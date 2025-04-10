越南富國島將成為 2027 APEC 主辦城市

富國島作為 2027 年亞太經濟合作組織 (APEC) 經濟領袖週的主辦城市，再次成為全球焦點越南富國島 - 2025 年 4 月 10 日 - 越南將於2027年第三度主辦亞太經濟合作組織 (APEC) 會議，前兩次分別於 2006 年在河內及 2017 年在峴港舉行。越南政府已正式宣布，將選定富國島擔任 2027 APEC 會議 的主辦城市。
為迎接這項國際盛事，越南堅江省積極展開並加快多項交通基建項目，包括富國機場、安泰國際港，以及 APEC 多功能園區。屆時，主辦場地將接待來自 21 個成員經濟體的領袖，以及數千名代表、國際媒體記者和全球頂尖商界領袖。
升級交通基礎設施
該市將建設一座 4E 級機場，包括客運及貨運航站樓、貴賓室、飛機停機坪和跑道等全方位升級。
富國國際機場將擴至 1,073 公頃，延長現有跑道至 3.5 公里，新建一條 3.3 公里跑道及可容納 2,000 萬人次的 T2 國際航站樓，設有貴賓航廈、容納多達 70 個機位的停機坪、機庫與貨運倉庫。
除了航空方面，安泰國際港也將進行升級，其規模將擴增至 100 公頃，可容納世界上最大的遊輪，例如可搭載 7,000 至 10,000 名乘客的「海洋圖騰號 (Icon of the Seas)」遊輪。
在陸路運輸方面，富國國際機場與 APEC 高峰會議中心之間將擴建 975 號省道，並開發一條新的城市鐵路。 「APEC大道」項目將成為連接省級公路 (現有大道) 與 APEC 多功能園區的重要橫向交通主軸，該道路寬度為 68 米，長度約 3 公里。
為支持城市整體發展，其他基礎設施項目將包括水庫、淨水廠、雙東河的整治，以及污水處理及廢物管理設施的建設。
投資 APEC 多功能園區
APEC 多功能園區可容納接近 15,000 人，設施包括一座 10,000 平方公尺的會議及展覽中心，座位容量為 3,000 至 3,500 人，一座多功能禮堂、APEC 廣場，以及一個可容納 3,000 至 4,000 名記者的國際新聞中心。
園區內設有一座高層綜合建築，匯聚國際酒店、免稅購物中心及多功能文化藝術中心，後者配備世界級舞台設施，可容納 3,000 至 4,000 名觀眾，欣賞由全球一流娛樂公司帶來的精彩演出。中心內另設有大型餐飲區域，可同時接待 3,000 至 4,000 位賓客。
結合富國島現有地標，包括著名的「親吻橋」、全球最長的Hon Thom三索纜車，以及每晚煙火綻放的「海之吻」多媒體表演，APEC 多功能園區將成為吸引遊客的全新亮點，為當地旅遊業創造長遠價值。
富國島屢獲國際權威媒體及機構盛讚，榮登亞洲乃至全球最佳海灘勝地之列。
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