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市場快訊
2025-04-02 16:00:00

超限定優惠：AGON by AOC x ZOTAC推出最強電競組合優惠

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香港 - 2025年4月2日 - 作為頂尖電競玩家，不但需要有超凡的反應速度和精準的預判能力，還要擁有出色的電競裝備。全球頂尖電競顯示器品牌AGON by AOC宣佈與國際電子品牌ZOTAC合作，推出獨家電競組合優惠。即日起至2025年5月11日，凡購買ZOTAC GAMING GeForce RTX 50 系列顯示卡，並同時購買AOC AGON AG275UXM 電競顯示器，即可獲得HK$300超市禮券及神秘禮物一份！* 助你在遊戲中大殺四方。數量有限，送完即止!

AGON by AOC x ZOTAC推出最強電競組合優惠

AOC AGON AG275UXM 電競顯示器
AG275UXM為專為電競玩家設計的27吋4K UHD QD Mini-LED顯示器，搭載Fast-IPS面板。當中最大賣點是搭載了加入量子點技術的 Mini LED 背光系統，支援 1152 獨立分區背光控制功能，並提供 4K 超高清 (3840 x 2160) 分辨率，讓真緻細膩的色彩完美呈現。165Hz 刷新率搭配1ms GtG 極速反應時間，結合Adaptive Sync技術，流暢消除畫面撕裂，確保高速戰鬥無殘影。通過 VESA DisplayHDR™ 1000 認證，不但有著優異的動態清晰度，還能提供絕佳的 HDR 還原能力。

*此優惠只適用於指定店舖: Broadway Lifestyle 百老滙、Suning 蘇寧電器、Foresoon Computer 科訊電腦、AV Home高清視聽專門店、CompuMark Retail Store、Centralfield Computer Ltd.、滙訊科技集團有限公司、Capital Computer Centre Limited、Sam's Technology Company、CEC IT LIMITED、Team 7 Multimedia LTD.、2000Fun、Honest Technology Co.、FORTRESS豐澤、友和Yoho 觀塘店、友和Yoho 長沙灣旗艦店、友和Yoho 銅鑼灣旗艦店、飛馬 PEGASUS HK




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關於AOC

AOC 成立於 1967 年，是全球領先的顯示器和 IT 配件品牌，也是全球最大的 LCD 製造商 TPV Technology Limited 的子公司。 AOC 全面的產品組合為專業和個人應用提供創新、符合人體工程學、環保和時尚的解決方案。

AOC 專門為電競用家而設的 AGON by AOC，自 2020 年以來一直領先的遊戲顯示器品牌之一，也是全球遊戲玩家的首選。提供世界級高性能遊戲顯示器，以及完整的遊戲配件生態系統，當中主要分為三種：以核心遊戲玩家而生的 AOC GAMING、專為遊戲玩家的 AGON ，以及電競愛好者和職業電競選手的 AGON PRO。

如欲了解更多，請參閱 AGON by AOC 或 關注AGON by AOC

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