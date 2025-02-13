藍十字調查：74%年青人外遊望新奇刺激體驗，惟三分一人乏保障意識

愛「即興」外遊，搶平飛隨時起飛

藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左二）、藍十字首席市場總監周小斐女士（右二）、 歌手洪助昇先生（左）及方健儀女士（右）出席藍十字新聞發布會。

新世代愛旅遊，喜新奇刺激

外遊愛「即興」，搶平機票隨即起行，參考

KOL

規劃行程

，

旅行「打卡」開心

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最怕航班延誤、取消或遺失行李，惜保障意識不足

配合藍十字年青品牌形象，積極開拓新世代市場

藍十字去年首三季業績表現遠高於市場

藍十字於2024年12月9日至2025年1月19日期間進行網上問卷調查，訪問了823名18歲或以上，現正接受專上教育的香港居民，以了解年青人的旅遊喜好、習慣及保障意識。 外遊不包括中國內地及澳門。 資料來源：保險業監管局2024年1月至9月一般保險業務季度發表的臨時統計數字（直接業務），不包括按揭擔保。 資料來源：保險業監管局2024年1月至9月一般保險業務季度發表的臨時統計數字（直接業務），不包括醫療及按揭擔保。 資料來源： 保險業監管局2024年1月至9月一般保險業務季度發表的臨時統計數字（直接業務），意外及健康業務類別中的非醫療部份。 資料來源： 保險業監管局2024年1月至9月一般保險業務季度發表的臨時統計數字（直接業務），意外及健康業務類別中的醫療部份。

此新聞稿僅在香港發佈。發佈此新聞稿並不構成亦不應被詮釋為在香港境外出售、游說顧客購買或提供任何保險產品。

藍十字（亞太）保險有限公司乃友邦保險控股有限公司之子公司，與Blue Cross and Blue Shield Association及其任何關聯公司或持牌人並無任何關聯。

香港 - 2025年2月13日 - 藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）調查顯示，時下年青人喜愛旅遊，近七成人計劃每年外遊兩次或以上，74%受訪者希望外遊期間探索及嘗試特別、新奇及刺激的體驗，惟三分一人不會購買旅遊保險，突顯風險管理及保障意識不足。藍十字早前進行調查，向本港年青人發放網上問卷，以了解他們的旅遊喜好、習慣及保障意識，其中重點結果如下：69%受訪者打算未來12個月外遊兩次或以上；計劃外遊3次或以上亦有22%，換言之，每5個年青人便有一個打算未來一年外遊3次或以上。74%受訪者希望外遊期間探索及嘗試特別、新奇及刺激的體驗，約三分一人(32%)更鍾情往冷門城市探索。相對於預早規劃，近六成(58%)受訪者更愛「即興」旅行。三分二人(66%)的外遊計劃視乎能否取得特平機票。至於規劃行程，七成(70%)受訪者表示會參考旅遊達人KOL的建議。62%年青人旅行為「打卡」，熱衷於社交媒體「開心分享」，突顯新世代的線下、線上活動緊密連結。問及外遊期間擔心遇到的事故，超過七成(71%)受訪者最擔心航班延誤或取消；亦有半數(50%)受訪者擔心遺失行李或破損，這些都是時有發生的風險事故。雖然有三分二(66%)受訪者表示會購買旅遊保險，為自己及家人提供保障，當中八成人(80%)以保費及優惠為選擇旅遊保險的主要因素。但仍有三分一人(34%)不會購買保險，當中有42%表示無需要，顯示新世代的保障意識仍有不足。表示：「現今年青人熱愛旅遊及探索新穎刺激體驗，他們勇於創新、無懼挑戰，但保障意識不足，令人關注。除了航班延誤及行李遺失等時有發生的事故之外，一旦外遊時發生意外受傷或患病，一份保障全面的旅遊保險可發揮風險管理作用。」「我們希望啟發新生代，為自己及家人著想，擁抱生活同時須注意個人保障。當年青人隨著年齡邁進不同人生階段，有不同的轉變、考量及人生目標，風險管理意識更形重要。」藍十字重視年青人市場，業務數據反映其年青客戶群有明顯增長，18至29歲年齡層的投保人較去年同期增加108%，保單數量更上升164%。其中18至22歲的投保人及保單數量更增加一至兩倍，分別上升150%及191%。謝女士稱：「今次市場研究對象以本地大學生為主。這個新世代市場潛力龐大，並與藍十字年青及革新的品牌定位相配合。調查結果讓我們進一步了解他們的喜好、追求性價比的消費模式、習慣及保障意識，有助我們優化產品設計及市場策略，例如推出更多快閃優惠、加強與旅遊平台或網紅合作，迎合年青人的喜好，因應新世代的需求及痛點，為他們打造最切合時機、預算且『啱啱好』的保障。」另外，現今年青人在數碼環境下成長，藍十字亦一直緊貼時下數碼生活節奏，例如優化公司網站，打造一站式、無縫的數碼化保險服務體驗；又積極夥拍不同合作夥伴及數碼平台，擴闊與年青客戶的接觸點，務求全面滲透至他們日常生活各個層面，包括網上購物、自訂旅遊平台、機票優惠、消費賺積分、信用卡比較及格價平台，以至理財及支付錢包等。今年更計劃推出一系列迎合年青人的市場推廣活動，進一步從線上線下、全方位接觸年青目標客戶群。藍十字同時公布2024年首三季業績，整體業績比較2023年同期上升22%，遠高於市場的2%升幅。藍十字的非醫療保險業務飆升33%，市場同期則下跌6%；其中旅遊及個人意外保險業務大幅上升44%，升幅為市場21%升幅逾兩倍。藍十字的醫療保險表現同樣較市場優勝，同期比較上升19%，高於市場的16%升幅