3日 - 乙巳年首個工作天（大年初六），花旗香港管理層率先到訪位於彌敦道的旺角分行，向各同事派利是賀新禧，答謝員工一直以來的努力，並送上新春祝福。踏入蛇年，花旗香港將繼續充份發揮集團的獨特優勢，致力加強在本地財富管理之領導地位，並持續加大對人才的投入，進一步推動香港以及區內客戶主導的財富業務增長，為客戶提供優質及創新的財富管理產品和服務，與客戶攜手增值財富。
按此下載相片一
「蛇年送福」捐款活動
此外，藉著新春佳節，花旗將於2月3日至2月12日期間於以下四間指定分行設置東華三院捐款箱，方便顧客和市民隨時捐款，讓愛心在新春期間傳遞。作為對捐款人的感謝，每位前來捐款的市民將獲贈一套12款「Citi x 張敬軒 x Dear me, 蛇年特別版貼紙套裝」以作紀念，讓愛心不僅體現在善款上，更在每位捐款人的手中延續。而所有在活動期間籌得的善款，全數用於支持東華三院拓展各項服務。今個蛇年，願共同將祝福傳遞社會，分享愛與正能量。
四間指定分行地址如下：
| 會德豐分行
| 畢打街20號會德豐大廈地下
| 旺角分行
| 彌敦道664號惠豐中心地下8號舖及一至二樓全層
| 彌敦道分行
| 彌敦道72號地下
| 銅鑼灣分行
| 軒尼詩道513-517號維寶商業大廈地下至二樓
按此下載相片二至三
相片二：迎接乙巳年首個工作天，花旗香港管理層，包括花旗銀行香港Citigold及Citigold Private Client業務主管蔡惠琳（中）、保險策略及業務部主管鍾月英（左）及客戶策略及銷售管理主管成靜雯（右）親臨分行與前線員工拜年，答謝同事的努力。
相片三：Citi x 東華三院 「蛇年送福」捐款活動。
受惠慈善機構： 東華三院