越秀交通全年賺6.6億，末期息13港仙，維持穩定股息分派

香港 - 2025年3月13日 - 越秀交通（01052）2024全年業績，收入錄得人民幣38.67億元，股東應佔盈利為人民幣6.57億元，同比下降14.2%。盈利下降主要原因是收入下降以及廣州北環高速到期。然而，公司控股項目湖北漢鄂高速競爭路段武黃高速自5月起封閉施工，公司順利承接其分流車輛，致年內湖北漢鄂高速日均路費收入同比增長58.1%，為公司路費收入帶來重要貢獻，表現亮眼。



董事會建議派發2024年末期股息每股0.13港元，連同已派發之中期股息每股0.12港元，報告年度的股息總額為每股0.25港元，全年派息比率為58.5%。



越秀交通於2024年11月完成收購河南越秀平臨高速公路有限公司的55%股權，本次收購再度優化了資產組合，是公司進一步深耕中部地區的戰略性舉措，亦為孵化平台和上市平台互動的再次成功實踐。河南平臨高速項目區位優越，盈利狀況良好，並表後即對公司盈利產生了正面貢獻（路費收入因此增加約5,100萬元，股東應佔利潤增加約900萬元），這將為越秀交通未來利潤增長注入新動力，提升股東回報。另外，公司把握機遇於2024年12月以人民幣1.9億元出售天津津雄高速60%股權，實現出售盈利約6,500萬元，增厚了股東應佔盈利。通過一進一出的資產管理，公司的資產質量進一步提升。



2024年4月29日，項目用地取得國家自然資源部批覆；同年6月20日，施工許可取得廣東省交通廳審批。全線開工建設前的必要建設手續全部完成辦理，改擴建邁入全面建設階段，目前正推進項目實體工程建設，總體進展達預期。廣州北二環改擴建有助於鞏固本公司最重要創收資產，擴大公司資產規模，預期能延長廣州北二環高速收費經營年限，夯實公司長遠盈利能力，深化其「立足粵港澳大灣區」區域佈局。



越秀交通致力於成為國內領先的交通基建資產管理公司，堅持以「3331」發展戰略為指引，完善三大平台（上市平台、REITs平台、孵化平台）；提升三大核心能力（投資能力、運維與建設管理能力、資本運作能力）；聚焦三大方向（高速公路主業、重點地區、拓展相關輔業）。公司將繼續把握高速公路投資併購的戰略機遇期，立足粵港澳大灣區和中東部地區，兼顧其他未來受益於繼續城市化、工業化發展較快的區域，充分利用孵化平台的模式，繼續探索優質資產改擴建投資機會，堅持做強做大以收費公路為主的基礎設施業務。

