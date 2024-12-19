趨勢科技在 MITRE ATT&CK® Evaluations 取得 100% 偵測率成績

關於 MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations

ATT&CK® Evaluations 是以 MITRE 的客觀洞察與共榮觀點為基石，網絡資訊保安廠商參加這項評測是為了改善其產品，提供資訊保安人員有關其產品能力和效能的洞見。該評測讓資安人員可以更明智地判斷該如何運用廠商的產品來保護其網路。這項評測遵循嚴格透明的方法，採取一種協同合作、針對威脅的紫隊演練測試方式，結合廠商與 MITRE 的專家在 ATT&CK 的框架下評估解決方案。MITRE Engenuity 秉持為大眾謀福利的初衷，所有評測結果與威脅模擬計劃皆可在網絡上免費查看： https://attackevals.mitre-engenuity.org/

