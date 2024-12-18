藍十字與大眾銀行簽訂銀保夥伴合作協議

香港 - 2024年12月18日 - 藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）與大眾銀行（香港）有限公司（「大眾銀行」）今天宣布並簽訂銀行保險合作協議。大眾銀行客戶現可透過分行網絡及其網站，購買由藍十字提供的「旅遊寶」及「家居至專寶」兩大精選保險產品。
藍十字和大眾銀行均扎根香港多年，以致力為客戶提供創新、優質方案和服務為共同願景。藍十字在一般保險方面經驗豐富，具備領先的數碼平台，提供快捷、安全、可靠的保險服務體驗。大眾銀行則擁有龐大的客戶群，藉著今次銀保夥伴合作，全面結合雙方的龐大資源、行業專長及服務網絡，可發揮協同效應，為客戶提供更及時、便捷、完善的生活保障。
精選保險產品的主要特點：
| 旅遊寶
| 提供全球醫療費用保障及個人意外保障分別高達HK$1,200,000，亦提供旅程取消、阻礙及延誤保障，及24小時全球緊急援助。
| 家居至專寶
| 為物業及家居財物提供周詳的保障，涵蓋家居物品保障高達HK$1,200,000、個人物品和第三者賠償責任等。
免責聲明：
- 此新聞稿僅在香港發布。發布此新聞稿並不構成亦不應被詮釋為在香港境外出售、游說顧客購買或提供任何保險產品。
- 藍十字（亞太）保險有限公司乃友邦保險控股有限公司之子公司，與Blue Cross and Blue Shield Association及其任何關聯公司或持牌人並無任何關聯。
關於藍十字（亞太）保險有限公司
藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）乃友邦保險控股有限公司之子公司，於香港經營保險業務逾50 年，致力為個人及企業客戶提供多元化的保險產品及服務，包括醫療、旅遊及一般保險。藍十字通過龐大的分銷渠道銷售其產品，包括友邦香港營業團隊、網上平台、直銷渠道、東亞銀行網絡、保險代理和經紀，以及旅行社。
藍十字在2023年獲標普全球評級分別授予財務實力評級A+（展望穩定）及發行人信用評級A+（展望穩定）。
關於大眾銀行（香港）有限公司
大眾銀行(香港)有限公司(「大眾銀行(香港)」為一間根據香港銀行業條例註冊，並由香港金融管理局(「金管局」)監管的商業銀行。有關大眾銀行的進一步資料，可瀏覽該銀行網頁www. publicbank.com.hk。