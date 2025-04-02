藝術、設計與美饌的邂逅：置地廣塲呈獻一夜限定感官盛宴 創意團隊「We Are Ona」繼巴黎首站後登陸香港

香港 - 2025年4月2日 - 置地廣塲精心打造一場糅合美食、藝術與設計的「一夜限定」感官盛宴，為香港藝術月揭開精彩序幕。這場We Are Ona x Alexandre de Betak 獨家體驗，於巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）期間舉行，並匯聚了全球最具影響力的時尚先鋒與品味領袖，彰顯置地廣塲作為世界級文化與餐飲樞紐的卓越地位。這場感官盛宴由身兼品酒師、餐飲經營者及We Are Ona創辦人的Luca Pronzato 策劃，配合策劃人 Alexandre de Betak 的空間設計，以及全球最佳女主廚 Elena Reygadas 的精湛廚藝，為賓客締造難忘一夜。在香港璀璨天際線的映襯下， 1,500 件手工陶瓷作品與 30 米長的燈光雕塑交相輝映，賓客沉浸在光影交錯之中，感受這座城市獨特的活力與魅力。被評為2023年「全球最佳女主廚」Elena Reygadas以其獨特的風格，為賓客呈獻了精緻的八道菜特色菜單，完美展現她在食材上的獨到見解及精湛烹飪技藝。每道菜猶如一件藝術品，搭配 Luca Pronzato 精心挑選的葡萄酒，味覺享受與視覺藝術完美交融，迸發出意想不到的融和滋味。晚宴貴賓陣容鼎盛，匯聚了來自全球的藝術、時尚和美食界名人，包括Lauren Tsai 、村上隆、DR. WOO、潘世亨、吳家忻及Steph Hui等。這場盛宴展現了置地廣塲致力於創建一個合作平台，促進各地多元文化交流的承諾。作為此次盛會的主辦方之一，置地廣塲在交易廣塲三座提供一個獨特空間，完美襯托出晚宴創新與優雅。這個獨特空間為 Alexandre de Betak 的沉浸式裝置藝術打造了完美的畫布，並將場地打造成為一場光影、質感和形式的動態互動的舞台。「We Are Ona x Alexandre de Betak」 體驗不僅僅是一場活動；它更展現了跨界合作的無限可能。置地廣塲很榮幸能在此獨特體驗中扮演關鍵角色，進一步鞏固其作為文化、奢華與創新樞紐的地位。

關於置地廣塲

置地廣塲是頂級購物和品味生活的代名詞。其悠久歷史始自 1904 年，時至今日，這裡已成為置地公司中環物業的高級時尚購物點，當中包括四座地標建築：置地廣塲中庭、置地歷山、置地遮打和置地太子。這些建築由行人天橋相連，雲集約 208 家精選名店和和餐廳，薈萃高級時裝和配飾、鐘錶珠寶、家居用品、貼心專業的美容護理服務，以及中外美饌，為品味非凡的顧客呈獻愜意稱心的購物體驗。

關於置地公司

置地公司為大型上市的物業投資、管理及發展集團。集團專注於開發、持有或管理位於亞洲主要城市的尊尚綜合物業，包括甲級寫字樓、高端零售、住宅及酒店項目。集團持有超過850,000平方米的綜合物業總樓面面積，當中包括位於香港、新加坡與上海的旗艦級項目。集團的物業獲得行業領先的綠色建築認證，吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。集團在香港中環持有約450,000平方米的優質物業。此外，集團主要透過合營公司在新加坡擁有165,000平方米的高級寫字樓物業，並在中國內地擁有五個零售中心，包括一座位於北京王府井的高檔零售中心。集團在上海徐匯濱江持有一個超過1,100,000平方米的綜合商業項目之43%的權益，預計將於2028年落成。置地控股有限公司於百慕達註冊成立，在倫敦證券交易所的標準板塊擁有第一上市地位，同時亦在百慕達及新加坡作第二上市。集團的資產及投資由香港置地集團公司於香港管理。置地公司乃怡和集團成員之一。