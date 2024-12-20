賽馬會多元出路計劃「鼓掌 — 創新教育歷程」發佈 2024 資訊與通訊科技及創意媒體業人才需求市場調查

關於賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」

由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」—（CLAP-TECH）於 2020 年啟動，是全港首個連貫主流高中及專上教育的職業專才教育歷程。計劃通過由香港浸會大學（浸大）、業界和中學三方協作的模式，推出兩個融合職業及生涯發展的高中應用學習課程（包括資訊科技精要及多媒體故事），以及兩個高級文憑課程（數據科學及藝術科技設計），教授學生職場所需的不同軟硬技能。計劃自成立以來，已有超過 40 個業界夥伴及來自 100 間中學的 1,000 多名學生參與。詳情請瀏覽: https://www.claptech.hk/zh-hk/

