華懋集團可持續發展建樹備受國際肯定

獲頒GRESB五星級別香港 - 2025年1月10日 - 華懋集團（下稱「華懋」）一直致力實現可持續的零碳未來，旗下業務及新項目均重視環境、社會和管治 (ESG) 元素，務求達至長遠的商業、社會和環保裨益，榮獲極具權威性的全球房地產可持續標準 (Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB) ，評為2024年「全球業界領導者」，並於現有投資和新發展項目兩大範疇均獲頒可持續發展標準最高的五星級別。
華懋前年獲 GRESB 四星評級，2024年更上一層樓，首次榮獲最高的五星評級，標誌著集團的一個關鍵里程碑，足見華懋在管治、風險管理、持份者溝通，以至旗下物業的綠色表現有顯著的進步。
全球每年逾半碳排放來自建築環境，為氣候變化的主要源頭之一。有見及此，華懋訂下積極進取的《華懋集團減碳路線圖 - CCG 3050+》，承諾與 2020 年基準年相比，在 2030 年減少 51.8% 碳強度；華懋至今年以來已實現減少 33% 的碳強度。
作為業界先行者，華懋引進綠色建築科技，推動安全智慧工地。華懋是首家香港私人發展商，在私人住宅項目中應用「組裝合成」建築法 (MiC)，有助減少建築廢物、噪音及碳排放。此外，由華懋及希慎合作發展，位於銅鑼灣加路連山道的利園八期，為全港首個高度採用「機電裝備合成法」 (MiMEP) 的商業建築項目，不僅可減少現場建造廢料及碳排放，更可縮短施工時間及減少工地機電人手需求。華懋亦與中電源動合作，在如心廣場興建及營運全港首個零碳水冷式空調系統，提升能源效益。
華懋又鼓勵租戶攜手為可持續發展未來出一分力，如透過減免管理費鼓勵租戶參與減碳活動。去年11月，華懋舉辦了可持續發展論壇，現場和線上參與人數達5,000，以《多元可持續發展方案應對未來挑戰》為主題，結合政商學研力量，創造具韌性未來，亦為《香港氣候行動藍圖2050》提供具建設性的建議。
GRESB 是全球房地產行業領先的可持續發展評估及基準，每年評估全球地產界在可持續發展的表現，並檢視界別就實現全球可持續發展目標的進展；2024年共有2,223個投資組合參與 GRESB 評估。
如欲了解更多有關華懋可持續發展方面的工作，可瀏覽此網頁。