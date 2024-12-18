藍十字與大眾銀行簽訂銀保夥伴合作協議

香港 - 2024年12月18日 - 藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）與大眾銀行（香港）有限公司（「大眾銀行」）今天宣布並簽訂銀行保險合作協議。大眾銀行客戶現可透過分行網絡及其網站，購買由藍十字提供的「旅遊寶」及「家居至專寶」兩大精選保險產品。



大眾銀行執行董事兼行政總裁鍾炎強先生（左）及藍十字首席執行官謝佩蘭女士（右） 宣布展開銀保夥伴合作。

藍十字和大眾銀行均扎根香港多年，以致力為客戶提供創新、優質方案和服務為共同願景。藍十字在一般保險方面經驗豐富，具備領先的數碼平台，提供快捷、安全、可靠的保險服務體驗。大眾銀行則擁有龐大的客戶群，藉著今次銀保夥伴合作，全面結合雙方的龐大資源、行業專長及服務網絡，可發揮協同效應，為客戶提供更及時、便捷、完善的生活保障。



精選保險產品的主要特點：

