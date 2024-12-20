賽馬會多元出路計劃「鼓掌 — 創新教育歷程」發佈 2024 資訊與通訊科技及創意媒體業人才需求市場調查

資訊與通訊科技及創意媒體業僱主愈趨看重軟技能 高級文憑畢業生能力更獲肯定香港 - 2024年12月20日 - 由香港浸會大學統籌、獲香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」（下稱 CLAP-TECH）連續第二年進行市場調查，從起薪點、招聘期、熱門職位以至整體人力情況，深入探討資訊與通訊科技（ICT）及創意媒體業的人才需求，及僱主對高級文憑及學士學位畢業生質素及能力的看法，為學生及業界提供參考。
調查結果顯示，兩行業的僱主對高級文憑畢業生能力的評價有所提升，在人工智能時代下僱主愈趨看重軟技能，更認同職業專才教育（職專教育）有助培育更多擁有市場渴求技能的人才。
高級文憑及學士學位畢業生起薪點維持港幣 17,000 至 23,000 元
僱主對高級文憑畢業生評價比去年提升
CLAP-TECH 調查發現，約六成受訪僱主表示，高級文憑畢業生擁有和學士學位畢業生相若、甚至擁有更好的軟、硬技能；僱主對高級文憑畢業生軟、硬技能的認可較去年分別上升 8.8 個百分點及 17.1 個百分點。
僱主對高級文憑畢業生能力的認可亦反映於其起薪點上。創意媒體業方面，大部分的高級文憑畢業生（77.2%）及學士學位畢業生（66.8%）的起薪點為港幣 17,000 至 23,000 元，而起薪點為港幣 20,000 至 23,000 的高級文憑畢業生更比去年增加 9.7 個百分點。資訊與通訊科技業方面，大部分高級文憑畢業生（68%）起薪點為港幣 17,000 至 23,000 元，比例與去年（64.7%）相若；同等起薪點的學士學位畢業生今年佔超過一半（56.4%）。
招聘期及加薪幅度方面，資訊與通訊科技及創意媒體業的僱主平均花接近三個月聘得合適人選填補空缺，亦有 8.8% 的資訊與通訊科技業僱主表示，部分職位的招聘期長達六個月以上。另外，七成受訪僱主預期來年高級文憑及學士學位畢業生的加薪幅度為 2% 至 5.9%，符合市場預期。
賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」中心總監何柏濤表示：「我們樂見僱主對高級文憑畢業生軟硬技能的認可按年顯著增加；高級文憑畢業生起薪點亦較去年有所提升，尤其在創意媒體業更為顯著。可見市場對高質素的畢業生需求增大，也顯示擁有合適技能和高水平的高級文憑畢業生如今在就業市場更具競爭力。」
人工智能時代下 僱主愈趨重視軟技能 學業成績為較低考量
近年人工智能重塑教育以至職場，CLAP-TECH 調查顯示，逾半（54.6%）受訪僱主已經、及逾三成半（37.4%）正考慮將人工智能（AI）及生成式人工智能等先進科技完全或部分融入日常營運；然而當企業廣泛應用先進科技，僱主卻認為員工的「好奇心及終身學習」、「分析思維」及「韌性、靈活性和敏捷性」等軟技能，在未來五至十年更為重要，人工智能和大數據的知識與技能僅排行第五。
面試時，僱主以往重視求職者的實習或實踐經驗，但如今他們更看重求職者在面試時展現的溝通能力（81.7%） 、解難能力（81.5%）及領袖潛質（57.1%）等軟技能。值得留意的是，被問及對求職者技能的期望時，重視領袖潛質的資訊與通訊科技業及創意媒體業僱主比例按年分別大幅增加近 1 倍 及逾 1.7 倍，更有超過 24.2% 資訊與通訊科技業及 17.2% 的創意媒體業僱主認為目前求職者缺乏該技能；而兩行業的僱主均表示，學業成績與資歷則為較低的考量。
受訪創意媒體業僱主表示，未來五至十年行業專才需具備「創意思維」、「科技素養」及「人工智能及大數據」相關能力。賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」業界夥伴、3 Screens Strategic Advisors Limited 創辦人兼首席顧問譚家強表示：「數碼科技發展一日千里，作為僱主，我們愈來愈需要團隊成員『軟硬兼備』：員工掌握行業技術固然重要，但我們更希望大家能保持好奇心，持續學習以提升技能；當日常工作裡愈來愈多使用人工智能，僱主更希望員工能運用其分析思維、解難能力和決策能力，確保負責任地使用 AI 技術。員工的韌性、靈活性和敏捷性亦將令他們成為現代職場中不可或缺的人才。」
賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」中心總監何柏濤表示：「為確保 CLAP-TECH 課程內容緊貼行業需要，早於計劃開展前，我們已向業界夥伴深入了解，洞察未來的職業趨勢及軟硬技能兼備的重要性，透過浸大、業界和中學三方協作的模式，致力培育具備未來工作所需技能的人才。是次調查結果正好印證我們的願景：業界參與是培育人才的關鍵，隨著科技快速發展，軟技能的重要性更是不可忽視。」
逾九成僱主認同職專教育培育擁有市場渴求技能的人才
香港特區政府自 2016 年將職業教育和培訓重塑為職業專才教育，制定多元化的教學模式及升學歷程。CLAP-TECH 調查顯示，逾九成受訪僱主認為，職專教育有助提升高級文憑畢業生的軟、硬技能、工作態度，培育出具備工作所需技能的人才，從而充實人才庫；三成受訪者表示職專教育能「顯著提升」實用技能。
賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」中心總監何柏濤表示：「調查結果同時反映，受訪僱主對應用科學大學、工作實習、生涯規劃津貼等政府職專教育措施有較高認知，但對職專教育整體理解仍然不足。CLAP-TECH 期望未來政府繼續推動職業專才領域的發展，加強對僱主及大眾進行推廣，以了解職專教育的內容，及其在培訓人才及提升工作技能方面的價值，藉此讓每個饒富潛質的青年人都能發展生涯規劃，盡情發揮所長，並回應未來社會對各專業技能的需求。」
由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」連續第二年進行市場調查，今年 10 月委託市場調查公司以網上問卷形式，訪問共 500 名在過去 12 個月內參與資訊與通訊科技（ICT）及／或創意媒體業招聘過程的本地僱主，當中逾六成受訪者需經常（每幾個月甚至一個月內幾次）聘請員工，並在招聘過程中有決定權或影響力。
關於賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」
由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」—（CLAP-TECH）於 2020 年啟動，是全港首個連貫主流高中及專上教育的職業專才教育歷程。計劃通過由香港浸會大學（浸大）、業界和中學三方協作的模式，推出兩個融合職業及生涯發展的高中應用學習課程（包括資訊科技精要及多媒體故事），以及兩個高級文憑課程（數據科學及藝術科技設計），教授學生職場所需的不同軟硬技能。計劃自成立以來，已有超過 40 個業界夥伴及來自 100 間中學的 1,000 多名學生參與。詳情請瀏覽: https://www.claptech.hk/zh-hk/