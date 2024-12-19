趨勢科技在 MITRE ATT&CK® Evaluations 取得 100% 偵測率成績

Trend Vision One™ 令黑客無所遁形香港 - 2024年12月19日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ） 公佈，該公司在最新一輪 MITRE ATT&CK® Evaluations 評測中取得優異成績。此結果反映了趨勢科技在全球威脅情報的領先地位，其旗艦級平台能偵測所有主要攻擊步驟及多項類別中的次要步驟。
了解趨勢科技在 MITRE ATT&CK® Evaluations 中的表現：https://www.trendmicro.com/en_hk/business/campaigns/mitre-engenuity-evaluations.html
趨勢科技營運長 Kevin Simzer 表示：「今年的評測比歷年來更能貼切反映真實世界的情勢，這是挑戰、也是契機，讓我們有機會充份展現我們能為客戶帶來的專業能力。資訊保安領導人經常參考這類評測來確保他們取得最優異的技術，並擁有最優質的人員來為他們服務，現在的結果相當清楚：Trend Vision One™ 令黑客無所遁形。」
MITRE ATT&CK® Evaluations 專門模擬已知的惡意行為並重現真實世界的重大攻擊，以評估保安方案偵測針對性攻擊的能力。今年的評測加入了多項較小的模擬情境來對防禦能力進行更細緻、更具針對性的評測。趨勢科技在每一種情境中都表現超卓，包括模擬了針對 Linux 和 MacOS 系統的勒索程式攻擊，以及北韓針對 MacOS 的攻擊。
趨勢科技展現的全方位優異偵測率包括：
- 100% 分析所有主要步驟
- 100% 分析 Linux 和 MacOS 所有次要步驟
- 100% 分析伺服器平台（Windows/Linux）所有次要步驟
- 99% 分析所有次要步驟
趨勢科技是受攻擊面管理、用戶端防護、XDR、網絡分析與資訊保安可視性等方面公認的業界領導者，Trend Vision One™ 在所有偵測類別的評測結果都展現了卓越的價值。
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關於 MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations
ATT&CK® Evaluations 是以 MITRE 的客觀洞察與共榮觀點為基石，網絡資訊保安廠商參加這項評測是為了改善其產品，提供資訊保安人員有關其產品能力和效能的洞見。該評測讓資安人員可以更明智地判斷該如何運用廠商的產品來保護其網路。這項評測遵循嚴格透明的方法，採取一種協同合作、針對威脅的紫隊演練測試方式，結合廠商與 MITRE 的專家在 ATT&CK 的框架下評估解決方案。MITRE Engenuity 秉持為大眾謀福利的初衷，所有評測結果與威脅模擬計劃皆可在網絡上免費查看：https://attackevals.mitre-engenuity.org/
關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com.hk