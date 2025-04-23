規劃未來職場：2025年8大人才趨勢

關於華德士 (Robert Walters)

Robert Walters 是全球最值得信賴的人才解決方案企業。我們在全球範圍內為各種規模的企業提供招聘、招聘流程外包和人才諮詢服務。我們致力為組織提供能實現願景與目標的人才解決方案，並攜手求職者一起重新定義職涯、實現其工作抱負。



香港辦事處成立於1997年，專注於長期或合約制招聘服務，涵蓋會計與財務、工程與物業、金融服務、人力資源、法律與合規、銷售與市場營銷、秘書及業務支援、供應鏈、物流與採購，以及資訊科技與轉型。



