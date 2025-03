英國文化協會2025 東亞教育週圓滿舉行，加強推動英國與東亞高等教育的合作夥伴關係

英國高等教育學府代表團與東亞地區教育界領袖機構到訪香港,共塑教育、研究和創新的未來發展方向。

香港 - 2025年3月21日 - 由英國文化協會主辦的2025東亞教育週於 3 月 5 日至 7 日在香港圓滿舉行。活動匯聚英國及東亞地區的高等教育領袖,共同探討合作、研究和創新的新機遇。來自東亞 12 個國家及地區的英國校友亦應邀出席,就國際學習及職涯前景展開討論。為期三天的活動吸引了眾多教育合作夥伴、英國校友、英國高等教育學府代表團,以及東亞地區的政策制定者與學術領袖參與,透過一系列策略圓桌會議、討論及實地考察,攜手推動英國與東亞之間的夥伴關係及知識交流。表示:「英國文化協會一直與英國及東亞地區的高等教育持份者保持緊密聯繫,積極促進雙方合作。繼去年在馬來西亞成功舉辦首屆教育週後,我們再接再厲,在香港展示英國與東亞地區的合作成果,同時激發新一輪的全球研究計劃,為跨國教育和學生流動創造更多發展機遇。」他進一步表示:「香港無疑是東亞地區舉辦教育週的理想地點。研究數據顯示,英國學者在香港的國際合著論文數量排名第三,而過去 15 年間,香港更培育了超過 72,000 名英國大學校友。在 2022/23 學年,香港修讀英國跨國教育課程的學生人數突破 19,000人,使香港成為英國在東亞地區教學的第四大合作夥伴,展現了雙方緊密而深遠的戰略夥伴關係。」補充:「我們很榮幸能夠在香港舉辦『英國文化協會 2025年東亞教育週』,讓來自東亞各地的教育界代表深入交流,探討高等教育發展及國際合作等重要議題。我們很高興能夠邀請到英國多家大學的校長及代表從英國訪港,進一步鞏固雙方夥伴關係之餘,更為教育、研究及知識交流開拓全新契機。」利碧詩又提到:「是次訪問聚焦三大核心領域,藝術與文化、健康大數據的應用,以及創新與知識的轉移。透過深化英國與香港各大學的聯繫,英國文化協會致力於建立永續的協作平台,不僅惠及港英兩地,更助力推動粵港澳大灣區教育及創新的長遠發展。」英國文化協會2025年東亞教育週期間,特別舉辦英國高等教育學府代表訪問團,讓英國多所大學領導代表深入東亞地區,透過實地考察、策略簡報及專題討論,探討科研合作、創新發展及資助機會。2025東亞區教育顧問會議召集來自英國及 13 個國家及地區近 200 位教育機構及學術機構高層,以「為可持續未來而創新」(Innovate for a Sustainable Future) ,共同探討如何提升學生升學顧問的水準、強化英國學歷的競爭力,並確保學生的聲音受到重視。會議以接待酒會作結,為參與者提供跟英國政府官員和英國高等教育學府高層交流的機會。東亞區教育顧問會議強調英國為學生提供的優質支援,以及對秉承招生道德的承諾。當日的多場專題討論重點介紹了「升學顧問質素保證架構」(Agent Quality Framework, AQF),旨在加強英國教育界與招生代理及升學顧問之間的合作,同時表彰並分享最佳實踐案例。此外,會議亦強調校友網絡、就業導向型策略以及招生服務等服務的重要性,鼓勵行業以創新應對市場挑戰,以進一步鞏固英國作為全球頂尖留學目的地的競爭優勢。是東亞教育週的重要環節之一,吸引了來自東亞 12 個國家和地區的200 多名英國大學校友,交流見解並加強專業網絡。研討會的重點在於探討英國教育對職業成功的影響,強調適應力、抗壓能力及創業思維的重要性。此外,一系列校友座談會進一步展現了校友網絡的力量、終身學習的必要性,以及如何運用全球連結以適應不斷變化的就業市場,並推動積極的社會變革。本次研討會亦表揚了33 名來自東南亞的英國文化協會「Women in STEM 」獎學金及2024 年為響應婦女節而新設的「The British Council Scholarships for Women」得獎校友。「The British Council Scholarships for Women」由鄧肇堅爵士教育信託基金支持,四名來自香港的首批獲獎學生目前正就讀紐卡素大學(Newcastle University)。英國文化協會的「Alumni UK」平台連結來自世界各地的英國校友,建立全球網絡,讓英國大學畢業生能夠與世界各地的校友交流,並提供專業發展及就業機會,協助校友拓展事業版圖。本次活動獲得多方合作夥伴支持,並由香港大學提供場地、Pearson PTE 擔任該週的黃金合作夥伴、Easy Transfer 贊助接待酒會。此外,英國文化協會 IELTS、Grok Global Services 和 Oxford International Education Group 亦擔任活動的合作夥伴。活動亦獲得多個英國重要機構的支持,包括UK Research and Innovation、UK Universities International、British University International Liaison Association和英國簽證及移民局 (UK Visas and Immigration) ,充分彰顯香港作為英國重要戰略夥伴的角色。若想了解有關 Alumni UK 的更多資訊,歡迎瀏覽: https://alumniuk.britishcouncil.org/ 如欲了解更多關於英國文化協會東亞區教育週的資訊,歡迎瀏覽我們的官方網站: https://www.britishcouncil.hk/en/programmes/education/british-council-east-asia-education-week-2025