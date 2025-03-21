華營建築公佈全年業績

收入、毛利錄雙位數增長 擬派末期股息每股1.8港仙

收入按年增長約11.4%至約6,066.0百萬港元

樓宇建築工程收入按年增長約15.1%至約5,414.5百萬港元

毛利按年增長約15.4%至約353.2百萬港元

每股基本盈利為10.74港仙；董事會建議派發末期股息每股1.8港仙



截至2024年12月31日止年度

千港元

2024年

2023年

變幅

收入

樓宇建築工程

維修、保養、改建及加建（「RMAA」）工程

環保業務 6,066,037



5,414,578

511,985

139,474

5,445,560



4,703,000

528,681

213,879

+11.4%



+15.1%

-3.2%

-34.8%

毛利

毛利率

353,232

5.8%

305,991

5.6%

+15.4%

+0.2個百分點

純利（本公司擁有人應佔）

53,715

71,887

-25.3%

每股盈利（港仙）

10.74

14.38

-25.3%



樓宇建築工程

維修、保養、改建及加建（

RMAA工程）

環保業務

香港 - 2025年3月21日 - 本地建築承建商（「」或「本公司」，連同附屬公司統稱：「集團」；股票編號：1582.HK）宣佈其截至2024年12月31日止（「回顧財政年度」）之業績。於回顧財政年度，集團收入錄得約6,066.0百萬港元，較2023年12月31日止年度約5,445.6百萬港元增加約11.4%。年內，集團純利（本公司擁有人應佔）錄約53.7百萬港元。於回顧財政年度，集團毛利約為353.2百萬港元，較2023年約306.0百萬港元，按年增加約15.4%。集團截至2024年及2023年12月31日止年度毛利率分別約為5.8%及5.6%。年內，集團每股盈利約為10.74港仙（截至2023年12月31日止年度：14.38港仙）。董事會建議派發末期股息每股1.8港仙。截至2024年12月31日止年度，樓宇建築工程收益約為5,414.5百萬港元，較2023年12月31日止年度約4,703.0百萬港元，按年增加約15.1%。年內，相關業務分部毛利錄約為238.1百萬港元，較去年同期約204.4百萬港元增加約16.5%；毛利率則錄約4.4%。RMAA工程收益由截至2023年12月31日止年度約528.7百萬港元，按年減少約3.2%至截至2024年12月31日止年度約512.0百萬港元。該減少主要由於現有項目於回顧財政年度期間已接近完工。年內，相關業務分部錄得毛利約70.9百萬港元，較去年同期約61.7百萬港元增加約14.9%；毛利率則增加約2.1個百分點至約13.8%。環保業務收益由截至2023年12月31日止年度的約213.9百萬港元，減少至截至2024年12月31日止年度約139.5百萬港元。該減少主要由於回顧財政年度期間內來自建築及復修服務的新項目及現有項目的收益減少，惟部分被污水及再生水處理服務的收益增加所抵銷。年內，相關業務分部毛利錄約44.2百萬港元，較去年同期約39.9百萬港元增加約10.8%；毛利率則增加約13個百分點至約31.7%。集團合約成本主要包括分包費用、材料成本、直接員工成本、工地開支以及修補工程及申索的撥備。截至2024年12月31日止年度，集團合約成本約為5,712.8百萬港元，較2023年12月31日止年度約5,139.6百萬港元，按年增加約11.2%。於2024年12月31日以後，集團進一步獲授4個新項目，其涉及2項樓宇建築工程合約，原始合約金額約41億港元，以及2項RMAA工程合約，原始合約金額約22.4百萬港元。集團亦相當重視技術創新，以增強在建築業的核心競爭力。用於研發的總開支金額約為20.1百萬港元。於回顧財政年度期間，本集團全面升級「智慧工地安全系統（4S）」，並成功取得ISO 27001認證。研發團隊針對多項重點模組進行優化，包括為系統內的中央管理平台連接香港天文台的實時數據，數據界面可視化升級，RFID設備和系統的升級開發，進一步提升天秤掛區、移動機械警報系統的效能，以更貼合工程人員的實際應用需求。此外，集團成功開發出地盤專用智能定位手錶，可實時監控工地工人的位置及健康狀況，提供全方位的安全保障。同時，集團亦已優化其培訓系統證書模組，加入OCR掃描及數據追蹤功能，以提升資產管理效率及用戶體驗。集團亦與香港智能建造研發中心簽訂諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），加強雙方在建造業創新領域的合作，例如智慧建造技術研發、機器人應用、人才培育及商業化發展等。雙方聯手旨在推動建造業的智能化及可持續發展。此外，浙建環保已成功研發一體化農村生活污水處理設備，其已通過第三方檢測機構的性能測試。該設備已成功實現商業化銷售，標誌著集團在將專有技術轉化為經濟效益方面邁出了重要一步。本集團將加強技術研發，致力在建築及環保項目中引入各種創新技術工具，以提升管理效率、施工安全及環保表現。由於物業市場氣氛逐漸回穩，集團相信2025年的前景應可維持穩定。此外，北部都會區等新發展區工程陸續開展，預期將為集團業務帶來正面影響。然而，集團仍需面對建築業技術人才短缺、技術勞工成本增加及材料漲價等各方面的挑戰。為了應對這些挑戰，集團將會繼續善用「建造業輸入勞工計劃」，引進更多合適人才，專注尋找新的潛在建築商機，以實現盈利增長。此外，本集團將憑藉其行業經驗及專業知識，在國內外建築領域積極發掘合適的業務機會。