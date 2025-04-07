華泰證券與香港證監會分享金融科技建設創新實踐

香港 - 2025年4月7日 - 華泰證券昨日在香港證監會舉辦金融科技行業交流。圍繞金融垂類大模型、信用研究智能化及FICC市場創新實踐等前沿議題，公司從自身實踐經驗出發，與香港證監會分享了近年來基礎設施與平台能力建設方面的成果和能力，以及人工智能在金融場景下的落地和探索，希望通過此次分享為金融科技生態演進方向提供參考，助力探索AI時代金融服務的新範式。



華泰證券近年來高度重視人工智能帶來的顛覆式影響。在活動上，來自華泰證券的技術專家回顧了國內外AI大模型發展歷程，詳細介紹了公司已落成的集異構算力、運營管理、應用開發三位一體的大模型平台體系，並展示大模型在智能投研、智能投顧等場景的落地應用。目前大模型應用已在投研、投顧、投行等內外部工作流中取得實質進展，公司正積極探索如何通過智能化工具提升各類客戶服務能力。



通過多資產類別研究案例的展示，交流活動分享了信用分析管理系統（CAMS）在境內外業務協同、風險動態預警、信用評估及投資機會捕捉等維度的技術突破。華泰證券自2017年開始研發CAMS平台，匯聚海量市場數據的同時，結合量化模型和人工智能技術不斷優化，已成為內部信用風險管理、債券定價及投資研究的核心工具，在投行、投資、資管等業務中有廣泛應用前景。



緊跟FICC市場最新變化，FICC全球一體化交易平台HEADS不斷升級迭代，目前已實現境內外市場、場內外交易及全資產類別的策略研發、交易執行與風險管理全覆蓋，構建起從研究到交易的全流程一體化體系。下一步，HEADS平台將積極提升境外FICC標的交易，投資和風險管理能力，充分利用人工智能技術，創新產品設計，打造一體化客戶服務體系。



2025年是華泰證券在香港主板上市的十周年。以2015年港交所上市為起點，華泰證券國際化布局加速，目前已形成中國內地、香港、美國、英國、新加坡等多地聯動的一體化、全業務鏈的綜合金融服務體系，這一過程離不開科技對境內外展業的賦能。伴隨國際化戰略深入推進，公司將繼續夯實對標國際投行的能力底座，用平台連接資產、客戶與產品，推動科技平台支撐全球價值鏈的延伸。





