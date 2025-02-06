親臨BB展美贊臣「寶寶科學館」 體驗寶寶成長奇妙之旅

會場限定多重禮遇，一齊「Study 寶寶，Ready 最好」！

憑懷孕或出生證明登記加入「美贊臣會」，即可獲贈限定「迎新禮品包」，包括美贊臣多感官學前爬行墊、美贊臣環保袋、舒特膚嬰兒護理試用裝及Merries First Premium 紙尿片試用裝。美贊臣多感官學前爬行墊採用不同質感布料製作而成，色彩豐富，墊上印有字母、數字和不同形狀的學習內容，讓寶寶探索新的觸感和聽覺聲音體驗，支持寶寶全方位視覺和腦部發展，釋放潛能。

由即日起至2月10日於網上預先登記成為「美贊臣會」會員 (登記連結：http://bit.ly/3WdeH6h) ，並於展覽期間親臨美贊臣攤位出示有效確認訊息，除可獲贈「迎新禮品包」外，更可獲Huggies輕潤柔膚嬰兒濕紙巾10片裝 (壹包)。

凡首購指定Enfinitas藍臻配方奶粉一罐，即可獲贈Enfinitas 藍臻「育兒雙重禮遇」，包括Enfinitas藍臻嬰幼兒透氣雙面枕，以及Enfinitas藍臻多用途玩樂墊及收納袋等精選禮品，總值港幣400元。此外，凡首購指定A+智睿配方奶粉一罐，即可獲贈A+智睿「育兒雙重禮遇」，包括美贊臣A+智睿成長記錄毛毯、美贊臣A+智睿護頭小兔枕及其他精選禮品，總值港幣400元。

現場安排一對一註冊營養師提供營養諮詢，完成後可獲得醫護推薦禮物一份，數量有限，送完即止。

日期

2025年2月14至16日 （星期五至日，共三天）

時間

2025年2月14至15日︰上午10時至下午8時



2025年2月16日︰上午10時至下午7時

地點

香港會議展覽中心新翼Hall 3A-3D

美贊臣「寶寶科學館」

A08攤位





[1] 根據 IQVIA ProVoice於2019年11月至2020年10月對2,991名美國兒科醫生進行的調查結果，No.1推薦奶粉品牌為美國美贊臣Enfamil。



[2] Cimigo香港配方奶粉調查報告2022，訪問84名香港私家婦產科及兒科醫護人員。No.1指No.1最多，配方奶粉指包括美贊臣A+智睿系列®及其他美贊臣配方奶粉系列。



重要聲明：世界衞生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳，約到六個月大，便須逐漸添加固體食物，以滿足寶寶營養的需要，並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前，應徵詢醫護專業人員的意見，並務須小心依照所有沖調指示。



資料來源：衞生署網頁。適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。





香港 - 2025年2月6日 - 每年新手爸媽必到的「BB春季購物節」即將開鑼啦！美贊臣營養品（香港）有限公司（下稱「美贊臣」）亦已準備就緒，特設集育兒資訊與互動體驗於一身的「寶寶科學館」(A08攤位)，陪伴新手爸媽以愛探索，體驗寶寶成長的奇妙旅程，揭開育兒奧秘。美贊臣不但會在現場送出多項精美實用的育兒禮品，更會提供不同的限定優惠及免費營養師諮詢，一起為寶寶的健康及腦力發展做好超前準備，Ready 最好！美贊臣「寶寶科學館」專為新手爸媽而設，提供豐富資訊，涵蓋寶寶成長的三個關鍵階段：出生前、出生初期及幼兒期，旨在幫助爸媽們掌握寶寶的發育所需，關顧不同營養需要，並解答育兒路上的各種疑惑，陪伴寶寶健康成長。讓爸媽們隔着肚皮與寶寶互動交流，並分享各種懷孕冷知識及胎兒大小事。透過互動裝置模擬初生嬰兒的視覺，讓爸媽們從中體驗寶寶從出生到一歲的感官成長過程。將分享美贊臣真實用家故事，了解營養攝取對寶寶性格形成的重要性，幫助新手爸媽了解如何培育寶寶的無限潛能。展覽期間，美贊臣將送出一系列獨家禮遇及限定優惠，讓新手爸媽做好準備，為寶寶提供更好的照顧。詳情如下：百多年來，美贊臣不斷研究創新，以卓越的產品品質成為美國兒科醫生No.1推薦嬰幼兒配方奶粉品牌[1] ，以及No.1香港受訪醫護推薦支持免疫力及腦部發展[2] 的配方奶粉。在展館內，美贊臣亦將展出各項產品資訊，並提供限定試飲優惠，讓新手父母更了解美贊臣配方奶粉如何在不同階段支持寶寶的營養所需，有效促進寶寶的身體發育及腦力發展。