誇啦啦賽馬會創「見」願景計劃招募全港中小學參與

關於誇啦啦藝術集匯

誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）是香港創意學習和教學先河及權威，致力以其獲獎之雙語學習劇場™方法，培育新一代年輕人及創意學習人才。我們相信藝術帶來啟發、動力及轉變，以藝術融入教育的方法鼓勵創意學習。誇啦啦的英文縮寫意指「藝術融合教育以轉化人生」。



誇啦啦是一個註冊慈善團體，2008 年成立至今觀眾及參加者超過 283,000 名，2009 年起成為康樂及文化事務署轄下的西灣河文娛中心場地伙伴，於 2014 及 2017 年獲香港藝術發展局頒發藝術教育獎，2020 年獲頒藝術推廣獎，並獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的躍進資助（2015 及 2017 年）及「藝能發展配對資助計劃」的資助（2021 至 2024 年）。誇啦啦推廣藝術、科學、工程、數學和科技作為教學方法，首創專為自閉症或有學習障礙年輕人而設的「自在劇場」，以及香港大學李嘉誠醫學院醫學人文科（表演藝術）。網頁： www.aftec.hk。