規劃未來職場：2025年8大人才趨勢

40%專業人士認為「企業間的招聘與留才競爭」是推動職場變革的主因香港 - 2025年4月23日 - 面對經濟不確定性，企業正在採取更注重成本的方法，收緊招聘預算，並專注於留住頂尖人才。招聘過程變得更長，公司轉而發展薪酬以外的人才策略如職場轉型，以吸引和留住合適的人才。
為了幫助企業在市場中掌握局勢，全球人才解決方案公司 Robert Walters 正式發佈全新《2025 年職場趨勢報告》，深入剖析當前8大全球職場趨勢，關於招聘、領導力和工作文化變革方面的見解，並為企業人才吸引與留任提供解方法。
Robert Walters 近期調查顯示，全球40%的受訪者認為「企業間的招聘與留才競爭」是推動職場變革的主因，其他影響因素包括：「公司財務狀況」、「宏觀經濟環境」以及「員工的需求」。 Robert Walters 香港總經理 John Mullally 進一步指出：「具前瞻性的公司已經透過強化適應力、加速數位轉型、調整管理模式等策略，積極搶占先機和保持競爭優勢。」
2025年全球職場8大熱門趨勢：
- 人工智能與招聘
- 以人為本的領導力
- 建立僱主品牌：從招聘開始
- 遠距工作的反思
- 靈活的全新辦公模式：窗口工作法
- 橫向的曲折職涯或縱向的階梯式晉升？
- 重返職場的浪潮
- 未來職場的技能需求與趨勢
彈性工作安排的期望差距 - 工作與生活平衡及以人為本的領導力應成為吸引和留住人才的關鍵
Robert Walters 2025年薪資調查報告顯示，香港各領域的專業人士求職時會優先衡量3個指標，分別是「花紅福利」(80%)、「私人醫療保險 」(75%)以及「彈性的工作模式」(73%)，由此可見彈性工作模式、平衡工作與生活對於求職者的重要性與日俱增。
然而，2024年由企業帶動的「重返辦公室風潮」顯然與專業人士的期待相悖。Robert Walters《2025 年職場趨勢報告》中顯示，以人為本的領導模式 — 以包容性、同理心為出發點、以超越利潤為目的，為員工提供靈活性和心理安全的環境，尊重其健康和福祉，更能有效提升組織對人才的吸引力與留任率。因此，更能平衡工作與生活的「四天工作制」、「窗口工作」（Window Working）等新的混合辦公模式，持續受到關注。
作為新興的彈性工作模式「窗口工作」（Window Working），允許員工根據自身高效能時段來安排工作，而非遵循傳統的固定工時。這種方式鼓勵員工在生產力最高的時段集中精力處理重要任務，同時保留足夠的彈性來兼顧個人需求。
職涯發展模式轉型中：已由「階梯式上升」演變為「蜿蜒前進」的模式
94%員工偏好重視職涯發展的企業
Robert Walters 最新調查發現，94% 的員工更傾向於長期留任於重視職業發展的企業，這突顯了企業加強內部學習與發展計劃（L&D）的重要性。
在香港，近40%僱主將會在今年強化內部學習與發展計劃以提升員工技能。目的旨在與員工的價值觀和期望對齊以便吸引和留住人才。
一來，職涯發展模式正在轉型，傳統的階梯式晉升正逐步被橫向的「曲折職涯 」取代，專業人士愈發重視橫向發展與跨職能成長，以獲取更多元的技能與機會。這種模式強調橫向調動、跨職能經驗和基於技能的成長，而非僅僅依賴於層級晉升。
招聘流程全面導入人工智能，但「人」的部分仍無法替代
隨著人工智能應用逐漸普及，在香港，75%的專業人士稱他們在工作中已經開始透過Chat GPT 等人工智能模組來提升日常工作效率，比例較2023年11月的45%大幅提高。然而，人工智能在招聘中的應用仍停留在相對初步的階段。
未來，人工智能將從招聘廣告撰寫、候選人搜尋與篩選、到聘僱決策，全面滲透招聘流程。在人工智能的參與下，企業將能大幅提升招聘效率，從而提升競爭力。
然而，Robert Walters《2025 年職場趨勢報告》也明確指出當下人工智能模組在招聘的應用仍有其局限性，企業須兼顧公平與道德，並認知到人性化判斷仍然不可取代，聰明的企業將在技術與人性化判斷之間找到平衡。
在最新發佈的《2025 年職場趨勢報告》，Robert Walters集結多位專家深入剖析當前全球職場趨勢，旨在面對競爭日益激烈的人才市場中，為企業人才吸引與留任策略提供建議。 歡迎查閱完整報告：https://www.robertwalters.com.hk/insights/hiring-advice/e-guide/top-talent-trends-in-recruitment.html
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關於華德士 (Robert Walters)
Robert Walters 是全球最值得信賴的人才解決方案企業。我們在全球範圍內為各種規模的企業提供招聘、招聘流程外包和人才諮詢服務。我們致力為組織提供能實現願景與目標的人才解決方案，並攜手求職者一起重新定義職涯、實現其工作抱負。
香港辦事處成立於1997年，專注於長期或合約制招聘服務，涵蓋會計與財務、工程與物業、金融服務、人力資源、法律與合規、銷售與市場營銷、秘書及業務支援、供應鏈、物流與採購，以及資訊科技與轉型。