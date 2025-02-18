誇啦啦賽馬會創「見」願景計劃招募全港中小學參與

報告顯示逾九成老師認同對設計及實施創意教學更有信心香港 - 2025 年 2 月 18 日 - 創意學習有助培養學生的共通能力，栽培學生成為廿一世紀人才，終身受用。由香港創意學習和教學先河及權威──誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」現正招募共 12 間本地官立或資助小學及初中參與這項三年計劃，成為 2025 - 28 學年創意學習學校，誇啦啦將於本月 27 日舉行簡介會，推動本港學校發展創意思維。
政府於 2024 年 11 月公布《文藝創意產業發展藍圖》，推動藝術和創意產業長遠發展，文藝創意是香港未來大趨勢，培養下一代藝術和創意思維刻不容緩。「創『見』願景計劃」建基於 2021 - 24 年先導項目的經驗與成果，為藝術及教育界搭通橋樑。計劃以誇啦啦藝術集匯獨一無二的創意教學系統為根基，由一眾創意工作者與校內教師協作，共同設計校本跨學科藝術創意學習課程。這項三年計劃以探究式教學激發創意思維，提升學生學習動機，培育 5C 要素，包括創意（Creativity）、慎思明辨（Critical thinking）、協作（Collaboration）、溝通（Communication）和回饋（Contribution），促進學生全人發展，幫助他們面對廿一世紀各種挑戰。
誇啦啦藝術集匯行政總裁兼「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」總監邱歡智女士表示，「藝術與教育的融合能夠為學生帶來無限的可能性和創意。我們期望一個充滿活力和創造力的學習環境。藝術不僅是一門學科，更是激發學生想像力和創意的源泉。通過藝術的啟發，我們希望培養出具有創新思維和卓越能力的未來領袖，他們將能夠面對世界各種挑戰並做出積極的改變。」
在計劃下，學校除了參與誇啦啦安排的活動，如持續教師專業發展培訓、知識交流論壇等等，學校亦需 籌辦各類型推動校內創意學習氛圍的活動，如年終展演、家長工作坊、文化日等等，學校將與不同領域的創意工作者配對，開展全年 2 班各30 小時的創意課堂，在校內逐步推行創意學習。參加計劃的學校、老師和學生將受益匪淺，學生可發展創意和慎思明辨的技能，以及提升溝通能力，更加敢於嘗試和冒險，加強學習動機。教師可掌握各種 21 世紀教學法及有效的創意教學策略，培養出紮實的提問與引導討論技巧，以助長學生整體的慎思明辨能力。至於學校將確立全校重視創意和跨學科學習的模式和文化，創造富支持和鼓勵的環境，讓教師在指引下不斷發展各種創意教學技能，伙同誇啦啦與跨界別專家團隊，發展緊密且各展所長的長期伙伴關係。
根據 2021 - 2024 年先導項目效能研究報告結果顯示，96% 的老師表示對設計及實施創意教育計劃有更大信心。有 93% 的學生表示對其他人能夠表現出更多的理解、尊重和關心，反映計劃成效顯著。
大多師生認為參與計劃後，對藝術和跨學科的學習動機有所增加，屯門官立小學黃主任表示：「計劃讓我知道老師如何教導學生創意是十分重要的。先讓學生觀察，鼓勵他們多發問、多表達。不是以老師主導教授知識，而是讓學生自行發掘，再加以引導。」來自天水圍循道衞理小學的小五學生表示：「平日上課老師抽人答問題，我會裝忙，不敢答，但現在不會了。在誇啦啦的課堂，我都會舉手不會像縮頭烏龜般。無論自己對或錯，都會覺得很有成就感，因為自己主動嘗試過。」
「創『見』願景計劃」於 2 月 21 日至 3 月 24 日接受報名，計劃簡介會將於 2 月 27 日下午 3 時至 5 時假九龍塘創新中心舉行，歡迎本地小學至初中參與，有關計劃詳情：https://creativefutures.aftec.hk/participation-zh/creative-school-enrolment/
關於誇啦啦藝術集匯
誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）是香港創意學習和教學先河及權威，致力以其獲獎之雙語學習劇場™方法，培育新一代年輕人及創意學習人才。我們相信藝術帶來啟發、動力及轉變，以藝術融入教育的方法鼓勵創意學習。誇啦啦的英文縮寫意指「藝術融合教育以轉化人生」。
誇啦啦是一個註冊慈善團體，2008 年成立至今觀眾及參加者超過 283,000 名，2009 年起成為康樂及文化事務署轄下的西灣河文娛中心場地伙伴，於 2014 及 2017 年獲香港藝術發展局頒發藝術教育獎，2020 年獲頒藝術推廣獎，並獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的躍進資助（2015 及 2017 年）及「藝能發展配對資助計劃」的資助（2021 至 2024 年）。誇啦啦推廣藝術、科學、工程、數學和科技作為教學方法，首創專為自閉症或有學習障礙年輕人而設的「自在劇場」，以及香港大學李嘉誠醫學院醫學人文科（表演藝術）。網頁：www.aftec.hk。