諾科達智駕榮獲「傑出中小企ESG及商業表現獎」

香港 2024年12月23日 - 香港乒乓網日前在香港灣仔會議展覽中心隆重參加「香港戶外用品及運動博覽暨健身科技及器材博覽2024」，這是該集團首次於此大型博覽中展示其實力與熱情。在博覽中，香港乒乓網主辦了「2024會展盃明日之星乒乓球比賽」及「學界精英乒乓球比賽」，並以支持機構身份承辦及統籌「2024善集團會展盃乒乓球賽」，全力推動乒乓球運動的普及與發展。



諾科達智駕有限公司行政總裁王春生先生代表領獎

「傑出中小企ESG及商業表現獎」由香港恒生大學旗下的初創及中小企資源中心主辦、香港中小型企業聯合會協辦。獎項旨在鼓勵中小企業持續投放資源實踐ESG升級轉型，提升競爭力，並探索更多綠色商機，亦希望社會多加關心及支持中小企業，提倡將ESG融入日常營運中，了解營運上的風險並作出改善，同時照顧相關持份者的利益。



諾科達為香港上市公司實力建業集團有限公司（股份代號：519.HK）旗下專注人工智能及自動駕駛科技創新領域的子公司，致力構建包括AI機器人、自動駕駛、AI大模型等前沿技術領域的完整產業生態，針對傳統行業痛點，積極推動自動駕駛技術。年內推出自動駕駛機器人的五大核心應用，包括智能清掃環衛、智能巡邏巡檢、無人駕駛運輸、無人駕駛城市配送，以及智能搬運及智慧倉儲。諾科達積極將前沿技術應用於社會，以協助減輕老齡化及勞動力短缺等社會挑戰，提高社會生活品質，其清掃保潔和安防巡邏機器人落地本地屋苑，獲市民高度評價及讚賞。



諾科達智駕有限公司行政總裁王春生表示：「我們非常榮幸獲得這一獎項，這不僅是對諾科達於業務表現及ESG實踐上認可，也鼓勵我們繼續在創新和可持續發展作出更大貢獻。未來，我們將持續致力於技術創新、環境保護和社會責任，在業務營運中秉持可持續發展的理念，以實際行動回饋社會，並為社會大眾及各持份者創造更大價值。」









