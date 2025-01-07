裕利醫藥 (Zuellig Pharma) 收購菲律賓 ADP Pharma Corporation旗下 Propan 品牌

新加坡 - 2025年1月7日 - 亞洲領先的醫療解決方案集團裕利醫藥 （Zuellig Pharma） 宣布，已完成對菲律賓 ADP Pharma Corporation 旗下綜合維他命與促進食慾保健品知名品牌 Propan 的收購。



Propan 是菲律賓甚具規模、深受信賴的品牌，致力在全國推動健康人生。Propan的產品線廣泛多元，從處方膠囊到兒科專用糖漿類藥品等，應有盡有，全面滿足不同年齡層的各類健康需求。



在進行收購前，裕利醫藥自 2018 年起就負責Propan在菲律賓的商業運營與分銷。



裕利醫藥執行長 John Graham 表示：「此次收購標誌著我們在消費保健品領域上拓展實力的重大突破。配合現有資源和能力，我們會打造專屬的消費保健品品牌組合，增強提供高品質消費保健品方面的實力。是次收購也進一步鞏固了我們對菲律賓市場的長遠承諾，同時強化我們應對顧客需求變化的服務能力。」



有關收購體現了裕利醫藥在消費保健品領域持續拓展的決心，以策略性創新來滿足亞洲不斷變化的健康需求。



ADP Pharma Corporation 總裁兼執行長 Martin Pascual 說道：「Propan 在菲律賓之所以成為領先市場的綜合維他命與促進食慾保健品品牌，歸功於卓越的運營能力，以及與裕利醫藥的緊密合作。 憑藉專業實力，我們堅信Propan將延續市場上的領導地位。這項交易也將讓我們公司能更專注打造高潛力品牌，同時加強財務實力，確保我們能抓緊發展機遇，並為持分者創造長遠價值。」













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