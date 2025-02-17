蘋果迷你倉成立20週年， 首季連開5間分店， 全民大派租倉免租期

香港 - 2025年2月17日 - 為慶祝蘋果迷你倉成立20週年，集團除了在今年準備大型慶祝活動，更在年初大力擴展網路版圖，首季將連開五間分店，更首次進駐堅尼地城及北角。集團亦與港人同慶，全民大派租倉免租期，即時增加家居生活空間！



加速發展，擴大分店網絡



集團今年已在堅尼地城、北角、黃竹坑、觀塘及新蒲崗增設5間分店，其中4間現已開業。現時蘋果迷你倉在香港擁有超過120間分店，已處理超過10萬個客戶。集團目標3年內分店數量超越180間，遍佈全港。



第 5代分店，環境全面升級



蘋果迷你倉一直引領業界一同進步，提升分店環境，有別於一般工廈倉庫。踏入經營業務20年，集團推出全新第5代分店，分店全場使用智能感應燈及人臉辨別系統，以智能科技提升用倉體驗，配以全新分店設計，給客戶耳目一新的感覺。



集團式經營廿載，安全合規



集團致力推動業界重視迷你倉安全，遵守政府部門的安全標準及守則，集團旗下的迷你倉分店已陸續取得消防處及屋宇署的安全證明，亦會時刻配合政府部門優化分店安全設施，是現時全港擁有最多「通過消防處及屋宇署巡查」分店的迷你倉品牌。



引入最新科技，電子化管理



集團每年投入大量資源於智能科技，活化迷你倉業務，較早前與本地知名支付平台供應商Wonder合作，研發為迷你倉度身訂做的數位支付和財務管理平台，今年起已全線分店使用，整合不同付款方式及訂單處理流程，為客戶提供更多的電子付款渠道選擇，同時亦優化分店日常的文書工作。今年，更引入AI分析客戶數據，為客戶提供更貼心的迷你倉服務。



20週年誌慶，優惠大發放



蘋果迷你倉踏入20年里程碑，集團準備舉辦一連串慶祝活動，除了回饋員工，亦籌備大型全民活動與廣大市民普天同慶，包括大派迷你倉免租期、免費運輸、租倉現金券等，亦會邀請多年支持的現客戶一同參與慶祝。蘋果迷你倉現時推出20周年優惠，新客戶租用蘋果迷你倉，即送4個月免租期及免費運輸，一站式幫客戶解決儲存煩惱。



回顧二十載，不忘初心



過去二十年，我們經歷了香港經濟的起伏，也見證了社會的巨大變遷。蘋果迷你倉集團在面對前所未有的挑戰與困難時，始終堅持以客戶為中心，不斷提升服務品質，完善倉儲設施，積極引進先進的管理技術和保安設備，提升整體迷你倉設計及休閒空間的質素，為客戶提供安全、便捷、可靠的迷你倉服務。我們始終堅守初心，致力為客戶提供優質產品和服務。



