超限定優惠：AGON by AOC x ZOTAC推出最強電競組合優惠

香港 - 2025年4月2日 - 作為頂尖電競玩家,不但需要有超凡的反應速度和精準的預判能力,還要擁有出色的電競裝備。全球頂尖電競顯示器品牌AGON by AOC宣佈與國際電子品牌ZOTAC合作,推出獨家電競組合優惠。即日起至2025年5月11日,凡購買ZOTAC GAMING GeForce RTX 50 系列顯示卡,並同時購買AOC AGON AG275UXM 電競顯示器,即可獲得HK$300超市禮券及神秘禮物一份!* 助你在遊戲中大殺四方。數量有限,送完即止! AOC AGON AG275UXM 電競顯示器 AG275UXM 為專為電競玩家設計的27吋4K UHD QD Mini-LED顯示器,搭載Fast-IPS面板。當中最大賣點是搭載了加入量子點技術的 Mini LED 背光系統,支援 1152 獨立分區背光控制功能,並提供 4K 超高清 (3840 x 2160) 分辨率,讓真緻細膩的色彩完美呈現。165Hz 刷新率搭配1ms GtG 極速反應時間,結合Adaptive Sync技術,流暢消除畫面撕裂,確保高速戰鬥無殘影。通過 VESA DisplayHDR™ 1000 認證,不但有著優異的動態清晰度,還能提供絕佳的 HDR 還原能力。 *此優惠只適用於指定店舖: Broadway Lifestyle 百老滙、Suning 蘇寧電器、Foresoon Computer 科訊電腦、AV Home高清視聽專門店、CompuMark Retail Store、Centralfield Computer Ltd.、滙訊科技集團有限公司、Capital Computer Centre Limited、Sam's Technology Company、CEC IT LIMITED、Team 7 Multimedia LTD.、2000Fun、Honest Technology Co.、FORTRESS豐澤、友和Yoho 觀塘店、友和Yoho 長沙灣旗艦店、友和Yoho 銅鑼灣旗艦店、飛馬 PEGASUS HK https://hk.aoc.com/ https://www.facebook.com/agonbyaoc

關於AOC

AOC 成立於 1967 年,是全球領先的顯示器和 IT 配件品牌,也是全球最大的 LCD 製造商 TPV Technology Limited 的子公司。 AOC 全面的產品組合為專業和個人應用提供創新、符合人體工程學、環保和時尚的解決方案。



AOC 專門為電競用家而設的 AGON by AOC,自 2020 年以來一直領先的遊戲顯示器品牌之一,也是全球遊戲玩家的首選。提供世界級高性能遊戲顯示器,以及完整的遊戲配件生態系統,當中主要分為三種:以核心遊戲玩家而生的 AOC GAMING、專為遊戲玩家的 AGON ,以及電競愛好者和職業電競選手的 AGON PRO。



如欲了解更多,請參閱 AGON by AOC 官方網站或 關注AGON by AOC Facebook。