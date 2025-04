藝術、設計與美饌的邂逅：置地廣塲呈獻一夜限定感官盛宴 創意團隊「We Are Ona」繼巴黎首站後登陸香港

攜手設計師 Alexandre de Betak及全球最佳女主廚 Elena Reygadas 打造獨特餐飲體驗

香港 - 2025年4月2日 - 置地廣塲精心打造一場糅合美食、藝術與設計的「一夜限定」感官盛宴,為香港藝術月揭開精彩序幕。這場We Are Ona x Alexandre de Betak 獨家體驗,於巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong)期間舉行,並匯聚了全球最具影響力的時尚先鋒與品味領袖,彰顯置地廣塲作為世界級文化與餐飲樞紐的卓越地位。這場感官盛宴由身兼品酒師、餐飲經營者及We Are Ona創辦人的Luca Pronzato 策劃,配合策劃人 Alexandre de Betak 的空間設計,以及全球最佳女主廚 Elena Reygadas 的精湛廚藝,為賓客締造難忘一夜。在香港璀璨天際線的映襯下, 1,500 件手工陶瓷作品與 30 米長的燈光雕塑交相輝映,賓客沉浸在光影交錯之中,感受這座城市獨特的活力與魅力。被評為2023年「全球最佳女主廚」Elena Reygadas以其獨特的風格,為賓客呈獻了精緻的八道菜特色菜單,完美展現她在食材上的獨到見解及精湛烹飪技藝。每道菜猶如一件藝術品,搭配 Luca Pronzato 精心挑選的葡萄酒,味覺享受與視覺藝術完美交融,迸發出意想不到的融和滋味。晚宴貴賓陣容鼎盛,匯聚了來自全球的藝術、時尚和美食界名人,包括Lauren Tsai 、村上隆、DR. WOO、潘世亨、吳家忻及Steph Hui等。這場盛宴展現了置地廣塲致力於創建一個合作平台,促進各地多元文化交流的承諾。作為此次盛會的主辦方之一,置地廣塲在交易廣塲三座提供一個獨特空間,完美襯托出晚宴創新與優雅。這個獨特空間為 Alexandre de Betak 的沉浸式裝置藝術打造了完美的畫布,並將場地打造成為一場光影、質感和形式的動態互動的舞台。「We Are Ona x Alexandre de Betak」 體驗不僅僅是一場活動;它更展現了跨界合作的無限可能。置地廣塲很榮幸能在此獨特體驗中扮演關鍵角色,進一步鞏固其作為文化、奢華與創新樞紐的地位。